Polski sport w żałobie. Nie żyje Barbara Halina Eustachiewicz-Kowal

Oprac.: Amanda Gawron

Niezwykle smutne wieści dotarły do nas w środę, 14 stycznia. Pogrążona w żałobie rodzina poinformowała o śmierci Barbary Haliny Eustachiewicz-Kowal. 86-latka była prawdziwą legendą polskiego sportu - dwukrotnie reprezentowała nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w gimnastyce sportowej, a po zakończeniu kariery swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się z innymi.

Czarnobiała fotografia znicza, który pali się na ciemnym tle, wokół którego rozchodzą się promienie światła. W okręgu widoczna kobieta gimnastyczka z ramionami uniesionymi w geście zakończenia ćwiczenia.
Nie żyje Barbara Halina Eustachiewicz-KowalFacebook/Dariusz Wójtowicz123RF/PICSEL
Barbara Halina Eustachiewicz-Kowal była jedną z najwybitniejszych postaci w historii polskiej gimnastyki sportowej i dumą Mysłowic, z którymi była związana od urodzenia. Przyszła na świat 5 listopada 1938 roku jako Barbara Halina Przygoda. Od najmłodszych lat wykazywała niezwykły talent sportowy, a jej nazwisko na trwałe zapisało się w dziejach polskiego sportu, a ona sama stała się symbolem klasy, wytrwałości i oddania dyscyplinie.

Karierę sportową rozpoczęła w śląskich klubach, szybko wyrastając na jedną z czołowych gimnastyczek w kraju. W latach 60. należała do ścisłej krajowej czołówki, wielokrotnie zdobywając tytuły mistrzyni Polski. Złote medale wywalczyła m.in. w skoku przez konia w 1961 roku oraz w ćwiczeniach wolnych w latach 1962 i 1963. Reprezentowała Polskę na mistrzostwach świata i Europy, jednak jej największym osiągnięciem były występy olimpijskie. Dwukrotnie brała udział w igrzyskach olimpijskich (w Rzymie w 1960 roku oraz w Tokio w 1964 roku) startując we wszystkich konkurencjach gimnastyki sportowej. W rywalizacji drużynowej polska reprezentacja zajęła wówczas odpowiednio piąte i siódme miejsce.

Po zakończeniu kariery zawodniczej nie odsunęła się od sportu. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się z innymi jako nauczycielka wychowania fizycznego, trenerka oraz sędzia gimnastyki sportowej, także na arenie międzynarodowej. Była mentorką i autorytetem dla kolejnych pokoleń zawodniczek, wychowując je nie tylko sportowo, ale i życiowo. Nic więc dziwnego, że informacja o jej śmierci wstrząsnęła sportowym środowiskiem.

Nie żyje Barbara Halina Eustachiewicz-Kowal. Olimpijka z Rzymu i Tokio miała 86 lat

Barbara Halina Eustachiewicz-Kowal zmarła w wieku 86 lat. O jej śmierci poinformowała pogrążona w żałobie rodzina, a wiadomość przekazał również burmistrz Mysłowic, Dariusz Wójtowicz. We wzruszającym wpisie przypomniał jej imponującą karierę oraz ogromny wkład w rozwój lokalnego sportu.

"Pani Barbara to uczestniczka dwóch Olimpiad w gimnastyce sportowej - w 1960 roku w Rzymie i 1964 roku w Tokio. Nasza Mysłowiczanka to również sędzia międzynarodowy oraz działacz sportowy i Przyjaciółka młodzieży. (...) Panią Barbarę miałem przyjemność osobiście poznać podczas inauguracji Roku Olimpijskiego w Mysłowicach, organizowanego przez Szkołę Podstawową Sportową" - wspomniał Wójtowicz w oświadczeniu.

