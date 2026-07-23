Polak alarmuje ws. administracji Trumpa. Wstrzykują to swoim żołnierzom

Artur Gac, Interia: Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wydał rozkaz, na mocy którego w wojsku amerykańskim rozpoczną się badania przesiewowe w kierunku niedoboru testosteronu. Żołnierzom z niskim poziomem testosteronu będzie proponowana dobrowolna terapia hormonalna. Skrzywił się pan na tę wieść. Rzeczywiście wydaje się, że to niepokojący sygnał, generujący ogromne niebezpieczeństwo m.in. dla sportu.

Michał Rynkowski: - Na wstępie jeszcze bardziej doprecyzujmy szczegóły tego programu. Polega on przede wszystkim, po pierwsze, na obligatoryjnym badaniu wszystkich żołnierzy amerykańskiej armii, którzy są w wieku powyżej 30 lat. Tu chodzi tylko i wyłącznie o żołnierzy płci męskiej. Żadna terapia zastępcza w kontekście kobiet nie jest planowana. To też w jakiś sposób budziło pewne wątpliwości części kongresmenów, o czym donoszą media w kontekście równego traktowania mężczyzn i kobiet. Po drugie, taka możliwość pojawia się dla ochotników, czyli do tego programu będą mogli zgłaszać się także żołnierze, którzy mają mniej niż 30 lat. Ponadto, jeżeli pojawią się przesłanki do tego, żeby konkretnego żołnierza objąć terapią zastępczą, finalnie to będzie jego decyzja czy się na to zgadza czy też nie.

- Natomiast wydaje mi się, że otwarcie takiego programu będzie wywoływało masową presję na wszystkich pod hasłem "dlaczego mielibyśmy z tego nie skorzystać?". Dlatego eksperci bardziej od kwestii medycznych, co ja także mogę potwierdzić, zastanawiają się nad ewentualnymi skutkami ubocznymi takich terapii. Zwłaszcza realizowanych na osobach, które są w wieku reprodukcyjnym, gdzie ta terapia może długofalowo negatywnie wpłynąć na chociażby płodność danej osoby.

- Jakby nie patrzeć jest to forma ingerencji w organizm. A celem publicznie przedstawianym jest to, żeby zwiększyć zdolności amerykańskiej armii. Więc program budzi wątpliwości. Powiedziałbym, że z perspektywy szerszej niż tylko doping w sporcie jest to niepokojące, ponieważ może rzutować też na inne sfery życia. Czyli jeżeli otwieramy pewną furtkę, która pozwala na stosowanie terapii testosteronem, fundowanej przez państwo, zaczyna się masowa ingerencja w dobrostan czy aktualny stan zdrowia konkretnych osób.

Jako człowiek sportu nie abstrahuje pan od zagrożenia, jakie to niesie właśnie dla sportu. To dlatego, że w blokach startowych jest cała masa oszustów, potencjalnych oszustów oraz ludzi, którzy czekają na najmniejszy sygnał, który da im asumpt do tego, by spróbować przechytrzyć system antydopingowy? W tym sensie decyzja supermocarstwa może mieć opłakane skutki?

- Oczywiście może nie bezpośrednio przekłada się to na sport, ale pośrednio w mojej ocenie może mieć wydatne przełożenie. W tym znaczeniu, że daje to sygnał na zasadzie: "okay, jeżeli w armii można to robić w ramach legalnego programu wspierania o charakterze medycznym, to dlaczego ja mam sobie nie dać większego przyzwolenia na poprawianie swoich zdolności i wyników". Jest to zastanawiające. Przy czym, w ogóle jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, terapia zastępcza testosteronem jest tam bardzo popularna i szeroko stosowana. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o sport wyczynowy, Światowa Agencja Antydopingowa i cały świat sportowy stoi jasno na stanowisku, że przyjmowanie steroidów anaboliczno-androgennych, a czymś takim jest testosteron, jest wyjątkowo sprzeczne z ideą sportu. I przede wszystkim realnie wpływa na osiąganie lepszych wyników sportowych. Czasami nawet nie bezpośrednio, jeżeli chodzi o samą siłę, ale również ma przełożenie na lepszą regenerację, czas reakcji oraz mniejszą tkankę tłuszczową. Wpływ stosowania steroidów anaboliczno-androgennych jest naprawdę szeroki.

- Na pewno jest to krok w stronę normalizacji stosowania terapii testosteronem. I, jeżeli jest to robione bezpiecznie pod nadzorem lekarza i rzeczywiście są te niedobory testosteronu, to zmienia postać rzeczy. Przy czym musimy mówić o sferze medycznej, a nie ponadnormatywnego zwiększenia możliwości organizmu.

Czy możemy sobie wyobrazić przykładową sytuację, mając w pamięci kazus w postaci czerwonej kartki dla piłkarza reprezentacji Stanów Zjednoczonych podczas tyle co zakończonych piłkarskich MŚ? Mianowicie, jeśli amerykański gwiazdor innego sportu zostanie złapany na przykład na testosteronie, to prezydent Donald Trump zadzwoni do szefa danej federacji sportowej i spróbuje go namówić, by skorzystać z artykułu regulaminu, z którego na co dzień się nie korzysta i taką karę można będzie cofnąć?

- Dotknął pan bardzo ważkiej kwestii. Mianowicie Stany Zjednoczone i Światowa Agencja Antydopingowa nie są w najlepszych relacjach. Tego nie ma co ukrywać i w sumie na różnych poziomach trwa to już od długiego czasu. Więc teoretycznie raczej do takich sytuacji by nie doszło, choć to też mogłoby być właśnie zarzewiem problemu. Amerykanie oczekiwaliby pewnej potulności od wszystkich organizacji międzynarodowych. A te, które się stawiają, są w jakiś sposób skazywane na obcięcie środków. Tak dzisiaj niestety to wygląda.

No właśnie, a to także jest machina wielkiego biznesu, bo Amerykanie są bardzo istotnym płatnikiem. Czy w tej chwili największym?

- Nie największym, ale istotnym. Płacą około 3 milionów dolarów, więc jakkolwiek wrażenie robi ta kwota, to nie są kolosalne pieniądze. To w ogóle pokazuje politykę Stanów Zjednoczonych, nastawioną bardzo biznesowo.

Użyłbym nawet słowa: imperialistycznie.

- Bardzo, bardzo. Ta historia, która wydarzyła się z cofnięciem czerwonej kartki, ogólnie rzecz ujmując to nie jest dobry prognostyk przed igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles w 2028 roku. I generalnie to nie jest dobry sygnał dla świata sportu. Bo jeżeli najsilniejsza federacja, najbardziej zasobna, jest w stanie się tak w sumie od razu ugiąć, to co może się dziać z tymi mniej bogatymi? I na tym poprzestanę, by zbyt daleko nie wychodzić poza swój ogródek, czyli świat antydopingu.

Jeśli to, co już pan powiedział, jeszcze nie do wszystkich przemawia, to wyobraźmy sobie taki hipotetyczny scenariusz: "dobra, idziemy za głosem administracji amerykańskiej ws. żołnierzy i dopuszczamy dla sportowców korzystanie z testosteronu". Do czego by to doprowadziło?

