"Powtarzałam, że nie czuję się gotowa do rywalizacji, zwłaszcza fizycznie. Moje ciało wysyłało wyraźne sygnały wyczerpania. Zaczęłam też zmuszać je do treningów. Mimo to pozwoliłam, by oczekiwania innych popychały mnie i wybrałam rywalizację. Efekt? Jedne z moich najgorszych czasów i najgorszej jakości biegi od lat. Teraz wiem, że nie powinnam była tego robić, ale to doświadczenie uczyniło mnie mądrzejszą" - napisała Aleksandra Kałucka,