Agata Załęcka od lat łączy karierę aktorską ze sportową pasją, osiągając w freedivingu wyniki, które uczyniły ją wielokrotną rekordzistką Polski. Jej umiejętności sprawiły, że została powołana na mistrzostwa świata odbywające się na Cyprze. Planowała walczyć o wysokie lokaty, mając za sobą ciężkie, wielomiesięczne przygotowania. Jak sama podkreślała, start w tej imprezie miał być kulminacją sezonu i ukoronowaniem wszystkich wyrzeczeń.

Agata Załęcka nie wystąpi na mistrzostwach świata w freedivingu. Zdradziła powód

Niespodziewanie dwa dni przed zawodami otrzymała jednak wiadomość, która zmieniła wszystko. "To miał być najważniejszy start mojego sezonu. Byłam gotowa, skupiona i przygotowana. Dwa dni przed startem, trenując już od dwóch tygodni na miejscu, na Cyprze, widniejąc na liście startowej, przeczytałam słowa w mailu, w które nie mogłam uwierzyć. Nie reprezentuję Polski na tych zawodach" - napisała Załęcka na Facebooku.

Aktorka i sportsmenka zaznaczyła, że spełniła wymagane minima międzynarodowej federacji i miała pełne prawo do startu jako reprezentantka kraju. Jak tłumaczyła, jej wyjazd był przygotowany w przeświadczeniu, że rywalizuje z polską flagą na piersi. Tymczasem dopiero tuż przed startem usłyszała, że traktowana jest jako zawodniczka "prywatna" - bez wsparcia klubu i związku.

"Jechałam z myślą, że startuję z Orłem na piersi, organizator również. A jednak na dwa dni przed startem, po miesiącach przygotowań, wyrzeczeń i ogromnych kosztów z własnej kieszeni usłyszałam, że jestem tu "prywatnie". Bez flagi. Bez należnego mi wsparcia ze strony klubu" - relacjonowała.

Jeszcze bardziej bolesne okazały się dla niej słowa zawarte w wiadomości mailowej, w której podważono sens jej dotychczasowej aktywności promującej freediving. "Przeczytałam również słowa, które dodatkowo odebrały spokój: "Tak, nasz sport jest niszowy i z żalem muszę stwierdzić, że żadne z Twoich publicznych wypowiedzi i wystąpień nie zmieniło tego faktu na korzyść". Słowa, które zabrały mi tlen, zanim jeszcze zeszłam pod wodę" - napisała.

Załęcka przyznała, że po otrzymaniu tej wiadomości jej forma psychiczna i fizyczna załamały się. Nie była w stanie wziąć udziału w rywalizacji, co dla niej samej było ogromnym ciosem. "Nie dokończyłam zawodów. Poczułam się wykluczona" - podsumowała.

Załęcka, prywatnie żona dyrektora TVP Sport Jakuba Kwiatkowskiego, nie wyklucza dalszych startów w freedivingu, ale nie ukrywa, że wydarzenia na Cyprze były dla niej bolesnym doświadczeniem. Jej historia unaocznia, jak cienka jest granica między sportową pasją a poczuciem bezsilności wobec biurokracji i braku wsparcia.