- Możemy powiedzieć, że już przedsmak tego podejścia mieliśmy podczas Enhanced Games, które odbyły się w maju w Las Vegas, czyli mówiąc krótko "igrzysk dopingowiczów". Ta impreza została powołana pod takim płaszczykiem, że będziemy się wspomagać, ale bezpiecznie, bo pod nadzorem lekarzy, zgodnie z ostatnimi doniesieniami naukowymi. Też konsultowałem się z wieloma osobami i również w ich oczach to wydarzenie zakończyło się fiaskiem. Niespecjalnie udało się zbudować, czy zainicjować popularność. Jakość tego wydarzenia była słaba. Najpierw ogłaszano, że będzie bitych bardzo dużo rekordów świata i olimpijskich. Do tego nie doszło, oprócz jednego i to też z pewnymi zastrzeżeniami, bo oprócz tego, że zawodnik się dopingował, w dodatku jeszcze korzystał z zabronionego stroju pływackiego. Nie sposób powiedzieć, że to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Zresztą sama reakcja giełdy mówiła wiele, bo Enhanced Games na nią weszło, ale po wydarzeniu akcje znacząco spadły. Dlatego w żaden sposób organizatorzy nie mogli odtrąbić sukcesu. Pierwsza próba nastąpiła, ale na szczęście w kontekście sportu nie znalazła jakiegoś wielkiego zainteresowania i uznania.

Jest pan w stanie na logikę to wytłumaczyć? Bo ja bym powiedział, że logika nakazywała nieprawdopodobnie obawiać się tej premiery i tego typu wywrotowego wydarzenia, iż skala zainteresowania może w jednej chwili wywrócić porządek świata, który w sporcie winien hołdować konkretnym wartościom.

- Skala zainteresowania była bardzo ograniczona. A balonik był przede wszystkim pompowany przez organizatorów samego wydarzenia, którzy dwoili się i troili, żeby pokazać, że jest to coś przełomowego. I coś, co rzeczywiście nada czy zmieni historię sportu. Niemniej jednak, przynajmniej w mojej ocenie, nie udało się do tego doprowadzić właścicielom tego projektu, czyli krótko mówiąc zakończył się fiaskiem. Niemniej jednak oczywiście sama idea jest niebezpieczna i ona nie umarła, tylko cały czas gdzieś funkcjonuje. Sami organizatorzy Enhanced Games jeszcze też nie powiedzieli ostatniego słowa. Zobaczymy, jak to będzie ewoluowało. Moim zdaniem, przynajmniej jeżeli chodzi o tę formułę, ona nie będzie kontynuowana. A jeśli będzie, to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów z perspektywy biznesowej. Bo tego typu wydarzenie należy traktować jako próbę po prostu zbicia kapitału.

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Czy wokół tego wydarzenie również dlatego nie zrobiło się głośno, bo wbrew zapowiedziom wcale na masową skalę nie zaczęły być bite rekordy? To jednocześnie pokazało, jak dziś dalece wyspecjalizowany jest zawodowy sport. I nawet jeśli na potęgę zaczniemy łamać protokoły antydopingowe, by próbować zbliżyć się wynikowo do największych gwiazd, to jest to inna bajka.

- Dokładnie trafił pan w sedno. Zdecydowanie jest tak, że rzeczywiście dzisiaj sport jest tak wyspecjalizowany, tak profesjonalny, tak bazujący na detalach i na nauce, że choć oczywiście doping bezwzględnie pomaga, to bez bazy nie osiągnie się spektakularnego rezultatu. Przy czym stosowanie niektórych substancji ma ogromne przełożenie na wynik sportowy. W niektórych dyscyplinach sportu, zwłaszcza w dyscyplinach siłowych, ale też wytrzymałościowych przykładowo stosowanie słynnej erytropoetyny, czy regeneracyjnie hormonu wzrostu naprawdę wydatnie wpływa na możliwości organizmu.

- Natomiast jeżeli chodzi o Enhanced Games, to większość startujących zawodników, poza kilkoma wyjątkami, była drugim lub trzecim garniturem. Sił próbowali też zawodnicy, którzy lata świetności mają już dawno za sobą. Natury aż tak się nie oszuka.

Tragedią by było, gdyby organizatorom udało się zacząć werbować zawodników z aktualnego topu.

