Ogromna wpadka na zawodach. Taki hymn puścili po triumfie Ukrainki

Za nami ostatnie w tym sezonie zawody FIG Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup. Po rywalizacji w Portimao i Pekinie zawodniczki zawitały do Kluż-Napoka w Rumunii. Tam doszło do naprawdę kuriozalnej wpadki organizatorów, którą zobaczył cały świat.

Podczas rywalizacji w układach z obręczą najlepsza okazała się Ukrainka Taisija Onofrijczuk, a za nią uplasowały się Darja Varfolomeev z Niemiec z Vera Tugulukova z Cypru. Panie po zakończeniu zmagań stanęły na podium, odebrały nagrody, a następnie przygotowały się do wysłuchania hymnu Ukrainy. Problem jednak w tym, że zamiast "Szcze ne wmerła Ukrajiny i sława, i wola" na arenie rozbrzmiał... Mazurek Dąbrowskiego. Nagranie obiegło media społecznościowe.

Rozwiń

Podczas zawodów w Kluż-Napoka nie zabrakło także polskich sukcesów. W układzie z piłką najlepsza była Liliana Lewińska, która zajęła trzecie miejsce w układzie w maczugami. W zmaganiach drużynowych Polska sięgnęła po dwa medale - srebro i brąz.

Młoda Ukrainka zachwyca. Była blisko medalu olimpijskiego w Paryżu

Taisija Onofrijczuk mimo młodego wieku ma na swoim koncie naprawdę imponujące sukcesy. 18-latka do tej pory wywalczyła dwa medale mistrzostw świata, siedem medali (w tym jeden złoty) mistrzostw Europy, osiem razy sięgała po medale w European Cup i siedmiokrotnie stawała na podium finałów Grand Prix.

W 2024 roku pochodząca z Kijowa sportsmenka zadebiutowała na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W kwalifikacjach Ukrainka uzyskała czwarty najlepszy wynik, jednak ostatecznie nie wystarczyło to, aby stanąć na podium. Do ojczyzny powróciła jednak bez medalu - zajęła bowiem dziewiąte miejsce. Złoto wywalczyła wówczas Niemka Darja Varfolomeev, srebro zdobyła Bułgarka Boryana Kaleyn, a brąz trafił do Sofii Raffaeli z Włoch.

Taisija Onofrijczuk AZIZ KARIMOV Getty Images

Taisija Onofrijczuk AZIZ KARIMOV Getty Images

Taisija Onofrijczuk AZIZ KARIMOV Getty Images





Belinda Bencic - Xinyu Wang. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport