Dla Michała Szubarczyka to pierwszy sezon w gronie zawodowców, a przecież awansował do niego niemal równo rok temu, jako 14-latek. I najmłodszy snookerzysta w historii Main Touru - zgodę na jego występy musieli więc... podpisać rodzice. Polak ani myśli na tym poprzestawać - wygrał już 10 spotkań w tym sezonie, awansował kilka raz do głównych faz turniejów.

Tyle że dotąd nie grał z tak wysoko notowanymi zawodnikami, jak w poniedziałek w Llandudno. Owszem, mierzył się z byłymi mistrzami świata, przegrał już Shaunem Murphym czy Stuartem Binghamem, ograł legendę snookera Jimmy'ego White'a, sześciokrotnego wicemistrza globu.

W trzeciej rundzie Welsh Open stanął przy jednym stole z Neilem Robertsonem, mistrzem świata z 2010 roku, obecnie trzecim zawodnikiem rankingu, ale liderem listy jednorocznej. I to było największym wyzwaniem w krótkiej przecież karierze licealisty z Lublina.

Polak zaczął to spotkanie w sposób zaskakujący - ledwie Robertson rozbił trójkąt, a już Michał... nie pozwolił mu wstać z krzesła. Szubarczyk trafił przez cały stół, wbił czerwoną. A później dorzucił 89 punktów i objął prowadzenie.

Cztery kolejne frejmy przegrał, dwa ostatnie były bardzo zacięte. Polak odpadł, ale po meczu znów było o nim głośno.

Wszystko zaś za sprawą "opakowania" tego spotkania - mecz z Venue Cymru w Llandudno. Po raz pierwszy w karierze mecz młodego zawodnika z Lublina był pokazywany nie tyle na telewizyjnym stole, ale w publicznej telewizji na Wyspach. "15-letnie cudowne dziecko snookera po raz pierwszy wystąpiło w telewizji nadawanej na antenie BBC" - donosi w tytule "The Sun". I zaznacza, że Szubarczyk zaprezentował się dzielnie w meczu z trzecim zawodnikiem świata.

Zaraz po spotkaniu to jednak Robertson, jako zwycięzca, stanął przed kamerą. I został zapytany o to, jak się czuje, gdy obok przy stole staje rywal, który... jest młodszy od jego syna. Australijczyk został mistrzem świata w kwietniu 2010, w tamtym roku urodził się też jego syn Alexander. Kilka miesięcy przed... narodzinami Szubarczyka. - Jak się nad tym zastanowisz, to jest niesamowite. Ale im dłużej gram, tym bardziej to staje się realne - mówił Australijczyk.

Został też poproszony o ocenę Szubarczyka. - To było nieprawdopodobne, co zrobił na początku z tą "długą" czerwoną. Nie widziałem dotąd zbyt wielu jego meczów, ale ma ogromny potencjał. Dziś to pokazał, choć były też momenty, w których brakowało mu doświadczenia - mówił Robertson. Czy byłby w stanie swoimi radami pomóc Polakowi? -

Nie wiem, na ile byśmy się dogadali. Wiem, że trenował z Ronniem (O'Sullivanem - red.), pewnie dużo czasu spędza przy stole. Jest bardzo cichym zawodnikiem. Ja wczoraj miałem okazję trochę pograć z Antonim Kowalskim.

- Fajnie, że są nowi zawodnicy z Polski, Ukrainy czy Niemiec, snooker staje się bardziej międzynarodowy - mówił Australijczyk.

"The Sun" nazwał Szubarczyka "cudownym dzieckiem", ale podkreślił też, że w tym pojedynku "potwierdził swój nieprzeciętny talent na zielonym filcu".

Przed Polakiem czas teraz na zmagania w mistrzostwach Europy - w niedzielę w Gandii w Hiszpanii Szubarczyk zacznie walkę o obronę tytułu U-16, dzień później ruszy w rywalizacji U-18. A w kwietniu w Sheffield zagra we wstępnych rundach eliminacji mistrzostw świata zawodowców. To tam jest najwięcej do ugrania.

