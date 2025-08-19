Oto prawda na temat relacji Szczęsnego z mamą. Te słowa mówią wszystko

"Myślę, że życie to jest długi film. Ja dzisiaj tu nie widzę happy endu. Mi na dzień dzisiejszy nie zależy, żeby te relacje się zmieniły. Szczerze... jest mi trochę wstyd to mówić, bo to mój ojciec, ale mi jest nawet całkiem dobrze z tą sytuacją" - mówił w podcascie "WojewódzkiKędzierski" Wojciech Szczęsny, odnosząc się do kontaktu z ojcem Maciejem.

Małżeństwo Szczęsnego seniora zakończyło się w 1990 roku. Wtedy to na świat przyszedł Wojciech, a trzy lata wcześniej jego brat Jan. Od tamtej pory matka późniejszych piłkarzy - Alicja - samodzielnie wychowywała synów. - Tata, siłą rzeczy - nawet jakby chciał - nie mógł się tymi dziećmi zająć. Grał w Łodzi, potem w Krakowie, a my mieszkaliśmy w Warszawie. Bywało tak, że przez dwa miesiące nie widział się z chłopcami. Wszystko było na mojej głowie - opowiadała w 2012 roku, w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Wyjątkowa wieź Wojciecha Szczęsnego z mamą. Nigdy tego nie ukrywał

Z tego powodu relacje Wojciecha Szczęsnego z rodzicielką obecnie są zdecydowanie inne niż te, które łączą go z ojcem. Matka byłego reprezentanta Polski niejednokrotnie piblicznie wspierała i chwaliła syna.

"Synu, każdy Twój mecz z orzełkiem na piersi to dla mnie wyjątkowe emocje, ogromna radość i duma. Jestem szczęśliwa, że przez 15 lat stałeś w bramce Reprezentacji Polski i godnie reprezentowałeś Nasz Kraj. Dla mnie każdy mecz z tych 84, które spędziłeś na boisku przez te lata był wyjątkowy i pełny wzruszeń" - pisała, kiedy Szczęsny odchodził z kadry.

"Synu, przez ostanie 18 lat patrzyłam na Ciebie z trybun stadionów jako mama i jako Twoja największa fanka. Z każdą Twoją kolejną minutą na boisku byłam pełna dumy i szczęścia, że spełniasz swoje największe marzenie. Dla mnie byłeś, jesteś i będziesz najlepszym bramkarzem, a przede wszystkim najwspanialszym synem" - dodawała, kiedy jej syn kończył karierę, którą ostatecznie wznowił po kilku tygodniach.

35-latek również zwracał się do Alicji Szczęsnej w bardzo ciepłych słowach. "Mówią, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi kochająca kobieta... za moimi sukcesami stoją dwie! Obie najwspanialsze, obie najpiękniejsze, obie najkochańsze! Dwa największe skarby. Dwie najlepsze MAMY na świecie! Wszystkiego dobrego z okazji Waszego święta!" - pisał w 2020 roku przy okazji Dnia Matki.

Po latach Alicja Szczęsna jest dumna, że wychowała synów w sportowym duchu. W końcu sama profesjonalnie uprawiała... piłkę ręczną. - Nie mogłam inaczej wychować synów. Bez sportu. Geny sportowe odziedziczyli po obojgu rodzicach. Ja od 10 roku życia trenowałam sport wyczynowo, był on stale obecny w moim życiu. (...) Chciałam przede wszystkim, by robiły to samo co ja - uprawiały sport. Mieszkaliśmy na Pradze. Trudna dzielnica, trudne środowisko. Sport bardzo mi pomógł w wychowaniu. Synom nie przyszło do głowy, żeby stanąć pod klatką z chłopakami, pić piwo. Nawet jeśli mieliśmy chwilę wolną, to szliśmy na rower - opowiadała w jednym z wywiadów.

