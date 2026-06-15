Atmosfera wokół prezesa PKOL-u w ostatnich dniach staje się coraz bardziej napięta. Rośnie grupa oponentów domagająca się dymisji Radosława Piesiewicza, którego szereg wątpliwych decyzji doprowadził do prawdziwie kuriozalnych sytuacji, jak choćby problemy z wypłatą nagród dla polskich olimpijczyków.

Opozycjoniści wyliczają Piesiewiczowi błędy i apelują o zmiany na stanowisku prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacz twardo jednak stoi przy swoim i ustępować nie zamierza. Padła natomiast już głośna propozycja, kto mógłby go zastąpić. Zdaniem Otylii Jędrzejczak pasowałaby do tej roli osoba apolityczna. Wybitna polska pływaczka wskazała na Rafała Brzoskę.

Poruszenie na zgromadzeniu PKOl-u. Dwa sprawozdania odrzucone

W poniedziałek odbyło się Walne Zgromadzenie PKOl-u, na którym nie brakowało emocji. Jeszcze przed spotkaniem z delegatami Piesiewicz zwołał briefing prasowy, na którym ogłosił, że wypłacone zostały zaległe nagrody dla polskich olimpijczyków. Nie uchroniło go to jednak przed kolejnym ciosem wewnątrz instytucji.

Tego dnia odbyły się dwa głosowania dotyczące sprawozdania z działalności zarządu PKOl za 2025 r. oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły. I oba spotkały się ze stanowczą odmową głosujących - nie zostały przyjęte. A gdy wyświetlono uczestnikom zgromadzenia wyniki, na sali rozległy się gromkie brawa. Był to kolejny kamyczek do ogródka dla prezesa PKOl-u.

Przed dwoma tygodniami natomiast w siedzibie PKOl-u doszło do innych przykrych scen. Delegacja opozycjonistów Piesiewicza, która tego dnia chciała złożyć wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie została wpuszczona na piąte piętro do sekretariatu.





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