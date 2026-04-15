W czwartek ok. godz. 10 polskiego czasu Antoni Kowalski przekona się, kogo los przydzieli mu w Crucible Theatre - głównej arenie zmagań w mistrzostwach świata. Dziś późnym wieczorem poznamy już nazwiska wszystkich kwalifikantów, dołączą oni do rozstawionej "16". Jedynkę będzie miał obrońca tytułu Zhao Xintong - pierwszy Chińczyk, który sięgnął po tytuł w Crucible. Zarazem pierwszy zawodnik, który wskoczył na szczyt jako formalny amator, bo w tamtym sezonie nie miał karty do touru. Wcześniej skończyła mu się banicja za pasywną korupcję - nie uczestniczył w niej, ale miał o niej wiedzę. I tego faktu nie zgłosił.

Na jednego z tych 16 zawodników może trafić Antoni Kowalski - pierwszy Polak, który w całej historii MŚ awansował do fazy finałowej. Dokonał tego we wtorek ogrywając 10:8 Jamiego Jonesa. Wcześniej wygrał też 10:1 z Anglikiem Connorem Benzeyem oraz 10:8 z faworytem tej ścieżki - Joe O'Connorem.

I dokonał rzeczy wielkiej - o której marzył.

Każdy zawodnik z tej "16" będzie oczywiście faworytem w starciu z Polakiem, ale spotkania z niektórymi gwiazdami z tego grona miałyby zupełnie inny ciężar gatunkowy. Nazwisko Ronniego O'Sullivana mówi samo za siebie - to największy z największych w całej historii. Judd Trump z kolei prowadzi w rankingu WST, zaś John Higgins, Mark Williams czy Mark Selby to również wielkie postaci w tym świecie.

Potencjalni rywali Antoniego Kowalskiego w 1. rundzie w Crucible

(1) - Zhao Xintong (Chiny) - mistrz świata 2025

(2) - Judd Trump (Anglia) - mistrz świata 2019

(3) - Kyren Wilson (Anglia) - mistrz świata 2024

(4) - Neil Robertson (Australia) - mistrz świata 2010

(5) - John Higgins (Szkocja) - mistrz świata 1998, 2007, 2009, 2011

(6) - Mark Williams (Walia) - mistrz świata 2000, 2003, 2018

(7) - Mark Selby (Anglia) - mistrz świata 2014, 2016, 2017, 2021

(8) - Shaun Murphy (Anglia) - mistrz świata 2005

(9) - Xiao Guodong (Chiny)

(10) - Wu Yize (Chiny)

(11) - Barry Hawkins (Anglia)

(12) - Ronnie O'Sullivan (Anglia) - mistrz świata 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022

(13) - Chris Wakelin (Anglia)

(14) - Mark Allen (Irlandia Płn)

(15) - Si Jiahui (Chiny)

(16) - Ding Junhui (Chiny)

Są jednak dwaj gracze, których z tego grona trzeba jeszcze wyróżnić. Pierwszym jest Chris Wakelin - 34-letni Anglik, triumfator niedawnego Scottish Open. Kowalski nie ukrywa, że to jego najbliższy przyjaciel w Main Tourze - gości u niego, gdy wyjeżdża na Wyspy, trenuje z nim. - Chciałbym, by każdy miał takiego przyjaciela. Pomógł mi tak bardzo, a nie dostał nic w zamian. Dzięki niemu jestem lepszym graczem - mówił Kowalski zaraz po swoim spotkaniu z Jonesem w Judgement Day, a Wakelin obserwował to starcie z trybun.

A drugim jest Shaun Murphy - 43-letni Anglik, znany ze sporego poczucie humoru.

Dziś "The Magician" opublikował wpis gratulacyjny dla Kowalskiego, Stana Moody'ego i Liama Pullena, zawodników w przedziale 19-22 lata. Nazwał ich "nową generacją snookera". Sam miał niecałe 23 lata, gdy w swoim siódmym występie w MŚ, a trzecim w Crucible wywalczył niespodziewanie tytuł.

Większą część tego wpisu poświęcił jednak Kowalskiemu - przypomniał wydarzenie z 2014 roku, gdy ktoś na Wyspach dostrzegł talent dziecka z Polski. A tym kimś był Brandon Parker, dyrektor World Snooker Tour. Kowalski dostał profesjonalny stół do gry, dzięki Fundacji Paula Huntera.

Dwa lata później Murphy był jedną z gwiazd turnieju w Gdyni, zaliczanego do Players Tour Championship. A oprócz niego m.in. także Higgins, Selby, Wiliams, Stuart Bingham, Jack Lisowski, Gary Wilson i wielu innych, do dziś znajdujących się w Main Tourze. Antek chwilę wcześniej skończył 12 lat, zagrał w tych zawodach. Wygrał 4:1 w pierwszej rundzie eliminacji z angielskim amatorem Liamem Taylorem, w drugiej przegrał jednak 0:4 z innym Anglikiem Richardem Beckhamem.

Shaun Murphy

Później wywiad z nim przeprowadził... sam Shaun Murphy. "Ten młody człowiek będzie kiedyś polską gwiazdą snookera" - zaczął Anglik.

A młody Zielonogórzanin, już mówiąc po angielsku, zaczął dzielić się swoimi przemyśleniami.

Padło m.in. pytanie o ów stół, który Kowalski dostał dwa lata wcześniej. Chłopiec zdradził, że to był prezent urodzinowy, trenował wówczas pięć razy w tygodniu po 3-4 godziny.

- Myślisz, że to jest najlepsza droga, by stać się profesjonalnym graczem? Czy to twoje marzenie? - zapytał Murphy.

- Chciałbym zagrać w mistrzostwach świata. Przeciwko tobie w finale - odpowiedział wyraźnie zadowolony 12-latek.

- Nie jestem pewny, czy ja też bym tego chciał - odparł również uradowany Murphy.

Szansa, że zagrają o tytuł, nie jest jeszcze teraz za duża. I może nigdy nie będzie. Ale niewykluczone, że los da im jedną parę. A wtedy zagrają w poniedziałek i wtorek 20-21 kwietnia, po godz. 20.

Będzie to historyczny bój Polaka w Crucible.

Antoni Kowalski

Crucible Theatre - scena decydujących zmagań o mistrzostwo świata w snookerze

