Nie każdy snookerzysta traktuje Shoot Out poważnie, Ronnie O'Sullivan omija te zawody szerokiem łukiem, Judd Trump też nie daje się przekonać. Bo ten "snookerowy konserwatyzm" tu się właśnie rozbija o zasady. Jest ograniczony czas, nie ma ciszy na trybunach. Są za to gigantyczne momentami emocje, które trwają maksymalnie 10 minut.

Tyle bowiem jest przeznaczone na każde spotkanie - czas nie jest zatrzymywany między wbiciami. A na wbicie jest tylko 15 sekund w pierwszych pięciu minutach gry, a później już 10. No i ograniczone są możliwości taktycznego uderzania kolorowych bil, a każdy faul ma bardzo wysoką cenę.

Shoot Out lubi też sensacje, tu o nie łatwiej. Niedługo przed meczem naszego Michała Szubarczyka Mark Allen, zdobywca tytułu dwa lata temu, stoczył kapitalny bój z Ng On-yee z Hongkongu. Z jedną z najlepszych kobiet. I przegrał 34:37, to Azjatka świetnie kontrolowała czas w samej końcówce.

A później przyszła pora na naszego Michała, 14-latka z Lublina, mistrza Polski w tej specjalizacji z zeszłego roku. Teraz w niedzielę ma bronić tytułu, ale najlepiej, jakby... nie musiał tego robić. By został w Blackpoolu do soboty, do samego końca, bo wtedy - późnym wieczorem - odbywać się będą decydujące pojedynki.

Snooker Shoot Out 2025. Michał Szubarczyk z debiutem. Rywal z Walii grał tu kiedyś w półfinale

Rywalem młodego Polaka był 37-letni Walijczyk Jamie Jones. Solidny zawodnik, z kilkunastoletnim doświadczeniem wśród profesjonalistów. Jednym słowem - solidny snookerzysta, któremu po tym sezonie nie powinno grozić wypadnięcie z Main Touru. A co ważniejsze - w Shoot Out grać potrafi, kiedyś dotarł tu do półfinału.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Szubarczyk takiego doświadczenie na tym poziomie nie ma, bo co innego mistrzostwa Polski w tej snookerowej specjalizacji, a co innego gra w takiej otoczce, jaką proponuje Tower Circus w Blackpoolu. Gdzie kibice co chwilę żywiołowo reagują, nawet w trakcie zagrania, słychać wiwaty, ale też i gwizdy, gdy coś im się nie podoba.

Nasz mistrz świata amatorów wygrał losowanie, wskazał na rywala. A gdy Jones lekko rozbiła czerwone, to Polak zdecydował się na pierwsze wbicie. Odskoczył na 7:0, ale sporo wciąż było kombinacji z obu stron - z odstawianiem białej na drugą część stołu.

Walijczyk w końcu dostał jednak szansę, wyrównał na 7:7, minęło wtedy 5 minut gry. Mieli już tylko po 10 sekund na ruch, wtedy niezbędne jest opanowanie emocji i wybranie właściwej ścieżki. Później było 8:8, do końca zostały trzy minuty, gdy Michał zdecydował się na podwójny wózek. Biała uderzyła w czerwoną, ta w inną czerwoną, a ta w jeszcze kolejną, stojącą przy samej kieszeni. I wpadła, choć ledwo ledwo.

Jamie Jones, rywal Michała Szubarczyka Tai Chengzhe Getty Images

A dalej wszystko poszło już gładko, Polak wspomagał się niebieską bilą. Uciekł na 22:8, do końca zostało 100 sekund. Jones miał jeszcze możliwość powrotu do gry, choć było to utrudnione przez stojące gdzieś z lewej strony różową i czarną. Pomylił się jednak na czerwonej. A wtedy Szubarczyk, już czekając w każdym ruchu na te 7-8 sekund, dokończył dzieła. Gdy spudłował, było 29:8 i 15 sekund.

Jones uznał, że nie ma sensu już wbijać. Oddał honor naszemu zawodnikowi.

W środę swój mecz w 1/64 finału przegrał Mateusz Baranowski, w czwartek rywalizować będzie jeszcze Antoni Kowalski. Potem odbędzie się losowanie drugiej rundy.

Szubarczyk zagra w niej w piątek.

Michał Szubarczyk (Polska, nr 85 w tych zawodach) - Jamie Jones (Walia, nr 45) 29:8

Michał Szubarczyk przy stole screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

