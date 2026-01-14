Potwierdziło się ws. Karola Nawrockiego. Nagły komunikat, nie ma mowy o pomyłce
W ostatnich dniach Prezydent Karol Nawrocki pojawia się na kolejnych wydarzeniach związanych ze światem sportu. Po udziale w "Pielgrzymce kibiców na Jasną Górę", głowa państwa udała się do Zakopanego, aby uczestniczyć w pożegnaniu Kamila Stocha z Wielką Krokwią. A to nie koniec, właśnie nadeszło kolejne potwierdzenie w sprawie Karola Nawrockiego - pójdzie w ślady Andrzeja Dudy.
Powiedzieć, że Karol Nawrocki jest niezwykle związany ze sportem, to jakby nie powiedzieć niczego. Prezydent RP kilkukrotnie pojawiał się na stadionach piłkarskich - zarówno przy okazji rozgrywek klubowych, jak i meczów reprezentacji. W ostatnich dniach pojawił się także w Zakopanem, gdzie odbywały się konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz pożegnanie Kamila Stocha z polską publicznością.
Wcześniej z kolei Nawrocki pojawił się w Częstochowie. Wszystko ze względu na Pielgrzymkę kibiców na Jasną Górę. Tam głowa państwa została przywitana z wielkim entuzjamem. To jednak nie koniec aktywności Karola Nawrockiego związanych ze światem sportu.
Potwierdziło się ws. Nawrockiego. Pójdzie w ślady Andrzeja Dudy, to już pewne
Komunikat wystosowany przez Polski Komitet Olimpijski oraz Kancelarię Prezydenta potwierdza, że Karol Nawrocki pojawi się w najbliższy piątek w Centrum Olimpijskim PKOl.
- 16 stycznia 2026 roku o godz. 18.00 w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział we wspólnym kolędowaniu z Polską Rodziną Olimpijską. Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP - informuje PKOl w specjalnym komunikacie.
To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy głowa państwa pojawi się na wydarzeniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W przeszłości gościł na nim Andrzej Duda - również przed rokiem, gdzie przy okazji pożegnał się z zebranymi i podziękował im za wspólnie spędzone lata. - To był dla mnie zaszczyt, że przez ostatnie dziesięć lat mogłem się z Państwem spotykać i dziękować za Wasze sukcesy - powiedział Andrzej Duda podczas spotkania cytowany przez oficjalną stronę prezydenta RP.