- Tak, ale to też pokazało, że poza greckim pływakiem o bułgarskim nazwisku (Kristian Gkolomeev - przyp.) i Fredem Kerleyem, utrzymującym, że startował "czysty", ciężko było tam szukać topowych zawodników. Również wydaje mi się, że sportowcy, którzy już aspirują do najlepszych wyników albo są rzeczywiście na szczycie, jednak nie pokuszą się o udział w tego rodzaju wydarzeniu, bo to jest bilet w jedną stronę. Tak naprawdę udział w tego typu imprezie zamyka już możliwość powrotu do zorganizowanego sportu, który, jakby nie patrzeć, jest cały czas atrakcyjny. I coraz atrakcyjniejszy, nie licząc samej możliwości rywalizacji z najlepszymi. Z kolei tam w niektórych konkurencjach uczestniczyło dwóch zawodników, więc o czym my mówimy w kontekście zawodów? To mogłoby być traktowane bardziej w kategorii zawodów pokazowych. Zdecydowanie nie sądzę, żeby zawodnicy znani i mający perspektywę rozwoju w świecie zorganizowanego sportu olimpijskiego, czy nieolimpijskiego uznawanego przez MKOl, skusili się pójść na takie ryzyko, czyli totalnie skręcić o 180 stopni.

To wszystko, o czym powiedzieliśmy, niewątpliwie ciągle napawa dużym optymizmem, że ten sport, który znamy i o który chcemy walczyć, jeszcze trochę się utrzyma. Natomiast uważam, że wszelkie tego typu inicjatywy i przedsięwzięcia trzeba gasić w zarodku, bo to może być kropla drążąca skałę.

- Bezwzględnie tak. I powiedziałbym, że cały świat sportu, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Światowa Agencja Antydopingowa, a do tego już w kontekście rządów Rada Europy, UNESCO i wszystkie ważne instytucje międzynarodowe stoją na straży wartości i negatywnie wypowiedziały się na temat Enhanced Games. Już pomijam Narodowe Agencje Antydopingowe, bo to bardziej oczywista sprawa. W tej historii odzew o charakterze też niejako politycznym był jednoznaczny. Po prostu nie ma na to zgody, by ład w sporcie wywrócić do góry nogami.

- Myślę, że jeżeli chodzi bezpośrednio o zagrożenie przede wszystkim dla sportu olimpijskiego, to Międzynarodowy Komitet Olimpijski niejako je zidentyfikował. Przecież przez lata były czynione starania, żeby zawodnicy otrzymywali nagrody pieniężne od MKOl-u za osiągnięte wyniki podczas igrzysk olimpijskich. I to w końcu zostało osiągnięte, więc jakby nie patrzeć, też widać, że MKOl reaguje na sytuację na świecie i na potencjalne zagrożenia, aby sport olimpijski nie stracił na atrakcyjności.

Też w kontekście merkantylnym?

- Trochę tak. Też o to chodzi, że projekt Enhanced Games opierał się tylko tak naprawdę na możliwości zarobienia fortuny. Gdyby ktoś pobił rekord świata lub olimpijski, miał zarobić milion dolarów. Pieniądze z MKOl to dużo mniejszy rząd wielkości, niemniej jednak jest to ruch w stronę zawodników, żeby też bardziej uhonorować ich starania.

W ostatnich dniach nastąpiła wielka zmiana w pana ścieżce kariery. Przestał pan pełnić stanowisko dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej, a kolejnym przystankiem będzie Światowa Agencja Antydopingowa. W jakiej roli?

- Od 3 sierpnia zacznę pracę dla Światowej Agencji Antydopingowej, a konkretnie dla Europejskiego Biura WADA. Będę zajmował się stosunkami z europejskimi rządami i europejskimi agencjami antydopingowymi.

Po ilu latach opuszcza pan krajowe podwórko?

- Blisko osiemnastu. Dziewięć lat działałem w POLADA, a w styczniu kolejnego roku wybiłoby mi dokładnie 18 lat jeżeli chodzi o polski system antydopingowy.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

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Michał Rynkowski AFP





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