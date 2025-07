Polska gwiazda z Paryża w końcu wróciła do rywalizacji. Od razu wskoczyła do światowej czołówki

Aż 11 miesięcy czekaliśmy na powrót do rywalizacji Aleksandry Kałuckiej, brązowej medalistki olimpijskiej z Paryża we wspinaczce sportowej na czas. Co ciekawe, nie była to przerwa związana z kontuzją. Ten czas poświęciła nauce i studiom matematyki w Edynburgu. W planach miała wcześniejszy powrót, ale ostatecznie to w Krakowie w czasie zawodów Pucharu Świata na Rynku Głównym pojawiła się pierwszy raz w tym roku na starcie. I pokazała się z bardzo dobrej strony.