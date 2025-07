Polska ma kolejny wielki talent. Nasza zawodniczka najlepsza na świecie

To niesamowite, czego dokonała Hanna Danek. 18-latka mimo czterech karnych sekund, została mistrzynią świata juniorek w konkurencji K-1 w slalomie kajakowym we francuskim Foix. To kolejny wielki sukces zawodniczki Startu Nowy Sącz, która zdaje się podążać śladami Klaudii Zwolińskiej, wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża.