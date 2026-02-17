Powódź stulecia, ewakuacja tysięcy mieszkańców. Reprezentacja Polski już w nowym miejscu

Fani sportów zimowych mają teraz swoje święto - we Włoszech trwają igrzyska olimpijskie. A ci, którzy kochają sporty typowo letnie, zwłaszcza wodne, muszą jeszcze kilkanaście tygodni poczekać. W centrum uwagi znajdzie się w sierpniu kajakarstwo, bo po 14 latach mistrzostwa świata znów zorganizuje Polska. Biało-Czerwoni szlifują więc formę w różnych częściach globu, choć nie zawsze sprzyja im fortuna. Przekonała się o tym męska kadra, której plany zmieniła powódź, jakiej Portugalia nie widziała od stu lat.

Zalane miasto z widocznymi budynkami i drzewami stojącymi w wodzie, w górnym rogu kadr przedstawiający pojazd wojskowy przewożący grupę ludzi podczas akcji ewakuacyjnej.
Środkową część Portugalii dopadło nieszczęście, ewakuowano kilka tysięcy osób. Polscy kadrowicze też musieli wybrać inną lokalizację na swoje zgrupowanieAdri Salido/ANADOLU & PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Wioślarze czy kajakarze, podobnie jak i lekkoatleci specjalizujący się w rzutach, mają teraz "martwy" okres. Czas, w którym przygotowują się do trwającego kilka miesięcy sezonu - od połowy wiosny do wczesnej jesieni. Choć plany sięgają dalej - igrzysk olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. To o tyle istotne, że w kajakarstwie zmienia się system kwalifikacyjny, punkty będą zdobywane już w najbliższych miesiącach, a nie w roku poprzedzającym igrzyska.

Męska kadra kajakarzy do końca stycznia przebywała na zgrupowaniu w Republice Południowej Afryki, później panowie wrócili do Europy, a do Pretorii udała się kadra kobieca. Kajakarze zaś, pod opieką trenerów Ryszarda Hoppe oraz Jakuba Cebuli wybrali się do Portugalii. W Montemor-o-Velho w środkowej części kraju, niedaleko Coimbry, zazwyczaj o tej porze roku panują dobre warunki do drugiej fazy przygotowań. Także na wodzie, bo przecież tutejszy tor jest jednym z bardziej znanych akwenów regatowych na świecie. I osiem lat temu najlepsi kajakarze rywalizowali tu o medale mistrzostw świata.

Tory kolejowe otoczone rozległym zalanym terenem, woda sięga aż do torowiska, po bokach widoczne zarośla i drzewa, pochmurne niebo potęguje atmosferę powodzi.
Powódź i zalane tory w Montemor-o-Velho. Polscy kajakarze musieli zmienić miejsce zgrupowaniaMIGUEL A. LOPESPAP/EPA

Tyle że Biało-Czerwoni zostali zmuszeni do poszukania sobie innego mejsca na zgrupowanie, ewakuowany został też z Montemor ich sprzęt. O wszystkim poinformował zaś Polski Związek Kajakowy.

Nagła zmiana miejsca zgrupowania reprezentacji Polski. Sprzęt ewakuowany dzięki sygnałowi z Portugalii

Wszystko zaś za sprawą rzeki Mondego, która wystąpiła z brzegów, przelała wały i zniszczyła autostradę A1, jedną z ważniejszych w kraju, łączącą Porto z Lizboną. Rząd Portugalii dość szybko wprowadził stan klęski żywiołowej, ewakuowano kilka tysięcy osób. To spowodowało, że reprezentanci Polski przenieśli się do Gerês, ponad 200 km na północ. - Montemor-o-Velho jest zalane, w czwartek woda weszła nawet do hangarów i siłowni przy torze regatowym.

Wcześniej, tuż po przylocie dostaliśmy informację, że musimy ewakuować nasz sprzęt, który zwieźliśmy tam na cztery zgrupowania.

Dzięki uprzejmości kolegów udało się przewieźć go w bezpieczne miejsce - mówi trener Ryszard Hoppe, cytowany przez oficjalną stronę Polskiego Związku Kajakowego.

Starszy mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i białej koszulce polo z logo Polski, siedzi wśród innych osób podczas wydarzenia sportowego, trzymając dłonie uniesione jakby wyjaśniał coś lub kibicował.
Ryszard Hopper, trener polskich kajakarzyRadosław Jóźwiak / CYFRASPORTNewspix.pl

Tyle że prognozy się nie poprawiają, Portugalię nadal nawiedzają deszcze, jest chłodniej niż w poprzednich latach, o kolejnych zgrupowania w rejonie Coimbry nie ma więc mowy. - Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, kolejny obóz przygotowawczy reprezentacji odbędzie się nie w Montemor, a w Lago Azul, także w Portugalii - mówił selekcjoner.

    Polacy tylko raz dziennie schodzą na wodę, trzy razy w tygodniu mają siłownię, do tego dochodzą ćwieczenia stabilizacyjne oraz bieganie. - Na tym zgrupowaniu chcieliśmy sprawdzać osady, ale przesuniemy to na marzec. Inaczej wyobrażaliśmy sobie treningi, ale gorzej by było, gdybyśmy przez dwa czy trzy dni w ogóle nie mogli pływać. Na pewno nie jest tak, że tym obozem zaprzepaścimy całą dotychczasową pracę - tłumaczy trener Hoppe.

    Kajakarz w białym stroju reprezentujący Polskę płynie po torze wodnym podczas zawodów olimpijskich, otoczony rozpryskami wody, z widocznym numerem 5 na łódce oraz olimpijskimi symbolami w tle.
    Przemysław Korsak, olimpijczyk z Paryża, rywalizuje na zgrupowaniu w Portugalii o miejsce w reprezentacji PolskiŁukasz KalinowskiEast News
