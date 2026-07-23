Polski mistrz świata mówi jasno: Nawrocki i Zełenski źle się zachowali

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Obserwuje pan wojnę Ukrainy z Rosją z perspektywy naszego kraju, ale też bywa pan regularnie na froncie. Można powiedzieć, że Polska też w pewnym sensie jest w stanie wojny?

Igor Tracz: - Oficjalnie nie jesteśmy w stanie wojny, ale doświadczamy wojny kognitywnej (to koncepcja działań wojennych i hybrydowych, w których polem bitwy jest ludzki umysł - przyp. TK). Nie jest to chyba tylko i wyłącznie moje zdanie, dlatego że na płaszczyźnie informacyjnej Rosja absolutnie prowadzi z nami wojnę. Ta wojna wirtualna, informacyjna ma przełożenie absolutnie na naszą rzeczywistość i na nasze życie. Jesteśmy zatem w fazie wojny niekonwencjonalnej. Rosja nie dokonuje ataków, chociaż były takie próby, kiedy jesienią ubiegłego roku 20 dronów wleciało w naszą przestrzeń powietrzną. Co chwilę jesteśmy sprawdzani. Co kilka dni przecież słyszymy, że rosyjskie samoloty przelatują bardzo blisko naszej przestrzeni powietrznej. Trzy lata temu w naszą przestrzeń powietrzną wleciały z kolei białoruskie śmigłowce. Co chwilę zatem wbijają nam szpilki, ale też sprawdzają nasze systemy bezpieczeństwa i reakcje, co powoduje pewnego rodzaju napięcia. I one pozwalają potem manipulować naszym światopoglądem, naszym społeczeństwem, co jest bardzo łatwe tak naprawdę i dość skuteczne jak widać. To wszystko wychodzi od Rosji. Przepływ informacji, a informacja teraz jest najbardziej cenną rzeczą w naszym współczesnym świecie, jest manipulowany. Oczywiście nie mówię, że tylko i wyłącznie z jednej strony, bo oczywiście obie strony tego konfliktu manipulują informacją. Dla nas jednak przede wszystkim niebezpieczna jest manipulacja ze strony rosyjskiej.

253 miliony wyświetleń. Podbiła świat. Teraz wraca po latach

Igor Tracz: sytuacja Polski przypomina sierpień 1939 roku

Polacy są świadomi tego, w jakim jesteśmy położeniu? Przecież wojna jest zaraz za naszą wschodnią granicą, a jednak wiele osób bagatelizuje tę sytuację. Nie wszyscy chyba rozumieją, jak wielkie to jest zagrożenie?

- Właśnie na tym zależy Rosji, żebyśmy jak najmniej na ten temat wiedzieli, żebyśmy mieli wątpliwości, żebyśmy wszystko podważali, a jest to grunt podatny na tego typu sugestie. Przecież nie możemy powiedzieć Polakom: słuchajcie, jesteśmy w stanie wojny. U nas rakiety nie spadają, bo gdyby tak było, to ludzie w końcu by w to uwierzyli. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w Ukrainie. Mam tam wielu przyjaciół, którzy mi mówili wprost, jak wyglądała sytuacja przed wybuchem wojny. Usłyszałem: Igor, póki nie spadła żadna bomba w Ukrainie i Rosja nie zaatakowała, to ja moim dzieciom tłumaczyłem, że nie Europa, nie głosowanie na partie proeuropejskie, tylko głosowanie za partiami prorosyjskimi jest istotne, bo to jest nasz brat. Rosja chce o nas zadbać, a Europa nas pewnie zje. I on sam powiedział, że jak wybuchła wojna, to przeprosił swoje dzieci, że miał taki pogląd, więc podobnie jest niestety w naszej Polsce. Póki fizycznie nie dotyka nas wojna, to ciężko nam w nią uwierzyć. Od dawna powtarzam, że nasza sytuacja przypomina teraz sierpień 1939 roku. I oby ta sytuacja trwała jak najdłużej, żebyśmy mieli czas na przygotowanie się, a może też ocknęli się, bo cholera wie, co będzie, jeśli znajdziemy się we wrześniu 1939 roku.

Jesteśmy naprawdę skrajnym społeczeństwem, które bardzo łatwo ulega emocjom, a dzięki nim łatwo jest kierować społeczeństwem w odpowiednim kierunku. Zatem łatwo byłoby nas zjednoczyć do obrony kraju, gdyby była taka potrzeba, ale równie łatwo jest nas skłócić i podzielić poprzez szukanie wyimaginowanego wroga, bo Ukraińcy w naszym kraju nie są absolutnie naszym wrogiem

Mamy zupełnie inne wyobrażenie tego, co się rzeczywiście dzieje?

- Tak. I nie jesteśmy pewnie przygotowani na takie starcie, jakie prowadzi w tym momencie Rosja wobec Ukrainy. To nie znaczy oczywiście, że Rosja wobec nas przygotuje taką samą wojnę. Jeśli nastąpiłby jakikolwiek konflikt konwencjonalny, to nie sądzę, że on będzie identyczny. Na pewno będzie inny, niż ten, który jest w Ukrainie. Nie sądzę też, żeby Rosja w najbliższym czasie miała siłę na to, by nas atakować w jakiś zmasowany sposób. Raczej musimy się wszyscy nastawić na spotęgowanie się wszelkiego rodzaju dywersji ze strony rosyjskiej, to znaczy ataków na infrastrukturę krytyczną, mówiąc prosto. Na to - moim zdaniem - nie jesteśmy jeszcze gotowi.

Kiedyś w Polsce nie spali się hala Marywilska, ale na przykład elektrownia. Albo nagle nie będzie internetu, a może ktoś zatruje wodę. Na tego typu akcje dywersyjne powinniśmy być gotowi. One będą oczywiście wykonywane w białych rękawiczkach. Rosja nie powie, że ona to zrobiła i się do tego nie przyzna. To będzie zwalanie winy na Ukraińców, zwalanie winy na jakieś siły wewnętrzne. Będą dążyć do tego, żeby jak najbardziej nas wewnętrznie skłócić i jak najbardziej poróżnić z Ukrainą, a to im coraz lepiej to wychodzi. Rosja potrafi doskonale wykorzystać takie konflikty, jak ten Prawa i Sprawiedliwości z Koalicją Obywatelską, który trwa już od kilkunastu lat. Im więcej wewnętrznych sporów, im więcej polaryzacji, tym jest to im bardziej na rękę. W ostatnich tygodniach mamy przykłady tego, jak doskonale idzie Rosji i jak łatwo podburzyć skrajne nastroje społeczne w naszym kraju. Cztery lata temu nie trzeba było wiele, by nakłonić Polaków do masowego pomagania Ukrainie. To był zew serca. Teraz niewiele trzeba, choć dalej uważam, że to jest niewielki procent, by nakłonić w skrajnych przypadkach do nienawiści Polaków wobec Ukraińców.

Nie ma co ukrywać, że łatwo ulegamy emocjom.

- Jesteśmy naprawdę skrajnym społeczeństwem, które bardzo łatwo ulega emocjom, a dzięki nim łatwo jest kierować społeczeństwem w odpowiednim kierunku. Zatem łatwo byłoby nas zjednoczyć do obrony kraju, gdyby była taka potrzeba, ale równie łatwo jest nas skłócić i podzielić poprzez szukanie wyimaginowanego wroga, bo Ukraińcy w naszym kraju nie są absolutnie naszym wrogiem. Pojedyncze przypadki bandytów, złodziei i przekręciarzy zawsze są, były i będą w każdym społeczeństwie. Nic z tym nie zrobimy. Zawsze najgłośniej w takich sytuacjach krzyczy niewielki promil osób. I właśnie teraz tych, którzy najbardziej nienawidzą Ukraińców, najbardziej słychać. Ci, którzy mają do nich stosunek ambiwalentny albo po prostu bardzo ich lubią, to się nie odzywają, bo mają ważniejsze sprawy na głowie.

"Nawrocki i Zełenski wygrali spór w swoim kraju. Straciły na tym Polska i Ukraina"

W tej sytuacji potrzebne jest grzebanie w historii, której już nie zmienimy i rozdrapywanie ran? Oczywiście wydarzyła się wielka tragedia na Wołyniu i tego nie zmienimy. W tej historii znowu jest też niestety Rosja.

- Nie można nikomu zakazać dyskusji na ten temat, ale to jest przede wszystkim forum dla historyków. Nie tylko polskich, czy ukraińskich, ale także dla międzynarodowych. Ktoś powinien bardziej obiektywnie spojrzeć na tę historię niż tylko Polacy, czy Ukraińcy. Niestety jeden i drugi prezydent wykorzystali to politycznie. Oczywiście rozpoczął Wołodymyr Zełenski, choć to nie był pierwszy przypadek nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. Kult UPA jest w Ukrainie bardzo widoczny. I to nie od wczoraj. To nie jest coś, co da się wymazać, bo Polacy tak sobie życzą. UPA jest zakorzeniona w świadomości Ukraińców tak, jak u nas Józef Piłsudski, który jest bohaterem, ale jest też kontrowersyjną postacią i miał trochę rzeczy na sumieniu, ale jest symbolem walki o niepodległość. Tak samo dla nich UPA jest symbolem walki z Sowietami o niepodległość. Oczywiście część UPA, bo nie cała, ma czarne karty historii. Wielu Ukraińców nie zdaje sobie z tego sprawy. To nie jest coś, co możemy jedną ustawą w Polsce wymazać i powiedzieć: słuchajcie Ukraińcy, od dzisiaj macie zakaz używania symboli UPA. Trzeba do tego podejść w zupełnie inny sposób. Nie wiem, w jaki. Nie jestem socjologiem ani historykiem, ale widać, że obecne sposoby się nie sprawdzają.

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A Zełenski wykorzystał tę akcję w pewien sposób. Może musiał to zrobić. Nie wiem dlaczego akurat ta akcja ujrzała światło dzienne, bo to nie było coś priorytetowego dla Ukrainy. To była jedna z jednostek, która nie pierwszy raz otrzymała imię bohaterów UPA. Teraz jednak ta informacja wypłynęła. Jeśli zatem mleko się rozlało, to Zełenski musiał stanąć po stronie swojego narodu i musiał kontynuować tę politykę. Uważam jednak, że Karol Nawrocki mógł zakończyć ten spór. Mógł po prostu to zignorować albo wysłać noty dyplomatyczne. Podejrzewam, że jako państwo mamy wiele innych możliwości wpływania na to w sposób niepubliczny, ale wykorzystaliśmy formę publiczną, bo ta będzie zauważona przez polskie społeczeństwo. Nawrocki zatem zebrał oklaski, a słupki poparcia poszły do góry. I tak samo działało to po stronie Zełenskiego. On wygrał ten spór w swoim kraju, Nawrocki wygrał ten spór w swoim kraju. A straciły na tym oba kraje, czyli Polska i Ukraina. Dlatego to jest nie w porządku i po jednej, i po drugiej stronie. Uważam, że jeden i drugi prezydent źle się zachował. W zeszłym tygodniu miałem wizytę u generała Wałerija Załużnego. Rozmawialiśmy na temat tego, co się może wydarzyć i co się dzieje na płaszczyźnie tej wojny. Także między naszymi państwami.

To ważna postać w Ukrainie, bo to on kierował obroną kraju w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji Rosji. Nie szczędził też słów krytyki w momencie, kiedy został usunięty i objął stanowisko ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii.

- On zbagatelizował spór na płaszczyźnie ukraińsko-polskiej. Powiedział mi, że to jest tylko i wyłącznie świat wirtualny i ja się z nim zgadzam. Ten świat zieje nienawiścią, a realny nie. Powiedział mi: Igor, byliśmy, jesteśmy i będziemy przyjaciółmi. I to się nie zmieni. To, co było 80 lat temu, to już dawno jest zapomniane przez większość społeczeństw, tylko ostatnio jest podsycane, bo komuś na tym zależy. Jego zdaniem, to napięcie między oboma krajami, wkrótce minie. Jego żona ma polskie korzenie, bo jej rodzina jest z Gdańska. Zresztą jego babcia też jest Polką. On sam dobrze mówi w naszym języku.

Według Załużnego problemem jest to, że po naszej stronie świata nie ma lidera, który wziąłby sprawy w swoje ręce. Takim był Winston Churchill, choć on akurat dla Polaków nie jest najlepszym przykładem. Z bólem dla niektórych, w tym także dla Polski, zakończył drugą wojnę światową. Teraz brakuje takiej osoby po stronie Zachodu, która dążyłaby do bezwzględnego zakończenia tej wojny. Unia Europejska czy NATO próbują zakończyć tę wojnę w ten sposób, żeby przypadkiem nikt nie wygrał, nikt nie przegrał i nikt się nie obraził na nikogo. Zresztą zauważyłem, jak Amerykanie traktowali Rosję od początku tej wojny. Trzeba ją osłabić, ale nie tak, żeby przegrała, bo jak przegra, to będzie problem. Równowaga w świecie się może zachwiać, bo będziemy mieli wiele republik, a każda z dostępem do broni jądrowej. Obchodzili się z Rosją jak z jajkiem. Bijmy ich, ale nie za mocno, żeby krwawili, ale się nie wykrwawili. Właśnie przez to nie ma zwycięzcy w tej wojnie.

Nie ma w tej chwili na świecie lidera, który potrafiłby zakończyć ten konflikt. Na ten moment wygląda na to, że on będzie prowadzony jeszcze przez lata. To będzie wojna na wyniszczenie. Nie wiem, co miał Załużny na myśli, ale powiedział, że ma nadzieję na to, że ockną się Chiny i to one zakończą ten spór. Nie ma co ukrywać, że na tej wojnie zarabia wiele podmiotów i państw. We wrześniu 1939 roku Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom. Natomiast przez pierwsze tygodnie nie robiły nic. I tu jest podobnie. Niby prowadzimy tę wojnę z Rosją rękoma Ukrainy, dofinansowując i doposażając ją non-stop, ale nie w taki sposób, aby oni tę wojnę szybko wygrali. Podejrzewam, że póki Rosja fizycznie nie zaatakuje któregoś z państw europejskich, to żadne nie włączy do tej wojny po stronie Ukrainy.

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Jak wielokrotny mistrz świata i Europy ruszył na pomoc Ukrainie?

Opowiadamy sobie o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a pan jest przecież utytułowanym sportowcem. Jest pan wielokrotnym mistrzem świata i Europy w wyścigach psich zaprzęgów oraz w bikejoringu. Co pana skłoniło, by działać intensywnie w Ukrainie?

- Absolutnie nie było to planowane. Sportem zajmuję od lat, ścigam się na wyścigach psich zaprzęgów, trenuję zawodników, więc to był tylko i wyłącznie impuls, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna. Postanowiłem po prostu pojechać, by pomóc ludziom i zwierzętom. Coraz bardziej jednak zagłębiliśmy się w świat Ukrainy. Dotarło do mnie, jak niewiele trzeba, by móc pomóc. Po kilku miesiącach zbudowaliśmy dobrą siatkę kontaktów i mogliśmy pomagać już nie tylko i wyłącznie zwierzętom oraz cywilom. Zaczęliśmy pomagać też wojsku ukraińskiemu. To działa naprawdę dobrze i za moment puszczamy 105. konwój na odcinek charkowski. Od trzech lat mamy umowę z Ministerstwem Obrony Wielkiej Brytanii, które przekazuje na nasze ręce sprzęt wojskowy, wychodzący z użycia: kamizelki kuloodporne, hełmy, śpiwory, namioty, mundury, przyrządy medyczne. My ten sprzęt zbieramy z angielskich baz wojskowych i to my decydujemy, gdzie on trafia. Anglicy zobaczyli, że można nam ufać. Zresztą w naszym zespole jest również jeden z Brytyjczyków, były żołnierz, weteran armii. Mamy też w zespole Szwedów, Niemców, czy Amerykanów. Widzą, że jesteśmy skuteczni i latamy dziury. Wiadomo, że dwa busy towaru to nie jest coś, co zmieni sytuację danej brygady, ale może wspomóc małe drużyny, które czekają na dostawy. Jest bałagan logistyczny przez ten chaos wojenny, więc wspieramy ich, jak tylko możemy. Oprócz tego oczywiście są też różne zbiórki sprzętu w Polsce.

Pomoc ogranicza się właśnie do dostarczania różnego rodzaju sprzętu, leków, czy też na miejscu działacie w inny sposób?

- Na miejscu zdarza się, że szkolimy z medycyny pola walki. W naszym zespole są instruktorzy medyczni i wojskowi. Wraz z nimi szkolimy żołnierzy ukraińskich. Przede wszystkim rekrutów, których jest sporo. Przez wojnę Ukraińcy nie mają na to czasu, ale też brakuje kadr szkoleniowych. Największy nacisk kładziemy na przetrwanie na polu walki, czyli medycyna taktyczna, medycyna przetrwania na polu walki i szkolimy w tym zakresie. Czasami zdarzają się ewakuacje, czy to zwierząt, czy to dzieci, cywili z terenów zagrożonych. Dostarczamy przede wszystkim pomoc dla żołnierzy, ale teraz puszczamy konwój do domów dziecka. Przede wszystkim pomagamy wojsku, ale również wspieramy szpitale, dzieciaki i zwierzęta.

Szkolenia odbywają się w Ukrainie, czy też w Polsce?

- W Ukrainie, bo nie ma możliwości, żeby ci żołnierze wyjechali do Polski. Jeśli już jesteśmy na miejscu, to robimy dzień szkolenia z medycyny taktycznej dla danego oddziału, zespołu, jednostki, batalionu. Zdarzały się nawet treningi w HUR, czyli wywiadzie ukraińskim. W ubiegłym roku miałem na przykład grupę 30 żołnierzy z Ameryki Południowej: Brazylii, Chile i Argentyny, którzy zgłosili się na ochotników.

Polaków też pan spotyka w takich grupach walczących w Ukrainie?

- Tak. Nie wiem jednak, ilu jest takich ochotników, bo nikt tego nie liczy, co jest trochę dziwne.

A Ruch Obrony Granic też tam działa?

- Nie spotkałem żadnego polskiego prawicowca. Spotkałem Polaków w różnym wieku, o różnym wykształceniu, o różnych poglądach politycznych, ale nigdy nie spotkałem ludzi - i to jest bardzo ważne - o skrajnych poglądach politycznych - lewicowych, czy prawicowych. Trzeba być wypośrodkowanym, bo ekstremalne skrajności - czy to w jedną, czy drugą stronę - są po prostu niebezpieczne.

Tracz: Jestem patriotą. Pomagam Ukrainie, by nasze państwo było bezpieczniejsze. Dostaję pogróżki

To, co pan robi, można chyba nazwać właśnie działaniem patriotycznym. Pomaga pan wprawdzie Ukrainie, ale też w takiej wierze, by to, co dzieje się w Ukrainie, nie dotarło do polskich granic?

- Czuję się patriotą. Po pierwsze dlatego, że przez ponad 20 lat ścigam się w sporcie niepopularnym, ale jednak robię to dla Polski. Wiele razy grano mi Mazurka Dąbrowskiego w różnych częściach świata, bo wygrywałem. Ja, Polak z orzełkiem na piersi. Pomagam Ukrainie i robię to właśnie dlatego, że jestem patriotą. Mam empatię wobec tych ludzi i zwierząt, którzy tam są, ale też robię to dlatego, żeby nasze państwo było bezpieczniejsze. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że wracamy i dzielimy się wiedzą tam zdobytą z polskimi żołnierzami. To jest cholernie ważny punkt widzenia. Dzięki naszej obecności w Ukrainie polscy żołnierze uzupełniają wiedzę. Nie da się od tego odciąć. W naszej ekipie nie ma ludzi, którzy nie są patriotami.

W związku z tym, że tak aktywnie działa w Ukrainie, spotykają pana jakieś przykrości, a może ataki hejtu?

- Fizycznego nie, ale hejtu takiego, poprzez SMS-y, czy telefony z pogróżkami, to jest standard. Jak tylko mam czas, to kasuję dziennie kilkadziesiąt kont trolli albo pożytecznych idiotów, łykających propagandę Kremla.

Jak wyglądają pogróżki telefoniczne?

- Dostaję telefony i słyszę, że coś tam znajdziemy na ciebie. Zrobimy ci to i tamto. I to są numery, na które później nie da się oddzwonić. Ktoś się do tego przygotowuje. Czy to jest akcja zorganizowana na zlecenie FSB czy KGB? Nie wiem. Nie jest to proste do weryfikacji. Jeden z naszych wolontariuszy pod swoim domem na jedynym drzewie przy wejściu znalazł - i to nie jest przypadek - wielką wyrytą tarczę z literą Z. To taki sygnał dla niego, a nie jest to człowiek, który jak ja jest widoczny w social mediach. Takie rzeczy się zdarzają. To są tego typu zagrożenia. Atakowany jestem także przez osoby publiczne. Próbował mnie zdyskredytować jeden youtuber. Nie będę podawał nazwiska. Przez chwilę się zastanawiałem, jaki ma cel i czy jest to zazdrość, czy jest to podyktowane faktycznie jakimiś korzyściami finansowymi przez kogoś, kto kimś takim kieruje. Nie mogłem zrozumieć, po co ktoś próbuje zdyskredytować naszą działalność.

Teraz chcieli kolejnego psa ode mnie. Oczywiście rozumiem ich stratę, ale zapytałem, jak to sobie wszystko wyobrażają? Chcieli, bym wysłał go przez Kazachstan, a pieniądze przekażą mi w kryptowalucie. Powiedziałem, że póki wojna się nie skończy, to nie ma takiej opcji, żebym sprzedał im swoją wiedzę, swój czas, swoje psy, swój sprzęt. Dodałem, że wspieram Ukrainę, by pozabijała jak najwięcej rosyjskich żołnierzy. Wśród nich może byłby ktoś z ich kolegów albo z rodziny. I jeśli przeleją mi pieniądze, to kłopoty mogę mieć i ja - za przelew z Rosji i oni - za płacenie komuś, kto wspiera Ukrainę. Dla nich to jest jakaś abstrakcja. Oni kompletnie tego nie rozumieją

Tego już powinniśmy się uczyć od Ukraińców

Jest coś, czego powinniśmy się uczyć już teraz od Ukraińców, wyciągając wnioski z tego, co spotkało naszych sąsiadów?

- Przede wszystkim to, co mi się przychodzi na myśl w pierwszej chwili, to genialnie rozproszenie systemu produkcyjnego i systemu dowodzenia. Skrócili łańcuchy decyzji. Jeśli chodzi o wojskowość, to tam batalion jest prawie samowystarczalny. Ma tylko główny cel i rozkaz od dowództwa, który ma wykonać, ale decyzje zapadają bardzo szybko na bardzo krótkim łańcuchu. Kolejna rzecz, którą da się zauważyć, to inwestycja Ukrainy w młode umysły i w rynek cywilny, który pracuje na rzecz wojska. To są małe różnego rodzaju startupy, małe firmy, które mają innowacje i pomysły. One zaczęły produkować na potęgę dla wojska. Państwo zaczęło w to inwestować. Znam również oligarchów, którzy zainwestowali. Oczywiście jest to dla nich też biznes, ale w końcu wyszło to z tej takiej skorupy wojskowej. Większość sprzętu jest produkowana na płaszczyźnie cywilnej i jest to wszystko cholernie szybko testowane i wdrażane.

Oczywiście Polska nie jest w fazie wojny i nie musimy tego robić od razu, ale wiele rzeczy leży u nas odłogiem, bo procedury to blokują, a to powinno być już wdrażane, produkowane i testowane. U nas, jak coś wejdzie do testów, to czasami trwa lata. Wiadomo, że powinniśmy mieć produkcję na dużo większą skalę dronów, bo dron jest po pierwsze tani, po drugie można go produkować masowo i powoduje to, że ogranicza koszty wojny w tym momencie. Rok temu Rosja wpuściła 20 tanich dronów w naszą przestrzeń powietrzną, a my startujemy F-16 i odpalamy rakiety za miliony dolarów, żeby te drony zniszczyć. Czy zrobiliśmy dobrze? Uważam, że bardzo dobrze, ale nie mieliśmy nic innego, czym moglibyśmy odeprzeć ten atak. Nie mieliśmy żadnej innej opcji. Gdyby Rosja tego dnia puściła na nas 800 dronów, jak czasami się zdarza w ciągu jednego ataku na Ukrainę, to byśmy nie byli w stanie strącić zdecydowanej większości. I byłby to olbrzymi koszt. Na takie zmasowane ataki nie jesteśmy jeszcze gotowi. Problemem jest to, że jesteśmy przygotowani na trochę inną wojnę niż ta, która jest w Ukrainie.

A propos dronów w sieci pojawia się wiele filmów, na których widać drony ze styropianu. To prawda?

- Oczywiście. W rękach trzymałem Gerberę przechwyconą przez chłopaków. To jest jeden z dronów, który może być dronem-wabikiem. Ma wiele funkcji, może być dronem-retransmiterem, czyli przesyła sygnał dalej. Może być również czasami - rzadko, bo rzadko - uzbrojony w nieduży ładunek wybuchowy. To jest tak naprawdę kawał styropianu i plastiku, czasami sklejki pomalowanej na odwal się zwykłym wałkiem. To jest tak tanie, a myśmy na to wysłali rakiety Sidewinder warte miliony. Ale co mieliśmy zrobić? Wykorzystaliśmy po prostu sprzęt, jaki mieliśmy.

Wygląda na to, że teraz można prowadzić wojnę na odległość?

- No tak, bo w ogóle decyzje zapadają z tak zwanych office'ów, które są oddalone może nie setki, ale dziesiątki kilometrów od pola walki. To są punkty dowodzenia naszpikowane sprzętem po sufit, z którego na żywo śledzi się pole walki. Oczywiście są też operatorzy, którzy są w polu walki w strefie śmierci, która jest dość wąska i bardzo niebezpieczna, ale tych ludzi jest coraz mniej, bo tych ludzi wypiera autonomiczny sprzęt. Ukraina dąży zatem do tego, żeby zbudować strefę buforową, która będzie strefą ograniczającą czynnik ludzki. Marzeniem jest, żeby to była strefa 25 kilometrów. Teraz nazywa się to strefą śmierci, ale w przyszłości miałoby tam nie być człowieka. Żołnierze ukraińscy od rosyjskich odgraniczeni byliby sprzętem robotycznym. Ukraina trochę nie ma wyjścia, bo jest ich mało fizycznie. Do tego mają dużo mniejsze środki finansowe na prowadzenie tej wojny, więc dlatego tak poszli w robotykę i w drony. Rosja dysponuje dużo większymi zasobami materialnymi i ludzkimi i stać ją jeszcze na wiele lat wojny jeszcze. Teoretycznie oczywiście może w końcu dojść w tym kraju do krachu. Zauważmy, że ataki na infrastrukturę paliwową, jakie przeprowadza obecnie Ukraina, to są najdoskonalsze sankcje, jakie kiedykolwiek ktoś nałoży na Rosję. Donald Trump gadał i gadał, a niewiele z tego wyszło. Ukraińcy wzięli sprawy w swoje ręce. Wyprodukowali swoją broń i ich capnęli.

Można powiedzieć, że Ukraina wyrosła na jednego z liderów na świecie, jeżeli chodzi właśnie o zbrojenia? Widać, że zrobili gigantyczny krok naprzód przez te cztery lata wojny.

- Na takiej wojnie, jaka teraz się toczy w Ukrainie, to nikt nie ma lepszego doświadczenia niż Ukraina i Rosja. Są najdoskonalszym organizmem wojskowym, który - chociaż ma wiele wad i wiele braków - cały czas potrafi prowadzić tę wojnę i to tak skutecznie. Wszyscy liczyli na to, że za chwilę oni skończą walczyć, a wojna trwa i Ukraińcy się nie poddają. Dla mnie są oznaką bohaterstwa. Absolutnie. Szanuję ich za odwagę i spryt. Są podobni do nas w pewnym stopniu, bo Polacy też mają taką żyłkę sprytu i czasami ułańskiej odwagi. W tym jesteśmy absolutnie podobni do Ukraińców.

Zachód już powinien wyciągać wnioski z tej wojny?

- Mam nadzieję, że ludzie na Zachodzie biorą przykład z tego, jak walczy Ukraina. Bardzo często Ukraińcy mi mówią, że fajnie, że z nimi jestem i przekazuję wiedzę polskim żołnierzom, ale dopytują, czemu w Ukrainie nie ma polskich oficerów. Wielokrotnie spotykałem oficerów różnych innych państw w Ukrainie, którzy przeglądają się polu walki i pracują z tymi żołnierzami, ale polskich nie. Albo jest to totalna tajemnica i pracują tam jakieś polskie służby specjalne. Naszych żołnierzy tam jednak nie widziałem, choć oficerowie z innych państw czerpią garściami z doświadczenia tej wojny.

Ważna w tym wszystkim jest też chyba obrona cywilna. Odkąd wojna wybuchła za naszą granicą, można odnieść wrażenie, że wciąż za mało robi się w naszym kraju pod kątem przygotowania do ewentualnej wojny albo poważnego zagrożenia destabilizującego państwo? Ukraina pod tym względem jest dla nas chyba najlepszym poligonem doświadczalnym?

- I powinniśmy garściami czerpać z doświadczenia Ukrainy. Trochę jednak obronię nasze społeczeństwo. Od czterech lat jest poprawa. Coś się ruszyło, bo to widać też po ruchach ludzi. Nagle zauważyłem zwiększoną aktywność pewnego rodzaju inicjatyw różnych grup paramilitarnych, klubów strzeleckich. Coraz więcej ludzi wchodzi na strzelnicę. Uczy się medycyny taktycznej i pola walki. Sami teraz realizujemy kilka razy w roku kursy dla cywili. Jeśli ktoś chce się u nas przeszkolić z medycyny taktycznej, to zapraszamy. Prowadzimy takie kursy i szkolenia. Ze strony naszego państwa jednak rzeczywiście niewiele się dzieje. Wszyscy wiemy, że wyszedł poradnik i na tym się skończyło.

Zwróciłem uwagę na to, jak to wygląda w Ukrainie. Chcemy teraz zachęcić miasta do tego, by zaczęły budować tak zwane punkty niezłomności. W Ukrainie tak to się nazywa. Szukamy bunkrów, ale o nie o bunkry chodzi albo o obiekty, w których można się schronić przed rakietami i bombami. Chodzi o to, by powstawały miejsca, w których po ataku - czy to dywersyjnym, czy konwencjonalnym - ludzie mogą wejść do namiotu, baraku, kontenera, w którym mają dostęp do internetu, do prądu, do podstawowej opieki medycznej, mogą zjeść ciepłą zupę, mogą się przebrać, mogą skorzystać z toalety. I w Ukrainie to praktycznie jest na każdym osiedlu. Tego nie ma w Polsce, a przecież możemy już jutro się obudzić bez prądu, bez wody lub bez internetu w naszym kraju. Takie punkty powinny działać już teraz, żeby uczyć ludzi. Nie mówię, że mają być w każdym mieście, w każdej dzielnicy, ale niech już powstaną w niektórych miejscowościach. W takich punktach, gdy był duży mróz, to ludzie pozbawieni ogrzewania, mogli się schować. Już teraz powinniśmy jak najlepiej zadbać o dostęp do mobilnego internetu.

Dlaczego?

- Sam zajmowałem się survivalem i uczyłem survivalu. W latach 90. do przetrwania w lesie potrzebne były zapałki, nóż, kompas i folia NRC. Teraz przede wszystkim potrzebujemy Starlinków, czyli dostępu do internetu, stacji zasilania i telefonu komórkowego. Jak mamy dostęp do energii i do informacji, to całą resztę jesteśmy w stanie sobie już sami ogarnąć. Jeśli będziemy znali nasze położenie sytuacyjne i taktyczne, to wtedy możemy zrobić więcej. Teraz są zatem trochę inne wymagania we współczesnym świecie, by przetrwać. Informacja i energia to jest podstawa. I o to powinniśmy jako państwo zadbać.

Dużo miał pan niebezpiecznych sytuacji, w których stawał się zwierzyną?

- W zasadzie miałem dwie takie, które uznaję za najbardziej niebezpieczne. Jedna to była sytuacja w Orichiwie na odcinku zaporoskim, gdzie dostarczaliśmy pomoc żołnierzom. Dosłownie minuty po wyjściu z auta nadleciał na nas rosyjski duży dron o rozpiętości skrzydeł dwóch metrów. Taki dwusilnikowy z ładunkiem. Spadł 20 metrów od nas i... nie eksplodował. Mam go u siebie na bazie w Ukrainie. Chłopaki mi go rozbroili i wzięliśmy go na pamiątkę. On się rozbił. Po prostu nie wybuchł. Prawdopodobnie stracił sygnał. Kompletnie się go nie spodziewaliśmy w tamtym momencie. Drugą sytuację miałem na odcinku wołczańskim, kiedy to jechaliśmy dwoma samochodami. Zjeżdżaliśmy z pozycji z okopów. Wracaliśmy już do cywilizacji i zaraz po wyjechaniu z pozycji nasza czujka wykrywająca dron FPV zaczęła pikać. Żołnierz ukraiński, który siedział po prawej stronie na fotelu, krzyknął, żebyśmy uciekali do lasu, bo goni nas dron. Nikt go nie widział. Po prostu wcisnąłem gaz do deski. Przejechaliśmy przez środek pola do najbliższego lasu, żeby schować się w drzewach. Sygnał zniknął. Wyjechaliśmy z lasu i sygnał się powtórzył. Znowu trzeba było chować się w lesie. To były dwie sytuacje, o których mogę powiedzieć, że ktoś na nas chciał zapolować. Było jednak tak, że byliśmy też pod ostrzałem na ślepo. W Chersoniu przeżyłem zmasowany atak rakietowy, w którym wybuchało coś, co 200-300 metrów.

Wspomniał pan o okopach. Czy w Ukrainie toczy się też drugie życie pod ziemią?

- W jakimś stopniu tak, dlatego, że ziemia dalej jest najlepszym i najtańszym schronieniem dla żołnierzy przed dronami. Oczywiście okopy nie ochronią przed ciężkimi bombami, ale na pewno przed dronami. Teraz w Ukrainie trwa polowanie na prawie każdy środek transportu. Nie ma znaczenia, czy jedziemy białym samochodem z czerwonym krzyżem, zielonym wojskowym, czy cywilnym. Jak tylko pojawia się auto, to jest atakowane.

