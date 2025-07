Polski olimpijczyk trafił do szpitala. Otarł się o śmierć

Marcin Chabowski to doświadczony maratończyk, który w 2021 roku reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w Tokio. We wtorek 39-latek za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał przerażające wieści. "W jednej chwili siedzisz przy ognisku, by za 30 minut otrzeć się o zgon" - czytamy.