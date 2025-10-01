Polacy pokochali ten sport. Wśród nich Kamil Bortniczuk i Tribbs

Padel, dynamiczna i widowiskowa dyscyplina sportu wywodząca się z Hiszpanii, zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Padel jest sportem łatwiejszym do nauczenia niż chociażby tenis, z mniejszym wysiłkiem fizycznym i większą dynamiką społeczną, rozgrywanym zazwyczaj w parach. Oba te sportu różnią się wymiarem i budową kortu (w padlu kort jest mniejszy i otoczony ścianami), typem rakiet (w padlu są mniejsze, pełne, bez strun), piłką (ta do padla ma niższe ciśnienie), sposobem serwisu (w padlu jest z dołu) oraz taktyką (w padlu wykorzystuje się ściany do odbić). Jeszcze kilka lat temu korty do padla w naszym kraju były rzadkością, dziś powstają w największych miastach, a wraz z nimi przybywa także gwiazd, które chętnie promują tę aktywność.

Padel zyskuje na popularności. Grają w niego miliony

W Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu coraz częściej można spotkać na kortach znane twarze ze świata sportu i show-biznesu. Piłkarze, fighterzy czy lekkoatleci traktują padel jako świetną formę rekreacji, pozwalającą utrzymać kondycję i jednocześnie cieszyć się rywalizacją w mniej formalnej atmosferze niż na zawodowych arenach. Fotkami z kortu w mediach społecznościowych chętnie dzielą się m.in. Robert Lewandowski, Artur Szpilka, Maja Włoszczowska i Joanna Jędrzejczyk.

Zainteresowanie padlem wykazują także dziennikarze, aktorzy i muzycy, którzy podkreślają, że to sport nie tylko atrakcyjny fizycznie, ale również towarzysko - gra się zazwyczaj w parach, co sprzyja integracji i budowaniu relacji. Dla wielu polskich gwiazd padel staje się sposobem na oderwanie się od codziennych obowiązków i połączenie treningu z dobrą zabawą. Swoich sił w tej dyscyplinie próbują m.in. Liber, Tribbs, Maciej Dowbor, Quebonafide, Rafał Maserak, Robert Stockinger i Mezo.

Ogromnym fanem padla jest także Kamil Bortniczuk, w latach 2021-2023 minister sportu i turystyki. Za czasów swojej kadencji polityk mocno promował tę dyscyplinę, a mediach społecznościowych pojawiało się wiele filmików z jego udziałem właśnie z kortów padlowych.

Fenomen padla wśród znanych osób nie ogranicza się jednak wyłącznie do Polski. Na świecie grą tą zachwyciło się już wielu celebrytów i sportowych ikon. Na padlowym korcie regularnie grają znani piłkarze - Gerard Pique, Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo. Wolny czas na kortach padlowych spędzają także kierowcy Formuły 1 - Max Verstappen, Lando Norris i George Russell. W tej dyscyplinie swoich sił próbują także gwiazdy światowego kina - Antonio Banderas i Gerard Butler. W ten sposób wolny czas spędzać lubi także Pippa Middleton, siostra księżnej Kate.

