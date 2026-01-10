Ostatnie takie zwycięstwo 14-letniego Szubarczyka. Polak zagra w Walii
O Michale Szubarczyku w ostatnich miesiącach media w Polsce i na świecie pisały jako o "genialnym 14-latku". Nic dziwnego, młody chłopak z Lublina został mistrzem świata amatorów, ale przede wszystkim - wywalczył przepustkę jako najmłodszy w historii do zawodowego Main Touru. Dzisiejszy mecz z Walijczykiem Jamiem Jonesem w eliminacjach Welsh Open był szczególny - był ostatnim pojedynkiem Polaka jako... 14-latka. W poniedziałek będzie miał bowiem kolejne urodziny, właśnie sprawił sobie z tej okazji wyśmienity prezent.
Jamie Jones w światowym rankingu World Snooker Tour jest 60. - ma kilkanaście tysięcy funtów przewagi nad pozycją, która oznaczałaby wypadnięcie z touru. To zawodnik solidny, choć brakuje mu wybitności. Zdarzało się też wypadać z Main Touru, ostatnio wrócił do niego w 2020 roku. Teraz powinien się utrzymać, ale jeszcze jakiś solidny wynik z pewnością by się przydał. Może to będzie German Masters, do którego przystąpił od drugiej rundy. Pokonał Jamiego Whelana, już w Berlinie zagra w kolejnej fazie z Johnem Higginsem.
Na pewno zaś był faworytem potyczki z Michałem Szubarczykiem. mimo że ich jedyne dotąd starcie w Main Tourze wygrał Polak.
Michał Szubarczyk kontra Jamie Jones. Stawką główna część Welsh Open w Llandudno
Szubarczyk był lepszy od Jonesa miesiąc temu w Blackpoolu, ale choć Shoot Out jest imprezą rankingową, to trudno go jednak traktować równie poważnie jak inne turnieje. To zupełnie inny format, pojedynki trwają po 10 minut, wiele gwiazd go opuszcza. A tam Szubarczyk w pierwszej rundzie ograł Walijczyka 29:8, choć to jego rywal był w tym kiedyś półfinalistą.
Teraz zmierzyli się w Sheffield, w drugiej rundzie eliminacji Welsh Open. Czyli turnieju szczególnie ważnego dla Jonesa, bo przecież kolejne etapy pod koniec lutego odbędą się w jego kraju.
Nastolatek potrafi już rywalizować ze starszymi i wyżej notowanymi przeciwnikami, choć wciąż jego zwycięstwa nad takimi zawodnikami to jednak niespodzianki. Dziś zaczął jednak starcie z Jonesem jakby za bardzo stremowany, już w pierwszym frejmie zaliczył kilka wpadek. Jones uciekł,
Gdy Walijczyk pomylił się, prowadził 48:4. Miał wygrywającą przewagę, bo na stole zostało 51 punktów. Zostawił czerwoną niemal w kieszeni, Polak nie mógł się pomylić. Pozostało jednak trudniejsze wygranie, wbić pozostałe czerwone, ustawione przy dolnej bandzie. Tyle że zostało ono nieaktualne już w chwili, gdy 14-latek chciał przejść do nich po wbiciu różowej. Ta bowiem nie wpadła. I za moment Polak poddał frejma.
Podobny prezent dał rywalowi na starcie drugiej partii, ale Jones po wbiciu czerwonej też zawiódł. Michał skorzystał, zaczął wbijać jedną bilę za drugą, szybko wyrównał. A dwie kolejne rozgrywki były już bardzo taktyczne, długie. Bez "wielbłądów", choć np. delikatna niedokładność Polaka w czwartym frejmie okazała się dla niego początkiem kłopotów. Sytuacja wyglądała bowiem tak: Szubarczyk źle odstawił białą na bok stołu, zrobił przestrzeń do wbicia jednej z czerwonych. A prowadził wtedy 37:31. I przegrał.
Na szczęście wcześniej to on popisał się świetnym brejkiem notowanym - stąd w połowie potyczki był remis 2:2.
A za chwilę, po ekspresowym 14-minutowym frejmie Michał prowadził już 3:2. I miał czego żałować, bo wbijał wybitnie, doszedł do wyniku 98:0, miał już na wyciągnięcie ręki break 100-punktowy, drugi w Main Tourze. A nawet ustawienie na 123 punkty. I się pomylił na zielonej.
Został więc jeszcze jeden krok. A w szóstym frejmie Jones odskoczył na 27:0, ale dał szansę Michałowi powrotu do stołu. Polak na raty, odstawiając białą na górną część stołu, dopełnił dzieła. Najpierw uciekł na 53:27, później zaczęła się długa taktyczna rozgrywka, w której Polak popełnił nawet faul. Jones dawał mu szanse, Michał miał problemy z ich wykorzystywaniem. W końcu jednak trafił czerwoną przez cały stół. I uzyskał bezpieczną przewagę.
I jako drugi z naszych zawodników, po Antonim Kowalskim, zapewnił sobie grę pod koniec lutego w Venue Cymru w Llandudno. Powinien też awansować o dwie pozycje w rankingu WST.
Jamie Jones (Walia) - Michał Szubarczyk (Polska) 2:4
Frejmy: 59:5, 1:74, 43:56, 62:37, 0:98, 37:84.