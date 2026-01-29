Oprócz samego fakt bycia żoną Roberta Lewandowskiego Anna Lewandowska stara się realizować wiele projektów związanych ze sportem i zdrowym odżywianiem. W Barcelonie, gdzie przeprowadziła się z rodziną po transferze męża do klubu ze stolicy Katalonii, jest jej pełno.

Hiszpanie niejednokrotnie informowali o kolejnych pomysłach 37-lataki dotyczących m.in. lekcji bachaty na ulicach miasta. Można przypuszczać, że celebrytka ma wiele obowiązków, jednak fani jej życie mogą śledzić jedynie zza szkiełka telefonu, oglądając kolejne zdjęcia czy relacje w mediach społecznościowych.

Paulina Czarnota-Bojarska omawia piłkarski tydzień: Ekstraklasa i świat futbolu INTERIA.PL

Tak, to o Lewandowskiej. "Zapomniała, jak wygląda normalne życie". Prawda wyszła na jaw

Z pewnością niejeden z nich zadawał sobie kiedyś pytanie: Jaka Lewandowska jest prywatnie? Jak odnosi się do swoich bliskich, przyjaciół? Jak wygląda jej codzienność jako gwiazdy, którą zna cały kraj? Tym tematem poniekąd zajęła się Monika Sobień-Górska, autorka nieautoryzowanej biografii "Imperium Lewandowska", która swoją premierę miała w 2023 roku.

Dziennikarka dotarła do osób z otoczenia Lewandowskich. Jedna z nich ujawniła, w jaki sposób momentami zachowuje się małżonka lidera reprezentacji Polski. Jak się okazuje, czasami zdarza jej się zapomnieć o codzienności ludzi, którzy żyją nieco inaczej.

- Odkąd Robert stał się wielką gwiazdą, bywa wprawdzie trochę oderwana od rzeczywistości, zdarzało jej się dzwonić koleżanek, tych ze zwykłego świata, i proponować ad hoc wizytę u kosmetyczki czy trening na siłowni, zapominając, jak wygląda życie normalnych ludzi, że pracują, mają dzieci, nie zorganizują dla nich opieki w pięć minut tak jak ona - powiedział respondent we wspomnianej pozycji.

To zawsze jest jakaś kreacja

- Nasze kalendarze są ułożone pod mecze Roberta i szkołę Klary. Jestem trzecia w kolejce, będę czwarta, kiedy do szkoły pójdzie Laura. Na wakacje wyjeżdżamy, gdy mogą mąż i starsza córka. Jeśli mam wtedy obowiązki zawodowe, zostawiam ich na parę dni, robię, co muszę, i wracam odpoczywać. Zobaczymy, jak będzie kiedyś. Robert zadeklarował, że gdy skończy karierę, zajmie się w wakacje dziećmi, a ja będę realizowała swoje projekty. Powiedziałam ze śmiechem, że nie chcę czekać, aż przestanie grać, żeby spełniać marzenia. I tak wszystko układam, żebym już teraz mogła to robić - tłumaczyła.

- Ostatnio poczułam, że ja też potrzebuję atencji najbliższych. Po prostu - uzupełniła.

Anna Lewandowska na meczu Barcelony Urbanandsport/NurPhoto/AFP, Urbanandsport/NurPhoto AFP

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News

Marcin Komenda: Dziękuję za gratulacje, bo mieć dzieci to największe osiągnięcie w życiu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport