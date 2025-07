Popis Mirosław. Polka najlepsza we Francji, decydowało 0,04 sekundy

"Wyciągamy wnioski. Widzimy, co działało, a co nie. Wyznaczamy sobie punkty, nad którymi musimy pracować i dzięki temu się rozwijam. To pomaga mi w jak najlepszym przygotowaniu się do imprezy docelowej. Każdy start, w którym pojawiają się schody, jest tak naprawdę na wagę złota" - mówiła później w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interia Sport. Następnie obrała kurs na Francję, ponieważ 11 lipca w Chamonix rozpoczęły się kolejne zmagania w tegorocznym kalendarzu.