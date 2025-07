Polak miał świat u stóp, ale przyszedł wielki kryzys. Wciąż nie odpuszcza i chce jeszcze zadziwić

Marcin Dzieński był najlepszym z Polaków w Pucharze Świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie . Zajął 38. miejsce. Do awansu do "16" zabrakło 0,33 sek. By się w niej znaleźć, musiałby pobić rekord życiowy - 5,26 sek.

- Cały czas światowa czołówka jest w moim zasięgu. Moje wyniki to pokazują. W Krakowie pobiegłem 5,5 sek. z błędem. To znaczy, że mogę pobić swoją życiówkę. To jest dla mnie dowód na to, że wciąż cisnę do przodu. Cierpliwie czekam, aż wszystko zagra, jak należy. Ciągle poprawiam błędy treningowe. Liczę zatem na to, że jeszcze w tym sezonie pokażę, na co mnie stać. Przede wszystkim chciałbym to pokazać we wrześniowych mistrzostwach świata w Seulu - mówił Dzieński w rozmowie z Interia Sport.