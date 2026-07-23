Polak ze srebrem mistrzostw świata. Kapitalna walka i emocje do końca
Po pechowym występie Klaudii Zwolińskiej w finale pań w kategorii K1 na MŚ w kajakarstwie górskim do walki o medale tej samej klasy ruszyli panowie, w tym dwóch Polaków - Dariusz Popiela i Michał Pasiut. Pierwszy zajął dziewiątą lokatę, a drugi... wywalczył srebro. Lepszy, dosłownie o ułamki sekund, był jedynie Czech Jakub Krejci.
Czwartkowy wieczór przyniósł wielkie emocje polskim kibicom kajakarstwa górskiego - podczas mistrzostw świata 2026 doszło bowiem do finałów rywalizacji pań i panów w kategorii K1 i nie zabrakło tu też występów "Biało-Czerwonych".
Najpierw, krótko po 21.00, do akcji ruszyły kobiety, a wśród nich była też Klaudia Zwolińska, która na ubiegłorocznym czempionacie w tej samej klasie wywalczyła złoto. Apetyty były tu duże, ale naszą zawodniczkę spotkał ogromny pech.
Na 17. bramce dotychczas zmierzającą w kierunku mety w naprawdę świetnym stylu Zwolińską złapał niespodziewanie silny prąd, który sprawił, że straciła mnóstwo czasu - nie tylko musiała w ciągu okamgnienia pożegnać się z podium, ale i trafiła ostatecznie na dość odległą, 10. pozycję.
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Potem doszło do współzawodnictwa mężczyzn - i tu mieliśmy aż dwóch przedstawicieli, Dariusza Popielę i Michała Pasiuta. Pierwszy z naszych kadrowiczów zajął ostatecznie 9. pozycję na 12 uczestników i stracił do zwycięzcy 6,04 s.
Jeśli jednak mowa o Pasiucie, to ten parł do przodu niczym huragan i ostatecznie wywalczył sobie srebrny medal. Lepszy od niego był tylko i wyłącznie Czech Jakub Krejci, który uzyskał czas 83,65. Pasiut stracił do niego jedynie 0,69 s, a podium uzupełnił jeszcze Włoch Giovanni De Gennaro (+1,62 s).
Mistrzostwa świata 2026 rozpoczęły się 20 lipca i potrwają do soboty 25 lipca. Zawody odbywają się w Oklahoma City w Stanach Zjednoczonych.