Polak walczy o życie córki, sprzedał już wszystko. "Czuję się bezsilny"

Bartłomiej Marszałek od lat należy do ścisłej czołówki światowej wodnej Formuły 1. Reprezentant Polski wielokrotnie stawał na podium prestiżowych zawodów F1 H2O, zapisując się w historii jako jeden z najbardziej utytułowanych polskich motorowodniaków. Sukcesy sportowe, międzynarodowe uznanie i rywalizacja na najwyższym poziomie przez długi czas stanowiły sens jego życia i codzienności. W ostatnich latach sport zszedł jednak na dalszy plan. Wszystko podporządkowane zostało walce o życie i zdrowie córki Malwiny.

Dwa lata temu u dziewczynki wykryto rzadką i niezwykle poważną chorobę neurologiczną - Zespół Retta. Choć medycyna daje dziś nadzieję, że schorzenie w przyszłości będzie uleczalne, droga do tego prowadzi przez dramatycznie kosztowne leczenie. Cała Polska włączyła się w pomoc i zbiórki, ale mimo ogromnego wsparcia Marszałek wciąż nie może spać spokojnie.

Bartłomiej Marszałek wydał już miliony na leczenie córki. Sprzedał prawie wszystko, co miał

Znany sportowiec nie ukrywa, że sytuacja finansowa rodziny jest dramatyczna. W rozmowie z Mateuszem Puką z WP SportoweFakty przyznał, że w ciągu nieco ponad roku sprzedał wszystko, co miał: dom rodzinny, samochód, działkę i łódkę. Sam syrop, który córka przyjmuje regularnie od dwóch lat, kosztował już około sześciu milionów złotych. Do czasu udostępnienia nowej metody leczenia poza USA trzeba będzie wydać kolejne miliony, a sama operacja może kosztować nawet trzy miliony dolarów.

"Żyjemy z żoną z miesiąca na miesiąc. Perspektywa tego, że nie będzie mnie stać na operację dla Malwinki, jest moim największym koszmarem. Do sprzedania nie zostało mi już jednak nic poza domem, w którym mieszkamy. Zastanawiałem się, czy nie sprzedać także jego, ale - przynajmniej na razie - tego nie rozważam, bo sprzęt do rehabilitacji córki nie pomieściłby się w małym mieszkaniu, które musielibyśmy wynająć" - wyjawił.

Marszałek przyznaje, że myśl o tym, że może nie wystarczyć pieniędzy na operację, jest jego największym koszmarem. "Co trzy tygodnie latam do Nowego Jorku, płacę 16 tysięcy dolarów i odbieram porcję syropu na trzy tygodnie. Czuję się bezsilny, bo od nowego roku cena leku wzrosła o pięć procent. (...) Gdy mówiłem, że leczenie córki w dwa lata pochłonęło sześć milionów złotych, miałem na myśli jedynie koszty syropu. Przeloty, dodatkowe badania, rehabilitację, czy suplementy liczę osobno. To kolejne setki tysięcy złotych. Nie mamy jednak wyboru i musimy regularnie badać Malwinkę. Wysyłamy próbki krwi do USA, a raz na trzy miesiące latamy z nią na badania stacjonarne. Niedawno za serię testów zapłaciłem ponad 21 tysięcy złotych" - przyznał.

Mimo rodzinnego dramatu Bartłomiej Marszałek kontynuuje karierę sportową na najwyższym poziomie. "Obiecałem sobie, że dopóki nie będzie odbijało się to na zdrowiu mojej córki, to będę startował w wodnej Formule 1. Nie jest to jednak łatwe, bo choćby na ostatni wyścig sezonu poleciałem bezpośrednio po powrocie z Nowego Jorku, gdzie odbierałem leki. Żona przyjechała na lotnisko w Warszawie, by odebrać ode mnie syrop, a przy okazji przywiozła mi bagaże. Spędziłem trzy godziny na terminalu i wsiadłem do samolotu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - oznajmił.

Bartłomiej Marszałek Aliaksandr Valodzin East News

Bartłomiej Marszałek Karol Makurat Reporter

Bartłomiej Marszałek Karol Makurat Reporter

Decydujący gol dla Udinese przeciwko AS Roma. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports