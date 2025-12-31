Oto co zrobił Szubarczyk. Huczne zakończenie roku w wykonaniu 14-latka

Nigdy w historii nie było wejścia do zawodowego świata snookera tak młodego zawodnika. Kiedyś zabraniały tego przepisy w Wielkiej Brytanii, ale od kilkunastu lat ograniczenia wieku nie ma. W 2011 roku status zawodowca uzyskał 15-letni wtedy Kacper Filipiak, słynny Ronnie O'Sullivan wróżył mu wielką karierę. Tej jednak nie zrobił.

A w marcu tego roku jego osiągnięcie przebił właśnie Michał Szubarczyk - trzy miesiące po swoich 14. urodzinach. Akceptację zaproszenia do Main Touru musieli potwierdzić jego rodzice - i zrobili to.

A Michał już zaczął wygrywać ze znacznie starszymi rywalami. Najgłośniej było oczywiście o triumfie z Jimmym Whitem w eliminacjach UK Championship, choć większą sportową wartość miały inne. Choćby następne z Jordanem Brownem w Wigan czy z Martinem O'Donnellem w eliminacjach Xi'an Grand Prix.

Polak ma jeszcze kilka zawodowych startów w tym sezonie, ale kluczowy będzie ten kolejny. To dopiero wówczas będzie musiał potwierdzić, że należy mu się miejsce w World Snooker Tour.

Michał Szubarczyk zamieścił wpis w ostatnim dniu 2025 roku. Wszystko dokładnie wymienił

Ten kończący się rok to nie jest jednak wyłącznie Main Tour - młody zawodnik z Lublina zapisał się na snookerowych kartach kilkoma innymi znaczącymi osiągnięciami. To właśnie one sprawiły, ze dziennik Metro uznał go za jednego z dwudziestu wygranych tego sezonu, obok wielkich sław snookera. A dokładniej - sklasyfikował go na 15. pozycji, tuż przed O'Sullivanem.

Michał swój wpis zaczął od sformułowania: "To był dobry rok".

I zaczął wymieniać swoje osiągnięcia: mistrz Europy do lat 16, mistrz Europy do lat 18, wicemistrz Europy seniorów, obroniony tytuł mistrza Polski w snookerze 6 REDS, mistrz świata amatorów, sześć wygranych meczów w Main Tourze, pierwszy 100-punktowy frejm w turnieju zawodowców.

To ostatnie miało miejsce w UK Championship - w starciu z Nopponem Saengkhamem z Tajlandii. Szubarczyk w piątym frejmie zdobył 106 punktów z rzędu, w kolejnym zaś - 92. I wtedy wyrównał wynik spotkania na 3:3. Przegrał tamten mecz, ale po pięknej walce.

Rozwiń

Lista młodego Polaka jest imponująca. Lublinianin "dorzucił ekstra"... wizytę w historycznym muzeum Polskich Dywizjonów Bojowych - tam działała dawna baza RAF Ingham.

A swój post Szubarczyk zakończył informacją, że choć to Sylwester, to czas na... trening. Nic dziwnego, w niedzielę zapewne będzie już w Sheffield, a tam w przyszłym tygodniu czekają go co najmniej dwa, a miejmy nadzieję, że aż pięć spotkań. Bo tyle musi wygrać, aby wejść do głównych faz German Masters i Welsh Open.

Michał Szubarczyk i jego tata Kamil w studiu Kanału Zero Screen za Youtube/Kanał Zero materiał zewnętrzny

Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport1 Polsat Sport