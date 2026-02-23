Polacy górą nad Niemcami i jest medal. Potem wieści o złocie

Wielkie emocje w Tbilisi. Najpierw w niedzielę polskie florecistki zdobyły srebro mistrzostw Europy kadetek po walecznej walce z Włoszkami, a w poniedziałek świetnie spisali się polscy kadeci floreciści, którzy walczyli o brązowy medal z reprezentacją Niemiec. Walka o krążki na tej imprezie wciąż trwa - drużynowy medal zapewniły sobie także szpadzistki. Potem zupełnie zaskoczyły i udało im się zdobyć złoto.

Czterech młodych szermierzy w strojach ochronnych stoi obok siebie, każdy dzierży szpadę, a na ich spodniach widnieją biało-czerwone emblematy symbolizujące Polskę, tworząc zwartą i zgraną drużynę sportową.
Polscy floreciści wygrali z Niemcami i zdobyli brąz na mistrzostwach Europy w TbilisiPolski Związek Szermierczymateriały prasowe

Niedziela przyniosła pierwszy wielki sukces Polaków na mistrzostwach Europy kadetów w Tbilisi. Młodzi szermierze ze Starego Kontynentu walczyli o najwyższe cele. Biało-czerwone florecistki w składzie Danuta Tym, Teresa Moś, Olga Pisarewicz i Alicja Gatz dotarły do finałów swoich zmagań w drużynie i tym samym zapewniły sobie medal. Nie dały jednak ostatecznie rady wygrać z Włoszkami. To oznaczało jednak, że Polki cieszyły się chwilę później ze srebrnego krążka. 

Polscy floreciści pokonali Niemców i zdobyli brąz

Mistrzostwa Europy kadetów w Tbilisi rozpoczęły się 20 lutego i trwały do 23 lutego. W międzyczasie Polacy walczyli o medale indywidualne i drużynowe. Szczęśliwsze dla nich okazały się konkurencje zbiorowe, w których udawało im się wywalczyć medale. Pierwszy z nich przyszedł 22 lutego we florecie pań. W poniedziałek zaskoczyć postanowili za to floreciści i szpadzistki.

Ci pierwsi w składzie Szymon Głuszak, Feliks Wiśnik, Olgierd Borkowski i Aleksander Bąk pokonali reprezentację Niemiec i ostatecznie wyrwali dla siebie brązowy medal. Nie spodziewali się zapewne, że ich sukces przyćmią niedługo później ich koleżanki-szpadzistki.

Złoty medal na mistrzostwach Europy

Polskie szpadzistki w składzie Jagoda Tercjak, Maria Ciszczoń, Lena Furman i Zofia Białecka pokonały w finale drużynowym reprezentantki Ukrainy i mogły cieszyć się z pierwszego złotego medalu dla Biało-Czerwonych na tych mistrzostwach. To oznacza, że Polacy mają na koncie trzy krążki w drużynowych zmaganiach i wrócą do kraju w znakomitych humorach, choć bez indywidualnych krążków.

Na to jednak przyjdzie jeszcze czas. Polski Związek Szermierczy szykuje już kolejne pokolenie do walki o igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Kto wie, może niebawem medaliści-kadeci będą mogli pojechać również i na tę imprezę i tam walczyć o najważniejsze medale w swoich karierach sportowych.

