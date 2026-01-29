Polski snooker ma się dobrze, a może mieć tylko lepiej. Choćby za sprawą Michała Szubarczyka, zaledwie 15-letniego zawodnika z Lublina, który już zdążył zostać mistrzem świata U-21 federacji ISBF (2024), mistrzem świata amatorów federacji ISBF (2025), wicemistrzem Europy seniorów, ale przede wszystkim - pełnoprawnym uczestnikiem Main Touru. Za 3,5 tygodnia Michał zagra w głównej fazie Welsh Open z Neilem Robertsonem, trzecim zawodnikiem światowego rankingu.

O podobnych sukcesach, ale i miejscu w zawodowej elicie, marzy też Sebastian Milewski. 19-latek z Warszawy już poszedł w ślady Szubarczyka, w zeszłym roku w Manamie został mistrzem świata do lat 19 federacji ISBF. Rok po młodszym rodaku. A na liście triumfatorów tej rywalizacji jest wielu czołowych zawodników: Ken Doherty (1989), Ronnie O'Sullivan (1991), Marco Fu (1997), Neil Robertson (2003) czy Wu Yize (2018). To droga do wielkiej kariery, choć jeszcze trzeba się dostać do grona profesjonalistów.

Taką możliwość, uzyskania licencji do Main Touru, daje głównie rywalizacja w Q Tour. Są też jednak i inne możliwości, Szubarczyk trafił tam przez mistrzostwa Europy. Do grona zawodowców trafiają też m.in. juniorski mistrz World Snooker Federation Champioship oraz najlepszy zawodnik w rywalizacji open. Te zmagania odbywają się właśnie w Sofii.

World Snooker Federation Championship w Sofii. Sebastian Milewski w 1/16 finału. Dwie "setki" Polaka

Do zmagań w fazie grupowej przystąpiło trzech reprezentantów Polski (Michał Kotiuk, Sebastian Milewski i Witold Bystrzycki), ale także mistrz Polski w Shoout Out z grudnia - Daniel Holoyda, tym razem pod flagą USA. Pierwsza część turnieju odbywała się w 39 grupach, w każdej awans uzyskiwało po dwóch z pięciu zawodników. Bystrzycki przegrał wszystkie mecze, Holoyda wszystkie wygrał.

Milewski zaś zaczął źle, z turniejem przywitał się porażką 0:3 z Brianem Cinim z Malty, zeszłorocznym finalistą tego turnieju. Nie mógł już sobie pozwolić na żadną wpadkę, losy decydowały się zaś w ostatniej potyczce z niepokonanym dotąd Anglikiem Aidanem Murphym. Wygrał 3:2, w ostatnim frejmie popisał się brejkiem na 110 punktów.

Podobną sytuację miał Kotiuk, też decydowało ostatnie spotkanie. 3:0 z Bułgarem Gerogim Weliczkowem dało jednak przepustkę do fazy pucharowej.

Tę wcześniej zaczął Milewski, już w 1/64 finału. Polak mecz z Anglikiem Joshuą Thormondem zaczął wybitnie, od brejka na 133 punkty. Tyle że trzy kolejne frejmy wygrał rywal, szczególnie żal było tego na 1:2. To Milewski miał w nim sporą przewagę, prowadził 60:40. A jednak Thormond wbił wszystkie pozostałe bile, ta czarna oznaczała 66:60 dla niego.

19-latek ze stolicy zdołał jednak wygrać trzy pozostałe rozgrywki, awansował dalej. W czwartek zmierzył się jeszcze z Oliverem Sykesem, 20-latkiem z Anglii.

Polak zaczął genialnie, przy stanie 0:20 zaczął czyścić stół, ostatnią czarną wbił już na 104:20. Objął prowadzenie 1:0, później 2:0, rywalizacja znów toczyła się do czterech wygranych frejmów. Anglik wyrównał, ale to jednak Milewski dorzucił dwa brakujące frejmy. Wygrał 4:2, w piątek zagra o 1/8 finału z 15-latkiem z Hong Kongu Shaunem Liu.

Kotiuk nie musiał grać w 1/64 finału, ale już zdążył odpaść. Przegrał 1:4, dość wyraźnie, ze Szkotem Deanem Youngiem. A to zawodnik, który grał przez cztery sezony wśród zawodowców, teraz próbuje do Main Touru wrócić. Rok temu, w Sheffield, wygrał 10:8 z Szubarczykiem w pierwszej rundzie eliminacji mistrzostw świata profesjonalistów.

Turniej zakończył się również dla Holoydy - przegrał w 1/32 finału z Anglikiem Billym Castlem (2:4).

