Ostatnie takie zwycięstwo 14-letniego Szubarczyka. Polak zagra w Walii

Jamie Jones w światowym rankingu World Snooker Tour jest 60. - ma kilkanaście tysięcy funtów przewagi nad pozycją, która oznaczałaby wypadnięcie z touru. To zawodnik solidny, choć brakuje mu wybitności. Zdarzało się też wypadać z Main Touru, ostatnio wrócił do niego w 2020 roku. Teraz powinien się utrzymać, ale jeszcze jakiś solidny wynik z pewnością by się przydał. Może to będzie German Masters, do którego przystąpił od drugiej rundy. Pokonał Jamiego Whelana, już w Berlinie zagra w kolejnej fazie z Johnem Higginsem.

Na pewno zaś był faworytem potyczki z Michałem Szubarczykiem. mimo że ich jedyne dotąd starcie w Main Tourze wygrał Polak.

Michał Szubarczyk kontra Jamie Jones. Stawką główna część Welsh Open w Llandudno

Szubarczyk był lepszy od Jonesa miesiąc temu w Blackpoolu, ale choć Shoot Out jest imprezą rankingową, to trudno go jednak traktować równie poważnie jak inne turnieje. To zupełnie inny format, pojedynki trwają po 10 minut, wiele gwiazd go opuszcza. A tam Szubarczyk w pierwszej rundzie ograł Walijczyka 29:8, choć to jego rywal był w tym kiedyś półfinalistą.

Teraz zmierzyli się w Sheffield, w drugiej rundzie eliminacji Welsh Open. Czyli turnieju szczególnie ważnego dla Jonesa, bo przecież kolejne etapy pod koniec lutego odbędą się w jego kraju.

Nastolatek potrafi już rywalizować ze starszymi i wyżej notowanymi przeciwnikami, choć wciąż jego zwycięstwa nad takimi zawodnikami to jednak niespodzianki. Dziś zaczął jednak starcie z Jonesem jakby za bardzo stremowany, już w pierwszym frejmie zaliczył kilka wpadek. Jones uciekł,

Gdy Walijczyk pomylił się, prowadził 48:4. Miał wygrywającą przewagę, bo na stole zostało 51 punktów. Zostawił czerwoną niemal w kieszeni, Polak nie mógł się pomylić. Pozostało jednak trudniejsze wygranie, wbić pozostałe czerwone, ustawione przy dolnej bandzie. Tyle że zostało ono nieaktualne już w chwili, gdy 14-latek chciał przejść do nich po wbiciu różowej. Ta bowiem nie wpadła. I za moment Polak poddał frejma.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Podobny prezent dał rywalowi na starcie drugiej partii, ale Jones po wbiciu czerwonej też zawiódł. Michał skorzystał, zaczął wbijać jedną bilę za drugą, szybko wyrównał. A dwie kolejne rozgrywki były już bardzo taktyczne, długie. Bez "wielbłądów", choć np. delikatna niedokładność Polaka w czwartym frejmie okazała się dla niego początkiem kłopotów. Sytuacja wyglądała bowiem tak: Szubarczyk źle odstawił białą na bok stołu, zrobił przestrzeń do wbicia jednej z czerwonych. A prowadził wtedy 37:31. I przegrał.

Sytuacja z czwartego frejma. Michał Szubarczyk mógł prowadzić 3:1, ale jeden gorszy ruch dał szansę Jamesowi screeny za Eurosportem materiał zewnętrzny

Na szczęście wcześniej to on popisał się świetnym brejkiem notowanym - stąd w połowie potyczki był remis 2:2.

A za chwilę, po ekspresowym 14-minutowym frejmie Michał prowadził już 3:2. I miał czego żałować, bo wbijał wybitnie, doszedł do wyniku 98:0, miał już na wyciągnięcie ręki break 100-punktowy, drugi w Main Tourze. A nawet ustawienie na 123 punkty. I się pomylił na zielonej.

Został więc jeszcze jeden krok. A w szóstym frejmie Jones odskoczył na 27:0, ale dał szansę Michałowi powrotu do stołu. Polak na raty, odstawiając białą na górną część stołu, dopełnił dzieła. Najpierw uciekł na 53:27, później zaczęła się długa taktyczna rozgrywka, w której Polak popełnił nawet faul. Jones dawał mu szanse, Michał miał problemy z ich wykorzystywaniem. W końcu jednak trafił czerwoną przez cały stół. I uzyskał bezpieczną przewagę.

I jako drugi z naszych zawodników, po Antonim Kowalskim, zapewnił sobie grę pod koniec lutego w Venue Cymru w Llandudno. Powinien też awansować o dwie pozycje w rankingu WST.

Welsh Open - 2. runda eliminacji

Jamie Jones (Walia) - Michał Szubarczyk (Polska) 2:4

Frejmy: 59:5, 1:74, 43:56, 62:37, 0:98, 37:84.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Iga Świątek - Maya Joint. Skrót meczu Polsat Sport