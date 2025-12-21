Od kilku dni trwają mistrzostwa świata w darcie. Do Londynu przyjechało 128 najlepszych zawodników na świecie, którzy walczą o prestiż, ale także o wielkie pieniądze. Triumfator rozgrywek zgarnie aż milion funtów (około 4,8 mln złotych).

Na starcie zobaczyliśmy trzech Polaków: Krzysztofa Ratajskiego, Sebastiana Białeckiego i Krzysztofa Kciuka. Niestety Białecki i Kciuk przegrali swoje spotkania w pierwszej rundzie i pożegnali się z marzeniami o dobrym wyniku.

Polscy kibice największe nadzieje pokładają w Ratajskim, który ma na swoim koncie wiele sukcesów. 46-latek to w końcu ćwierćfinalista mistrzostw świata z 2021 roku.

MŚ w darcie. Krzysztof Ratajski walczył o awans do 3. rundy

"Polish Eagle" w pierwszej rundzie wyeliminował Alexisa Toylo (3:0). W niedzielę poprzeczka powędrowała o wiele wyżej, bowiem zmierzył się z 24. zawodnikiem świata - Ryanem Joycem.

Polak rozpoczął świetnie starcie z Anglikiem i pierwszą partię szybko zapisał na swoim koncie. Szczególnie efektowny był finisz w czwartym legu, gdy "zszedł" z 135 punktów.

Druga partia ponownie zakończyła się wygraną Polaka 3-1. Najważniejsze rzeczy wydarzyły się w czwartym legu, gdy Anglik się mocno pomylił na podwójnych. Ratajski wykorzystał błędy rywala i był już o krok od zwycięstwa w meczu.

Ten decydujący krok było mu jednak postawić zdecydowanie najtrudniej. Joyce wrócił do gry i zapisał pierwszego seta na swoim koncie w bardzo dobrym stylu. Wygrał trzy legi z rzędu, co mogło zdeprymować Polaka. Ratajski jednak utrzymał nerwy na wodzy w czwartym secie, który okazał się ostatnim.

Tym samym Polak zameldował się w trzeciej rundzie, która rozegrana zostanie już po świętach. Ratajski zmierzy się w niej ze zwycięzcą meczu Gerwyn Price - Wesley Plaisier. Price to mistrz świata z 2021 roku i jeden z faworytów do zwycięstwa także w tym roku.

Tyle zarobił Ratajski na mistrzostwach świata

Wróćmy jeszcze na chwilę do nagród pieniężnych w trakcie MŚ. Awans do każdej kolejnej rundy wiąże się także z gratyfikacjami finansowymi. Ratajski w Londynie zarobił już 35 tys. funtów (ok. 168 tys. złotych). Jeśli pokona tam swojego rywala to wzbogaci się o 60 tys. funtów (ok. 287 tys. zł).

Ryan Joyce - Krzysztof Ratajski 1:3 (1-3, 1-3, 3-0, 0-3)

