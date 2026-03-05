!criticalCSS &&

Po piątym frejmie wyjaśniła się sprawa finału dla Szubarczyka. Polak podpisał protokół

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Dopiero w nocy ze środy na czwartek wyjaśniły się ostatecznie składy półfinałów mistrzostw Europy U-18 w snookerze. Szansę na medale miało dwóch Polaków: Oliwier Niziałek oraz Michał Szubarczyk, który w Hiszpanii broni złota z zeszłego roku. Najpierw awansował ten pierwszy, później zaś drugi. I znów po krótkiej nocy obaj musieli stanąć przy stołach, była szansa na polski finał mistrzostw Europy. Szubarczyk swoje zadanie wykonał, awansował. A niedługo później dowiedzieliśmy się, kto będzie jego rywalem.

article cover
Michał SzubarczykTai Chengzhe/VCGGetty Images

Polska młodzież nie tylko w europejskich, ale i w światowych zmaganiach poczyna sobie wyśmienicie. W zeszłym sezonie Michał Szubarczyk został mistrzem kontynentu do lat 16 i 18, wicemistrzem seniorów. A na koniec - amatorskim mistrzem świata. Do tego złoto w mistrzostwach świata U-21 dołożył Sebastian Milewski, sukcesy osiągał Krzysztof Czapnik, a ich śladami podążają kolejni.

Dowód tego mamy teraz w Gandii, gdzie odbywają się kolejne mistrzostwa Europy. W środę złoto w zmaganiach do lat 16 zdobył Czapnik, teraz szansę w kategorii U-18 otrzymali kolejni dwaj zawodnicy.

Zobacz również:

Tak Krzysztof Czapnik zareagował na to, co stało się w finale mistrzostw Europy do lat 16. Zawodnik z Gąsaw Plebańskich wytrzymał presję faworyta
Inne sporty

Oto złoty następca Szubarczyka. 3:0 Polaka w finale, riposta Serba. 68 punktów na koniec

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Mowa o Szubarczyku i Oliwierze Niziałku. Obaj w środę wygrali po trzy spotkania w fazie pucharowej, dotarli do etapu półfinałów. Zapewnili sobie medale, ale przecież celem był kolejny polski finał, jak rok temu w Antalyi w U-16.

    Dwie polskie szanse na finał mistrzostw Europy. Michał Szubarczyk i Oliwier Niziałek walczyli w U-18

    Oba te spotkania zaczęły się po godz. 10. Szubarczyk rywalizował z Matwiejem Łagodzińskim z Ukrainy, którego wczoraj, w drodze po tytuł U-16, pokonał Czapnik.

    15-latek z Lublina po starcie musiał odrabiać straty, przegrywał 3:30. Był jednak dokładniejszy, uzyskał ponad 20 punktów przewagi, rywal szukał snookerów. I nie dość, że ich nie znalazł, to jeszcze wpakował białą bilę do kieszeni, co zakończyło frejma. Później Szubarczyk podwyższył na 2:0, Łagodziński popisał się jednak świetnymi zagraniami w trzeciej rozgrywce. Zmniejszył straty (1:2), ale po kolejnych kilkunastu minutach było 1:3.

    Młody mężczyzna w eleganckim ubraniu z kamizelką ozdobioną naszywkami sponsorskimi oraz godłem Polski, uśmiecha się podczas rozmowy w studiu telewizyjnym, w tle widoczne drewniane dekoracje i napis VIKINGA.
    Michał SzubarczykScreen za Youtube/Kanał Zeromateriał zewnętrzny

    Wciąż więc Polak potrzebował jednego wygranego frejma. Wszystko wskazywało na to, że dokona tej sztuki szybko, odskoczył na 44:0. Łagodzinski dostał jednak szansę, zaczął w końcu dobrze punktować. Zaliczył 34-punktowego brejka, planował kolejne ustawienie pod czerwoną po wbiciu czarnej. A ta była na wprost kieszeni. I jak to często w snookerze bywa w podobnych sytuacjach, źle przymierzył. Szubarczyk podszedł do stołu, grał lekko, plastycznie - miło się patrzyło. Dorzucił 46 kolejnych punktów, zakończył to spotkanie. A prowadzący mecz polski arbiter Maciej Grzegorz Lesiak oficjalnie podpisał protokół z końcowym wynikiem.

    Zobacz również:

    Michał Szubarczyk
    Inne sporty

    Decydował się medal dla Szubarczyka. Dwa razy biała w kieszeni. Koniec o 1 w nocy

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Wtedy na innym stole trwał jeszcze drugi półfinał, z udziałem Oliwiera Niziałka. Gdyby Polak wygrał z Vladislavem Gradinarim, uzyskałby przepustkę do eliminacji mistrzostw świata w Sheffield, tych dla zawodowców. Bo ona przysługuje mistrzowi Europy, ale skoro Szubarczyk ma prawo gry o udział w Crucible Theatre, to przywilej spada na jego rywala. Polak nie był faworytem, Gradinari, 17-latek z Mołdawii, odnosił już sukcesy na Wyspach. I dwa lata temu grał w eliminacjach MŚ, przegrał wtedy 6:10 z Allanem Taylorem.

      Niziałek prowadził po trzech frejmach 2:1, ale na początku kolejnego doszło do kluczowego zdarzenia, które prawdopodobnie miało olbrzymi wpływ na dalszy ciąg akcji.

      Zielony stół bilardowy snookera z rozłożonymi bilami, dwóch graczy przygotowuje się do kolejnego uderzenia, a sędzia w zielonej marynarce przechodzi obok stołu; na bandach widoczne są tablice reklamowe, a na dole ekranu wynik meczu z nazwiskami zawodni...
      W tej sytuacji Oliwier Niziołek trzy razy z rzędu sfaulował. A sędzia zakończył frejma. Uznał, że zawodnik miał pełny dostęp do czerwonej bili znajdującej się pod różową, z lewej jej stronyscreen za https://www.youtube.com/@Googoltriplexmateriał zewnętrzny

      Polak wygrywał 6:0, ale biała znalazła się przy górnej bandzie. Trzy razy z rzędu sfaulował, szukał dojść do czerwonej po odbiciu o dwie bandy. A mógł przepychać się środkiem, miał pełny dostęp. To zaś oznaczało, że przy wyniku 12:6 ten frejm został zakończony. Kolejne dwa Gradinari wygrał już pewnie - 62:29 i 61:26.

      I to on zagra po godz. 14 z Szubarczykiem o mistrzostwo Europy do lat 18.

      Snooker. Mistrzostwa Europy U-18. Półfinały

      Michał Szubarczyk (Polska) - Matwiej Łagodziński (Ukraina) 4:1

      Frejmy: 65:40, 66:26, 1:78, 65:27, 90:34.

      Vladislav Gradinari (Mołdawia) - Oliwier Niziałek (Polska) 4:2

      Frejmy: 16:67, 87:24, 32:82, 12:6, 62:29, 61:26.

      Zobacz również:

      Rio Nakata pobił rekord świata w programie krótkim wśród juniorów
      Zimowe

      Sensacja na mistrzostwach świata juniorów. Rekord pobity, wielki wyczyn Japończyka

      Anna Dymarczyk
      Anna Dymarczyk
      Młody zawodnik snookera w czarnej koszulce z logo sponsora trzyma kij bilardowy, za nim widownia skupiona na rozgrywce.
      Michał Szubarczykscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny
      Adam Małysz: Spotkanie rewelacyjne i szkoda, że nasi nie wygraliPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja