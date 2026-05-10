Polka wygrywa w Pucharze Świata. Nowy rekord, popis jeszcze przed finałem

Polscy kibice mogą spać spokojnie nawet, gdy Aleksandra Mirosław przejdzie na sportową emeryturę, co już zresztą zapowiedziała. Idealnymi następczyniami są siostry Kałuckie. I dziś ponownie to udowodniły. Natalia zajęła czwarte miejsce. Z kolei równych sobie nie miała Aleksandra. Tarnowianka najpierw wygrała kwalifikacje, by następnie pokonać każdą napotkaną rywalkę w głównych zawodach. Ręce same składały się do oklasków zwłaszcza w półfinale.

Konfrontację z Desak Made Ritą Kusuma Dewi nasza rodaczka zakończyła z fenomenalnym czasem 6.09. Komentatorzy polskiego Eurosportu na moment aż zamilkli. "Niewiarygodne! Łapie się za głowę Aleksandra i nie może uwierzyć w to, co się tu wydarzyło. A wydarzyło się coś pięknego. (...) Rekord życiowy. Ten bieg pokazuje, że jesteśmy naprawdę bardzo blisko złamania granicy sześciu sekund jeśli chodzi o panie. Ależ zadowolona, jaka jest szczęśliwa" - mogliśmy usłyszeć podczas transmisji.

Aleksandra Kałucka bezkonkurencyjna w Chinach. Triumf na otwarcie Pucharu Świata

Dla sportsmenki pochodzącej z województwa małopolskiego to wręcz wymarzony powrót po długiej przerwie spowodowanej między innymi studiami. Opuściła wtedy między innymi mistrzostwa świata. "Musiałam zrozumieć, że mój organizm nie regeneruje się tak szybko, jak kilka lat temu, dlatego nie mogę robić tego wszystkiego, co chcę. Muszę to robić bardziej z głową. Ciało wysłało mi sygnał, że nie jestem terminatorem i też mogę mieć chwilę słabości. Zawsze po kontuzjach i problemach wracałam silniejsza" - mówiła.

Przerwa, jak widać, okazała się na wagę złota. Dobry prognostyk przed pierwszymi zawodami Pucharu Świata pojawił się już zresztą podczas krajowego czempionatu. W rodzinnym Tarnowie Aleksandra została mistrzynią kraju. "Pobicie rekordu świata z pewnością będzie możliwe" - zapowiadała wtedy. I coraz bardziej zbliża się do rezultatu Aleksandry Mirosław. Dziś pobiegła tylko o sześć setnych wolniej.

Czołowa czwórka Pucharu Świata w Wujiang:

1. Aleksandra Kałucka (Polska)

2. Elizaveta Ivanova

3. Desak Made Rita Kusuma Dewi (Indonezja)

4. Natalia Kałucka (Polska)

Aleksandra Kałucka Marcin Golba/NurPhoto AFP

