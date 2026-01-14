Partner merytoryczny: Eleven Sports

Potwierdziło się ws. Karola Nawrockiego. Nagły komunikat, nie ma mowy o pomyłce

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

W ostatnich dniach Prezydent Karol Nawrocki pojawia się na kolejnych wydarzeniach związanych ze światem sportu. Po udziale w "Pielgrzymce kibiców na Jasną Górę", głowa państwa udała się do Zakopanego, aby uczestniczyć w pożegnaniu Kamila Stocha z Wielką Krokwią. A to nie koniec, właśnie nadeszło kolejne potwierdzenie w sprawie Karola Nawrockiego - pójdzie w ślady Andrzeja Dudy.

Trzy uśmiechnięte osoby siedzą w eleganckich ubraniach, na środku mężczyzna w garniturze, po prawej duchowny w purpurze z biskupią piuską; w tle rozświetlona, ozdobiona choinka.
Karol Nawrocki z żoną Martą podczas spotkania z przedstawicielami kościołówMarysia ZawadaEast News

Powiedzieć, że Karol Nawrocki jest niezwykle związany ze sportem, to jakby nie powiedzieć niczego. Prezydent RP kilkukrotnie pojawiał się na stadionach piłkarskich - zarówno przy okazji rozgrywek klubowych, jak i meczów reprezentacji. W ostatnich dniach pojawił się także w Zakopanem, gdzie odbywały się konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz pożegnanie Kamila Stocha z polską publicznością.

Wcześniej z kolei Nawrocki pojawił się w Częstochowie. Wszystko ze względu na Pielgrzymkę kibiców na Jasną Górę. Tam głowa państwa została przywitana z wielkim entuzjamem. To jednak nie koniec aktywności Karola Nawrockiego związanych ze światem sportu. 

Potwierdziło się ws. Nawrockiego. Pójdzie w ślady Andrzeja Dudy, to już pewne

Komunikat wystosowany przez Polski Komitet Olimpijski oraz Kancelarię Prezydenta potwierdza, że Karol Nawrocki pojawi się w najbliższy piątek w Centrum Olimpijskim PKOl. 

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

- 16 stycznia 2026 roku o godz. 18.00 w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział we wspólnym kolędowaniu z Polską Rodziną Olimpijską. Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP - informuje PKOl w specjalnym komunikacie.

To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy głowa państwa pojawi się na wydarzeniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W przeszłości gościł na nim Andrzej Duda - również przed rokiem, gdzie przy okazji pożegnał się z zebranymi i podziękował im za wspólnie spędzone lata. - To był dla mnie zaszczyt, że przez ostatnie dziesięć lat mogłem się z Państwem spotykać i dziękować za Wasze sukcesy - powiedział Andrzej Duda podczas spotkania cytowany przez oficjalną stronę prezydenta RP.

Zobacz również:

Kamil Stoch i Adam Małysz
Skoki Narciarskie

Małysz nie wytrzymał po pożegnaniu Stocha. Zdementował plotki, padły gorzkie słowa

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze z biało-czerwonym szalikiem kibica z napisem Polska macha ręką, obok niego stoi inny mężczyzna, a w tle widoczna jest loża stadionowa.
Prezydent RP Karol NawrockiLukasz Kalinowski/East NewsEast News
Karol Nawrocki po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego po spotkaniu z Andrzejem Dudą
Karol Nawrocki po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego po spotkaniu z Andrzejem Dudą Wojtek RadwanskiAFP
Mężczyzna w garniturze wychodzi z samochodu, drugi mężczyzna w garniturze uśmiecha się w osobnym okrągłym kadrze, w tle marynarz w białej czapce oraz drzwi budynku.
Na zdjęciu prezydent RP Karol NawrockiAlex Brandon/Associated Press/East News / ALEXI J. ROSENFELD/Getty AFP/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja