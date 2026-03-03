W przeciwieństwie do wielu sportów halowych, hokej na trawie jest popularny na całym świecie. Indie, Malezja, Korea Południowa, Nowa Zelandia, RPA, Egipt, Argentyna, pół Europy - można wymieniać zespoły, które mają coś do powiedzenia. Polska kiedyś też aspirowała do tego grona, tyle że po raz ostatni udało nam się zagrać w mistrzostwach świata w 2004 roku. A cztery lata wcześniej byliśmy jeszcze obecni w olimpijskich zmaganiach w Sydney.

Mistrzostwa świata, tak jak w piłce nożnej, odbywają się co cztery lata. I wypadają niemal zawsze tak samo. W tym roku finały po raz pierwszy odbędą się w dwóch lokalizacjach: belgijskim Wavre i holenderskim Amstelveen. To tam wystąpi 16 zespołów, dziewięć już jest znanych. A kolejnych 16 walczy o siedem pozostałych przepustek w dwóch równoległych turniejach kwalifikacyjnych: w Santiago w Chile oraz w Ismailii w Egipcie.

Polacy już pod koniec lutego polecieli do Ameryki Południowej, gdzie teraz panują potężne upały. Przekonali się o nich już podczas pierwszego spotkania z Koreą Południową, w niedzielę. Zwycięstwo Biało-Czerwonych było sporą niespodzianką. Ale szeroko otworzyło drzwi do awansu do półfinału.

W Santiago rywalizuje osiem zespołów, podzielonych na dwie grupy. Co jest istotne, spośród wszystkich uczestników obu turniejów, to Biało-Czerwoni są najniżej sklasyfikowani w światowym rankingu, na 24. pozycji. To może mieć znaczenie, choć lepiej, by mieć nie musiało. Tak z Chile, jak i z Egiptu, awans wywalczą po trzy najlepsze zespoły. A dodatkowo promocję uzyska jedna ekipa z czwartej pozycji, ta z wyższym notowaniem w rankingu. I tu już wiadomo, że Polacy nią nie będą.

Dariusz Rachwalski, trener reprezentacji Polski IMAGO/Oliver Zimmermann Newspix.pl

Najważniejszym zadaniem był jednak sam awans drużyny trenera Dariusza Rachwalskiego do półfinału, już on dawał dwie możliwości uzyskanie przepustki na finały MŚ. Zaczęło się wyśmienicie, w niedzielę Polska pokona Koreę Południową 3:2, choć na początku ostatniej kwarty przegrywała jeszcze 1:2.

Tyle że to zwycięstwo pewnie niewiele by dało, gdyby dziś Polacy przegrali z Kanadą, która dwa dni temu przegrała 2:5 z faworytem grupy - Irlandią.

Dziś w Santiago Kanadyjczycy już na samym początku mieli dwa krótkie rogi, ale później niewiele na boisku się działo. Poza zieloną kartką z 32. minuty dla Eryka Bembenka. I gdy zanosiło się, że po trzech kwartach dalej będzie 0:0, Gracjan Jarzyński pokonał bramkarza rywali.

W 56. minucie Biało-Czerwoni wywalczyli pierwszy stały fragment - i ten krótki róg zamienili na bramkę, trafił Tomasz Bembenek. Do końca zostało 4,5 minuty - Kanadyjczycy rzucili się do szturmu. Wywalczyli dwa krótkie rzuty rożne, ale wciąż przegrywali 0:2. Aż wreszcie Jude Nicholson zdobył kontaktową bramkę, zostało jednak sześć sekund.

Polacy wygrali 2:1, a w drugim wtorkowym spotkaniu Korea Południowa przegrała z Irlandią 1:6, dzięki czemu Polacy zapewnili sobie awans do półfinału. I są o jedno zwycięstwo od awansu na mistrzostwa świata.

Ostatni mecz grupowy Biało-Czerwoni zagrają w środę - o godz. 13 polskiego czasu. Rywalem będzie Irlandia, dziesiąta ekipa ostatnich igrzysk olimpijskich.

Hokej na trawie - turniej kwalifikacyjny do MŚ. Grupa II

Kanada - Polska 1:2 (0:0, 0:0, 0:1, 1:1)

Bramki: 0:1 Gracjan Jarzyński (45.), 0:2 Tomasz Bembenek (56., krótki róg), 1:2 Jude Nicholson (60.)

Mecz Niemcy - Polska w mistrzostwach Europy w hokeju na trawie FEDERICO GAMBARINI/DPA AFP

