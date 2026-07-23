Oto co wytatuowała sobie Ewa Swoboda. Potem ujawniła: Chciałam usuwać

Złoty medal halowych mistrzostw Europy z 2019 roku (bieg na 60 m) czy dwa srebrne krążki lekkoatletycznych mistrzostw Europy z 2022 i 2024 roku (sztafeta 4x100 m oraz bieg na 100 m) - to tylko niektóre osiągnięcia Ewy Swobody, która jest jedną z najlepszych polskich sprinterek w historii.

Ostatnio rywalizowała m.in. na Memoriale Haliny Konopackiej (Warszawa, czerwiec 2026), gdzie wygrała z z czasem 10,99 s. 28-latkę oglądaliśmy także w Ostrawie (wygrana z czasem 11,09 s) czy Zagrzebiu (trzecie miejsce z czasem 10,98 s).

Takie tatuaże ma Ewa Swoboda. Wyjaśniła znaczenie

Swoboda jest wielką miłośniczką tatuaży. Pierwszy z nich zrobiła sobie w marcu 2015 roku. Są to róże z kolcami umieszczone na udzie i ramionach. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o ich interpretacji.

Oznaczają one, że ktoś jest piękny mimo swoich wad

Oprócz tego na ciele lekkoatletki znajdziemy również angielski napis "Mamo i Tato, kocham Was" (na prawej ręce) czy podobiznę kota (w okolicach żeber). Za to na prawym nadgarstku widnieje mandala, czyli buddyjski motyw artystyczny, który symbolizuje różne transformacje człowieka.

- Cały czas kręcą mnie tatuaże i dają mi dodatkowego kopa - nie ukrywa Swoboda. Na prawym bicepsie sprinterki pojawił się również motyw pistoletu (handguna), który - jak pisze wspomniane źródło - symbolizuje "wystrzałową dziewczynę". To również archetyp waleczności oraz silnego charakteru.

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Na przestrzeni lat fani bardzo często w różny sposób komentowali tatuaże sportsmenki. Mają one zarówno swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników, a nawet hejterów. - Brałam do siebie wszystko. Nawet jak ktoś napisał, że jestem "wieśniackim, wydziaranym pasztetem". Teraz wiem, że muszę zająć się sobą i nie patrzeć wokół. Nauczyłam się mieć to gdzieś - opowiadała w 2019 roku dla "Super Expressu".

- Przez hejt chciałam usuwać tatuaże. W pewnym momencie było ze mną naprawdę źle. Miałam myśli, by przestać trenować. Wszystko przez nienawiść ludzi. W 2018 roku mi nie szło. Sportowcy mają gorsze okresy. To normalne. Jednak moja pewność siebie została kompletnie zburzona. Wstydziłam się pokazywać taką jaka byłam. To był najtrudniejszy okres w życiu - a to już słowa z rozmowy z TVP Sport w 2023 roku.

W tym samym roku Swoboda spotkała się z ostrą krytyką ze strony... księdza. - "Nienawidzę na tym świecie wszystkiego, co ma choćby naparstek zła. Brzydzę się tym. Ewa Swoboda, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór, jeszcze z tymi kolczykami. I co z tego, że wygrywasz? Za 10 lat już nie będziesz - mówił kontrowersyjny ks. Michał Woźnicki.

Jaka była reakcja lekkoatletki? - Jeśli to byłby ksiądz, to już totalnie zwątpiłabym w Kościół. Byłoby mi też bardzo przykro, bo jako osoba wierząca uważam, że Bóg kocha każdego z nas. Nieważne, czy mamy tatuaże, czy jesteśmy chudzi czy grubi, rudzi czy z włosami koloru blond. Wiadomo, że Bóg kocha nas takich, jacy jesteśmy. Takich nas stworzył [...]. Ogółem w całej tej sytuacji tyle kontrowersji, co w tym panu wiary i miłości do drugiego człowieka. A ja zrobiłam sobie nowy tatuaż. Z chrabąszczem. Zobaczycie, gdy wyjdę na bieżnię - odpowiedziała w swoim stylu w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym Onet".

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Swoboda zasugerowała kiedyś, że w pewnym momencie przestała liczyć swoje tatuaże. "Tylko na lewym udzie ma ponad 10, wśród których znajdują się również wyznanie miłości do rodziców, pistolet na prawym bicepsie, liczba anioła 777, czaszka na dłoni, kilka serc i miecz" - pisał w tym roku portal european-athletics.com.

Ewa Swoboda ANDREJ ISAKOVICAFP AFP

Ewa Swoboda PHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS East News

Ewa Swoboda Radosław Jóźwiak materiały prasowe





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