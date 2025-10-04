Polka przeszła do historii. Nikt tego nie dokonał, legendy za jej plecami

Jeszcze do niedawna zawodniczka pochodząca z Nowego Sącza była głównie znana kibicom, którzy bacznie śledzą slalom kajakowy. Wszystko zmieniło się jednak od pamiętnych igrzysk zorganizowanych nad Sekwaną. Od tego momentu Polka nie dość, że stała się rozpoznawalna, to na dodatek otrzymała sporą porcję motywacji do dalszej ciężkiej pracy. I zaczyna ona przynosić piorunujące efekty. Nasza rodaczka w październiku stała się główną bohaterką globalnego czempionatu. Nie ma w tym stwierdzeniu ani krzty przesady.

26-latka była blisko tego, by na Antypodach wygrać każdą konkurencję, w jakiej startowała. Rozpoczęło się sensacyjnie, bo od złota w konkurencji C1. Do tego tytułu zaledwie kilkadziesiąt godzin później Polka dorzuciła kolejne zwycięstwo, tym razem w K1. Swoisty hat-trick dopełnił się w sobotni poranek naszego czasu. Wówczas na Klaudię Zwolińską sposób znalazły zaledwie dwie zawodniczki w szalenie widowiskowym kajak crossie, dzięki czemu faktem stał się trzeci zdobyty medal.

Aż trzy medale Zwolińskiej na mistrzostwach świata. To nie mieści się w głowie

Po zakończeniu zmagań okazało się, że sportsmenka z Nowego Sącza na zawsze zapisała się w historii uprawianej przez siebie dyscypliny. "Klaudia Zwolińska jest pierwszą zawodniczką w historii z trzema medalami na jednych mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim" - poinformował między innymi TVP Sport w mediach społecznościowych. O takim osiągnięciu marzy każda z jej konkurentek. To jednak Polka dokonała tego historycznego wyczynu jako pierwsza. I kto wie, czy na długi czas nie pozostanie jedyna na dopiero co utworzonej liście.

Rozwiń

"To niewiarygodne. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć, bo trzy medale to po prostu szaleństwo. Zdobycie dwóch złotych medali, a potem brązu dzisiaj, nie wiem, co powiedzieć. Cross to zupełnie inna dyscyplina sportu, wiesz, trzeba być brutalnym, agresywnym, ale w slalomie trzeba zachować spokój, więc dla mnie to zupełnie inna sprawa i dziś znowu to zrobiłam. To naprawdę szalone, ale teraz jestem strasznie zmęczona" - powiedziała na gorąco po finałowym wyścigu, cytowana przez "canoeicf.com".

A gratulacji z kraju nad Wisłą nie ma końca. "Wielka Klaudia! Zwolińska na olimpijskim torze w Australii przeszła najśmielsze oczekiwania swoje i kibiców. Już dwa medale były ogromną niespodzianką. Na trzy ciężko znaleźć słowa" - napisał między innymi Łukasz Gagaska, prowadzący profil "Sporty Olimpijskie" w serwisie X.

Rozwiń

Klaudia Zwolińska: W Paryżu sportowcy nacierali się moim medalem Polsat Sport Polsat Sport

Klaudia Zwolińska ze złotym medalem MŚ SAEED KHAN AFP

Klaudia Zwolińska ze złotem MŚ Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Klaudia Zwolińska Rafał Oleksewicz materiały prasowe