Radosław Piesiewicz swoją karierę w strukturach polskiego sportu rozpoczął w 2018 roku. Wówczas objął posadę Prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Pięć lat później, dokładnie 22 kwietnia 2023 roku przejął stery w Polskim Komitecie Olimpijskim i został Prezesem PKOl po Andrzeju Kraśnickim.

Jego już ponad trzyletnia kadencja zdecydowanie daleka jest od takiej, którą można byłoby określić mianem bezproblemowej. Ostatnie tygodnie to jednak prawdziwa ofensywa opozycji Piesiewicza, która domaga się radykalnych zmian w PKOl, a pierwszą miałoby być odejście zarządzającego organizacją.

Piesiewicz nie odpuszcza. Będzie oficjalny wniosek

Wedle informacji przekazanych przez Mateusza Pukę z redakcji "WP SportoweFakty" opozycja zaczęła swoje działania. Przeciwnicy Piesiewicza nie chcą żadnego głosowania. Wskazali na przepis statutu, wedle którego prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia ma 2/3 wszystkich członków PKOl.

Mowa o liczbie przynajmniej 71 osób, które poparłyby taką propozycję. Dziennikarz "WP" informuje, że obecnie w opozycji Piesiewicza jest aż 80 osób, co wedle statutu wystarczy do zwołania Walnego Zgromadzenia. Puka przekazuje, że Piesiewicz nie dopuścił do głosowania w tej sprawie.

Wobec tego opozycja musi uzbroić się w nieco większe pokłady cierpliwości. Dziennikarz w swoich mediach społecznościowych opisał całą sytuację. Oficjalny wniosek ma zostać złożony przez opozycję w przyszłym tygodniu. Jeśli Piesiewicz nie dopuści do zwołania Walnego Zgromadzenia to sprawa ma trafić do sądu.

- Ponad 80 podpisów pod naszym wnioskiem to porażająca wiadomość dla Piesiewicza. On musi sobie zdawać sprawę, że w takiej sytuacji normalne zarządzanie organizacją może być utrudnione - powiedział w rozmowie z "WP SportoweFakty" Adam Konopka, wiceprezes PKOl i jeden z pomysłodawców złożenia wniosku.

