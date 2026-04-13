Ostatni odcinek eliminacji - kto dołączy do półfinału "Ninja vs Ninja? Czy Amerykanie znowu namieszają?

Ta edycja ma wyjątkowy ciężar, bo celem polskich zawodników jest odzyskanie tytułu najlepszego Ninja, który wciąż pozostaje w rękach Francuza, Clementa Graviera. W piątym odcinku ponownie potwierdził swoją klasę i zapewnił sobie miejsce w finale, co tylko podkręca atmosferę rywalizacji i pokazuje, jak trudne zadanie stoi przed resztą stawki.

W tym odcinku pojawi się również jedna z najmocniejszych par w historii programu - małżeństwo z USA - Samuel i Isabella Folsom. Ona jako Last Woman Standing poprzedniego sezonu, on jako wicemistrz, który uplasował się tuż za Gravierem. Ich start zapowiada rywalizację na najwyższym światowym poziomie.

Wśród Polaków zobaczymy zawodników, którzy od lat budują siłę tej dyscypliny. Damian Drzewiecki z Łodzi, brat Krystiana, który zachwycił formą w ostatnim odcinku, zwycięzca ósmej edycji i zdobywca tytułu Last Man Standing, to przykład konsekwencji i doświadczenia. Grzegorz Matyszewski z Gdańska, finalista od kilku sezonów i wicemistrz Europy OCR, słynie z doskonałego wyczucia toru. Mateusz Karbowy z Żagania, strażak i trener, łączy siłę z widowiskowym stylem, a jego ambicje sięgają światowych tytułów. Paweł Żygliński z Żywca, nauczyciel i wicemistrz Wojska Polskiego w MMA, wnosi ogromną energię i charakter. Krzysztof Orankiewicz z Płocka, trener Ninja i uczestnik wielu edycji, to zawodnik niezwykle uparty i konsekwentny.

Na starcie staną także zawodnicy z różnych części kraju. Mazowsze wystawi Wojtka Borkowskiego, Sebastiana Zalewskiego, Marię Dębniak, Cezarego Nowaka, Tomasza Sadowskiego oraz Łukasza Pietronia. Dolny Śląsk tworzą Daniel Traczyński, Jakub Karpowicz, Wojciech Matyasik i Łukasz Trochonowicz. Wielkopolskę reprezentuje Szymon Michalski, a Pomorze - Łukasz Kończak. Z Małopolski przyjadą Mateusz Strupiński i Anna Trijan. Śląsk ma swojego przedstawiciela w osobie Dawida Mitury, a województwo lubuskie - Rafała Kaszy. Z kolei z województwa zachodniopomorskiego wystartuje Adam Wiśniewski.

Nie zabraknie też startu specjalnego, w którym wezmą udział: Agnieszka Kobus Zawojska - polska wioślarka, srebrna i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich, mistrzyni świata i Europy oraz jej mąż - Maciej Zawojski - utytułowany zawodnik wioślarski, wielokrotny mistrz Polski oraz medalista imprez międzynarodowych. Ta sportowa para poczuła bakcyla Ninja w 11 sezonie i postanowiła poprawić wynik. Gdzie uda im się dotrzeć tym razem?

Sportowe emocje z wysokości host tower komentować będą jak zawsze Łukasz "Juras" Jurkowski i Jerzy Mielewski, którzy dopingują zawodników walczących o każdą sekundę. Tuż przy torze, w rozmowach przed startem i zaraz po biegu, towarzyszyć im będzie już drugi sezon specjalna wysłanniczka Polsatu Sport - Marta Ćwiertniewicz, która z bliska śledzi emocje i kulisy tej wymagającej rywalizacji.

Ninja vs Ninja

Paweł Zatorski: Przez 16 lat przeżyłem wspaniałe i trudne chwile Polsat Sport