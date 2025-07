Płakała i trenowała. Wyznanie polskiej medalistki z Paryża. "Obudziło się we mnie zwierzę"

Aleksandra Kałucka po 11 miesiącach przerwy powróciła do rywalizacji we wspinaczce sportowej na czas. Brązowa medalistka olimpijska z Paryża zajęła siódme miejsce w Krakowie. Do siostrzanego boju doszło w ćwierćfinale. Pojedynek nie trwał jednak długo. Po zawodach Ola wyjaśniła, co się stało.