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Tracz: powiedziałem Rosjanom, że nie chcę ich widzieć w zawodach

Ma pan jeszcze czas na sport i na treningi?

- Tak, bo to mnie utrzymuje w zdrowiu fizycznym i psychicznym. Średnio tydzień w miesiącu spędzam w Ukrainie. Oczywiście praca w takiej organizacji humanitarnej jest pracą 24 godziny na dobę, więc nie da się zupełnie odciąć. Cały czas jednak staram się utrzymywać formę. Oczywiście w tle wykonuję pracę związaną z konwojem humanitarnym. Tej pracy jest znacznie więcej tutaj w Polsce niż już w Ukrainie, choć tam jest ona dużo bardziej ryzykowna.

Coraz więcej sportów dopuszcza udział Rosjan do rywalizacji, choć wciąż przeprowadzają bestialskie ataki na cywilów w Ukrainie. Czy tak to właśnie powinno wyglądać?

- Jestem absolutnie przeciwny dopuszczeniu rosyjskich sportowców do jakiejkolwiek rywalizacji sportowej. To się odbywa niestety coraz częściej. Widzimy tak zwane luzowanie smyczy. Mnie się to bardzo nie podoba, bo to jest trochę na zasadzie gotowania żaby. Powolutku przyzwyczajamy świat do tego, że nic takiego się nie dzieje. Każde tego typu poluzowanie będzie powodowało, że z każdym rokiem będą coraz większe ustępstwa dla nich, aż przejdziemy pewnie do porządku dziennego nad tym, co się dzieje. Mam, a może miałem - nie wiem - wielu przyjaciół w Rosji, którzy są moimi zawodnikami. Trenowałem ich i uczyłem. Sam im osobiście powiedziałem, że póki się ta wojna nie skończy, to bez względu na to, jaki macie stosunek do tego, co się dzieje, to ja nie chcę was widzieć na zawodach. Doszły mnie jednak słuchy, że moja federacja, organizująca wyścigi psich zaprzęgów, zastanawia się nad tym, czy w tym roku nie dopuścić Rosjan do rywalizacji pod neutralną flagą.

I pan, który tak wspiera Ukrainę, wystartowałby z nimi w jednych zawodach?

- Powiem szczerze, że mam duży dylemat. Nie wiem, czy stanąłbym na linii startu z nimi. Podejrzewam, że nie. Wolałbym zrezygnować, ale zrobiłbym pikietę. To byłby mój bunt przeciwko udziałowi Rosjan w normalnym życiu. Nie rozumiem takich ustępstw. Nie mogę się z nimi pogodzić. Ktoś mi powiedział: Igor, spoko, wygrasz z nimi. Nie o to jednak chodzi. Po pierwsze to jest sport, więc nie można zakładać, że się wygra, a po drugie, dlaczego mamy dać im przywilej startowania. Jeśli nadal będą wykluczeni, to może naciski wewnętrzne w kraju zmniejszą tę ich agresję. Niestety Rosjanie przyzwyczaili się do wygodnego. Ci zawodnicy, z którymi ja się ścigam, to nie są zawodnicy z Syberii. To są sportowcy z Petersburga i z Moskwy, którzy żyją raczej dość dostatnie i im jest wygodnie. Nic takiego się nie dzieje. Dla nich wojna jest daleko, choć w ostatnim czasie trochę bardziej poczuli tę wojnę, skoro w Moskwie i jej okolicach co chwilę ciągle coś wybucha.

Ma pan kontakt z Rosjanami ze swojego sportu?

- Rok temu napisała do mnie jedna z Rosjanek. Mieli ode mnie szczeniaka. To był wspaniały pies, który osiągał znakomite wyniki. Zmarł jednak w ubiegłym roku. Miał już kilkanaście lat. Teraz chcieli kolejnego psa ode mnie. Oczywiście rozumiem ich stratę, ale zapytałem, jak to sobie wszystko wyobrażają? Chcieli, bym wysłał go przez Kazachstan, a pieniądze przekażą mi w kryptowalucie. Powiedziałem, że póki wojna się nie skończy, to nie ma takiej opcji, żebym sprzedał im swoją wiedzę, swój czas, swoje psy, swój sprzęt. Dodałem, że wspieram Ukrainę, by pozabijała jak najwięcej rosyjskich żołnierzy. Wśród nich może byłby ktoś z ich kolegów albo z rodziny. I jeśli przeleją mi pieniądze, to kłopoty mogę mieć i ja - za przelew z Rosji i oni - za płacenie komuś, kto wspiera Ukrainę. Dla nich to jest jakaś abstrakcja. Oni kompletnie tego nie rozumieją. Z większością Rosjan, których znałem, nie mam już kontaktu. Niektórzy sami go zerwali. Inni wyzywali mnie od faszystów. Raz na pół roku może ze dwie osoby z Rosji się odezwały, które są totalnie antyputinowskie. Mówili, że ciężko im walczyć, jak ma się po swojej stronie 3-5 procent społeczeństwa.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

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