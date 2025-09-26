Rok temu w Paryżu Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup byli członkami wioślarskiej czwórki - trener Aleksander Wojciechowski po raz kolejny zbudował wtedy skład, który miał walczyć o olimpijski medal. Może nawet o złoto, jak niegdyś jego "Dominatorzy". Skończyło się na brązie, który podkreślił ciągłość naszych zdobyczy na igrzyskach w sportach wodnych.

A po igrzyskach przyszedł czas na rewolucyjne zmiany, szukanie nowych rozwiązań. W czwórce podwójnej z tamtego składu został tylko Dominik Czaja. Wsparty młodzieżą, Piotrem Płomińskim, Jakubem Woźniakiem i Konradem Domańskim, znów sięgnął po medal. I też brązowy, taki wywalczyli w czwartek w Szanghaju.

Na największy tegoroczny sukces polskiego wioślarstwa trzeba było jednak czekać do piątku. Do startu duetu Ziętarski/Biskup.

MŚ w Szanghaju. Polacy z perfekcyjnym występem. Na ostatnich metrach już nie musieli wiosłować

Dla Biskupa i Ziętarskiego rywalizacja w dwójkach podwójnych nie jest niczym nowym, zanim stworzyli połowę składu w czwórkach, świętowali triumfy właśnie w tej specjalności. Nigdy jednak w takim stopniu, jak teraz. Mieli w dorobku dwa medale mistrzostwa świata, srebro z 2017 roku i brąz z 2019 roku, ale także wicemistrzostwo Europy z 2017 roku.

Do Szanghaju jechali już jako mistrzowie kontynentu, tytuł zdobyli w Płowdiw. Teraz jednak trzeba było przygotować drugi szczyt formy, nie wszyscy to potrafią. A im się udało.

- Do tysiąca metrów będzie równo, wszystko rozstrzygnie się później - przewidywał w TVP Sport Marek Kolbowicz, wielokrotny mistrz świata i mistrz olimpijski.

Nie miał racji, w finale Polacy ruszyli perfekcyjnie, już po 500 metrach mieli pół sekundy przewagi nad drugą Szwajcarią, co akurat było zaskoczeniem. Zupełnie zostali Rumuni, a to przecież oni mieli walczyć z Polakami o złoto. Andrei Cornea i Marian Enache w Paryżu zostali mistrzami olimpijskimi, w Płowdiw przegrali złoto z naszymi o niecałą sekundę.

Ziętarski z Biskupem już tylko powiększali dystans, w połowie mieli więcej niż długość łodzi przewagi. Ponad półtorej sekundy nad Irlandią, ponad dwie nad Szwajcarią.

Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski do złota mistrzostw Europy dorzucili też złoto mistrzostw świata IMAGO/©INPHO/Detlev Seyb Newspix.pl

Coraz mocniej płynęli Serbowie, ale zaczęli walkę za późno. Mogli myśleć co najwyżej o srebrze. Przewaga Polaków wciąż rosła, to już były ponad trzy sekundy. - To jest pływająca perfekcja. To wzór do naśladowania, tak na wodzie, jak i na lądzie - wołał w TVP Sport rozemocjonowany Marek Kolbowicz, nasz mistrz olimpijski z Pekinu. Dla niego Chiny okazały się szczęśliwe, dla jego następców - także.

Na końcu wioślarze z Bydgoszczy i Torunia mogli już odpocząć, nie finiszowali. Walka trwała co najwyżej o drugą pozycję. A to srebro wywalczyli Serbowie, brąz dla Irlanczyków.

Wyniki finału A w MŚ w Szanghaju w rywalizacji dwójek podwójnych:

1. Polska (Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup) - 6:11.97

2. Serbia (Martin Macković, Nikolaj Pimenow) - 6:13.57

3. Irlandia (Philip Doyle, Fintan McCarthy) - 6:15.13

4. Hiszpania (Aleix Garcia I Pujolar, Rodrigo Conde) - 6:17.42

5. Szwajcaria (Kai Schaetzle, Raphael Ahumada) - 6:19.27

6. Rumunia (Andrei Cornea, Marian Enache) - 6:20.49

Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup BERTRAND GUAY/AFP/East News East News

