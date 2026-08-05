W akcji brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej. Rozbita grupa przestępcza miała działać od marca 2024 roku.

"Według zgromadzonego materiału dowodowego grupa działająca po polskiej stronie mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg substancji odurzających i psychotropowych, w tym kokainy, alfa-PVP, mefedronu i klefedronu" - poinformował CBŚP. Łączną wartość substancji oszacowano na ponad 3 miliony złotych.

11 zatrzymanych w Polsce, 13 w Czechach. Oto co im grozi

Z kolei na terenie Belgii funkcjonariusze policji zlikwidowali laboratorium klefedronu, które miały uruchomić osoby powiązane z polskim środowiskiem pseudokibiców. W Belgii policjanci zabezpieczyli aż 167 kg narkotyku, za kwotę około 1,2 mln złotych.

W Polsce zatrzymano 11 osób, kolejne 13 w Czechach. Spośród zatrzymanych w naszym kraju, wobec 9 zastosowano tymczasowe aresztowanie.

"Członkom grupy przedstawiono zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępczości narkotykowej oraz prania pieniędzy. Za zarzucane czyny może im grozić kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności" - czytamy w komunikacie CBŚP.

Z kolei czescy zatrzymani członkowie gangu mieli dostarczać do Polski hurtowe ilości marihuany i kokainy. W zamian nabywali od osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów przede wszystkim amfetaminę, mefedron oraz środki anaboliczne. Ośmiu zatrzymanym grozi 18 lat pozbawienia wolności, a kolejnym pięciu 5 lat.



