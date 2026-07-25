Pogrom w starciu Polaka i dwukrotnej mistrzyni świata. Całość do zera

Sezon World Snooker Tour zaczął się formalnie pod koniec czerwca, ale duża część elity ruszy do stołów dopiero za kilka dni w zaproszeniowym turnieju Shanghai Masters. Mowa o tych, którzy zrezygnowali z gry w Championship League.

Dla wszystkich trzech Polaków w elitarnej stawce nie jest to na razie wymarzony początek - Mateusz Baranowski, Michał Szubarczyk i Antoni Kowalski wciąż nie doczekali się awansu do głównej fazy którejś z rankingowych imprez. A to może mieć później konsekwencje.

Przed dłuższą przerwą ostatnią taką szansą jest English Open - impreza, która swoją główną część będzie miała od 7 do 13 września w Brentwood. To turniej z dość niską pulą nagród (100 tys. funtów dla zwycięzcy), ale i tak dla Polaków ważny. Jak każdy inny, gdy stawką jest utrzymanie się w gronie profesjonalistów.

English Open. Mateusz Baranowski kontra Bai Yulu. Cztery frejmy w walce o drugą rundę

Mateusz Baranowski jako pierwszy przystąpił w Leicester do rywalizacji - i to trafił na... kobietę. 23-letnia Bai Yulu jest jedną z kilku pań, które dość regularnie uczestniczą w męskim Main Tourze. Chinka dwukrotnie była już mistrzynią świata kobiet, w piątek zakwalifikowała się do głównej fazy British Open, pokonała 4:1 Kanadyjczyka Sahila Nayyara.

Mateusz Baranowski podczas meczu z Bai Yulu screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Zielonogórzanin zaczął ten mecz dobrze, miał mniej pomyłek od swojej rywalki, "na raty" budował więc przewagę. Skończył frejma otwarcia wynikiem 81:1, zabrakło tylko brejka notowanego, czyli takiego na co najmniej 50 punktów.

Bliska tego była w drugiej partii Yulu, odskoczyła na 45:0, miała niezłą sytuację do wyrównania stanu pojedynku. I zaczęła popełniać błędy, które Polak natychmiast wykorzystywał. Choć też z przerwami na drobne pomyłki, bo najpierw zdobył 23 punkty, później dołożył 12, a po kolejnej trafionej czerwonej ustawił snookera za żółtą. Chinka zdołał wyjść z tego obronną ręką, ale... nie do końca. Wystawiła czerwoną, Polak wkrótce prowadził 50:45, frejma wygrał zaś 70:45.

A następnie dołożył dwa kolejne, choć w trzecim miał już wyraźny zapas punktowy, wygrywał 60:14, a na stole zostały 43 punkty. Chinka doprowadziła do wyniku 30:60, zostały tylko kolorowe bile, potrzebowała faulu naszego zawodnika. A Baranowski wychodził z pułapek, na końcu zaś wyczyścił stół. I podobnie wyglądało to w ostatniej partii - Baranowski wreszcie zapisał w niej brejka notowanego - na 74 punkty. Mecz wygrał 4:0.

Bai Yulu, w tle Mateusz Baranowski screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

W niedzielę zagra o awans do głównej fazy z Walijczykiem Jamiem Jonesem. Tym samym, którego dwukrotnie w poprzednim sezonie ograł Michał Szubarczyk, a raz Antoni Kowalski. Za to w najważniejszym swoim meczu - o awans do Crucible w Sheffield.

W sobotę o godz. 17 swoje mecze rozegrają jeszcze właśnie Szubarczyk i Kowalski.

Mateusz Baranowski screen za Eurosportem materiał zewnętrzny





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