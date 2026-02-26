Polki wicemistrzyniami Europy. Potem musiały wysłuchać rosyjskiego hymnu

Gabriela Wójcik, Karolina Hofman, Amelia Siwek i Ewa Wasilewska - w takim składzie polskie szablistki zdobyły na mistrzostwach Europy juniorów srebrny medal. W finale zawodniczki miały trudne zadanie i walczyły o tytuł z Rosjankami. Ostatecznie uległy im 45:33.

Szermierka. Polskie szablistki wicemistrzyniami Europy juniorów

Polki w drodze do finału pokonały Brytyjki, Niemki i Francuzki. W finale czekały na nie Rosjanki, które, niestety okazały się tego dnia lepsze od Biało-Czerwonych. Polskie zawodniczki więcej punktów niż ich rywali zdobyły tylko w drugiej i szóstej rundzie podczas pojedynków Karoliny Hofman, która tego dnia spisywała się znakomicie. Później przez cały czas były "pod kreską" i Rosjanki z rundy na rundę powiększały swoją przewagę.

Ostatecznie do złota zabrakło im wiele, ale zawodniczki wcześniej przeszły bardzo trudną drogę do finału i marzyły o tym, by zdobyć złoto. Walczyły też naprzeciw indywidualnej mistrzyni (Karinie Talladzie) i brązowej medalistce (Aleksandrze Michajłowej) w szabli. Srebrny medal też jest dla nich niezwykle cenny - w takim wypadku przyszłość polskiej kobiecej szabli rysuje się znakomicie.

Szermierka. Rosjanki wystąpiły pod własną flagą. Usłyszały swój hymn

Pytanie brzmi, dlaczego Rosjanki w ogóle, po pierwsze, mogły wystąpić na mistrzostwach, a po drugie dlaczego mogły to zrobić na takich samych zasadach jak reszta uczestników imprezy. Międzynarodowa Federacja Szermiercza w maju ubiegłego roku zezwoliła na udział Rosjan pod neutralną flagą na mistrzostwach świata, a teraz otrzymali oni pełną zgodę na uczestnictwo w kolejnych imprezach, w tym mistrzostwach Europy juniorów.

Polki po pojedynku musiały podać ręce rywalkom, bo w myśl przepisów, inaczej mogłyby zostać zdyskwalifikowane. Później, stojąc na podium, wysłuchały też rosyjskiego hymnu. Co ciekawe, przed mistrzostwami świata w Tblisi w Gruzji trwały protesty przeciwko uczestnictwu rosyjskich zawodników. Teraz jednak, podczas występów juniorów, nikt nie podnosi tej sprawy. Rosjanie za to coraz częściej wracają do łask światowych federacji sportowych.

