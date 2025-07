Aleksandra Mirosław , która w tym roku wygrała już jedne zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas na Bali, ze znakomitej strony zaprezentowała się w eliminacjach do niedzielnych zawodów (6 lipca) na Rynku Głównym w Krakowie .

Polka uzyskała czas 6,26 sek. i wyraźnie wyprzedziła mistrzynię Europy i byłą mistrzynię świata Natalię Kałucką - 6,48 sek. Trzecia była Chinka Yafei Zhou - 6,68 sek. Do strefy pucharowej, czyli najlepszej "16" awansowała jeszcze, powracająca do rywalizacji po 11-miesięcznej przerwie Aleksandra Kałucka . Ona była siódma w eliminacjach - 6,85 sek.

Mirosław była najlepsza w stawce, ale do dziennikarzy nie przyszła. W jej zastępstwie przyszedł mąż i trener Mateusz Mirosław .

Jesteśmy bardzo zadowoleni z czasu i z tego, jak Ola się zaprezentowała. Bardzo dużo udało nam się poprawić od Pucharów Świata w Azji. Mieliśmy trochę czasu, więc wykorzystaliśmy go na pracę nad techniką. To zaowocowało w eliminacjach w Krakowie

- Dla nas każdy start jest ważny i profesjonalnie podchodzimy do każdego, ale dla nas jednak najważniejsze są w tym roku mistrzostwa świata w Seulu, jakie odbędą się we wrześniu - dodał.

Zapytany o najgroźniejsze rywalki w niedzielę i o to, czy będą to Chinki, czy może siostry Kałuckie, odparł: - Nie skupiamy się na tym. Chcemy, by Ola zaprezentowała się jak najlepiej.