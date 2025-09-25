Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski medalista olimpijski z Paryża ruszył młodzież. Po sensacyjny medal MŚ

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W wioślarstwie nie ma przypadków, rzadko zdarza się, by po rewolucji w składzie natychmiast sięgnąć po sukces. A do takiej rewolucji w polskiej czwórce podwójnej doszło: ze składu, który zdobył brązowy medal olimpijski rok temu, teraz został tylko Dominik Czaja. A wsparło go trzech młodych i gniewnych: Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański. I ta nowa osada, mająca świętować triumfy dopiero w kolejnych sezonach, już teraz stanęła na podium mistrzostw świata. Po niesamowitym wyścigu, w którym całkowicie odebrali w drugiej części wyścigu chęci do walki Amerykanom.

Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański z brązowym medalem MŚ w wioślarstwie
Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański z brązowym medalem MŚ w wioślarstwiescreeny za TVP Sportmateriał zewnętrzny

Przez niemal dekadę polscy kibice radowali się sukcesami "Dominatorów", bo tak nazywano czwórkę podwójną, która wygrała olimpijskie złoto, ale i cztery tytułów mistrzów świata. Rywale zdawali sobie sprawę, że Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Adam Korol i Konrad Wasielewski są za mocni, że rozumieją się bez słów i doskonale wiedzą, kiedy trzeba wzmocnić rytm, by odjechać i przesądzić sprawę.

A później trener Aleksander Wojciechowski stworzył nowy kwartet, który też dał polskim kibicom sporo radości. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański jeszcze rok temu w Paryżu, a dokładniej na akwenie w Vaires-sur-Marne, finiszowali na trzeciej pozycji. W Tokio do podium zabrakło im jednej pozycji, we Francji już to się udało.

    I teraz znów doszło do spodziewanej rewolucji w polskiej drużynie, bo to najlepszy czas na testy, by przygotować kadrę do olimpijskiej rywalizacji w Los Angeles. Ziętarski i Biskup powędrowali do rywalizacji w dwójkach podwójnych, dziś nad ranem polskiego czasu pewnie awansowali w Szanghaju do finału mistrzostw świata.

    A tuż po godz. 9 do rywalizacji przystąpiła czwórka, w składzie której pozostał "weteran" Czaja. A wraz z nim młodzież: Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański.

    Spisali się wybitnie, od początku płynęli w czubie stawki.

    Polska czwórka podwójna po rewolucji kadrowej. I znów z medalem mistrzostw świata

    Polacy bardzo dobrze spisywali się w mistrzostwach świata w Chinach już w eliminacjach i półfinale, ale jednak wyścig medalowy to często zupełnie inna bajka. Tu wszyscy idą już na całość, przez pełne 2000 metrów rywalizacji nie ma oszczędzania. Wygrywają najmocniejsi.

    A Polacy zaczęli mocno, byli nawet dość blisko Włochów. Rok temu w Paryżu tamci zostali wicemistrzami olimpijskimi, na końcu wyprzedzili naszą czwórkę. A do Chin przyjechali w tym samym zestawieniu. Dziś potwierdzili swoją błyskotliwą formę, na drugim odcinku 500 metrów uciekli wszystkim, rozstrzygnęli sprawę.

    Medaliści mistrzostw świata w wioślarstwie stoją na podium, drużyny w różnokolorowych strojach trzymają medale i gratulują sobie nawzajem, w tle baner z nazwą zawodów i sponsorami.
    Polscy wioślarze na podium MŚ w Szanghaju: Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak, Konrad Domańskiscreen za TVP Sportmateriał zewnętrzny

    A Biało-Czerwoni początkowo walczyli o drugą pozycję z Amerykanami, kiepsko zaś zaczęli Brytyjczycy. Musieli przyspieszyć, w połowie dystansu trzy najlepsze łodzie dzieliło zaledwie 0.05 s. I wtedy zaczęli odstawać Amerykanie, po 1500 metrach mieliśmy już nad nimi ponad sekundę przewagi. I nie widać było, by Polacy mieli słabnąć.

    Daleko z przodu znaleźli się Włosi, my walczyliśmy z Brytyjczykami o srebro. Mimo dobrego finiszu, trochę jednak zabrakło. Na szczęście Amerykanie już spasowali, nawet nie próbowali gonić. Przegrali z naszymi o ponad cztery sekundy, to jednak przepaść.

    A w piątek, sobotę i niedzielę w Szanghaju kolejne finały. I kolejne polskie szanse na medale.

    Wyniki finału A MŚ w rywalizacji czwórek podwójnych:

    • 1. Włochy - 5:48.08
    • 2. Wielka Brytania - 5:50.06
    • 3. Polska - 5:51.34
    • 4. USA - 5:55.61
    • 5. Niemcy - 5:57.56
    • 6. Ukraina - 6:06.82

    Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja
    Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik CzajaBERTRAND GUAY / AFPAFP
