Ogromna wpadka na zawodach. Taki hymn puścili po triumfie Ukrainki
Ukrainka Taisija Onofrijczuk po raz kolejny zachwyciła swoim talentem, sięgając po aż cztery medale na zawodach FIG Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup w rumuńskim Kluż-Napoka. Po jednym z triumfów 18-letniej zawodniczki doszło jednak do kuriozalnej sytuacji. Zamiast hymnu Ukrainy zwyciężczyni odegrano bowiem... hymn Polski. Nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe.
Za nami ostatnie w tym sezonie zawody FIG Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup. Po rywalizacji w Portimao i Pekinie zawodniczki zawitały do Kluż-Napoka w Rumunii. Tam doszło do naprawdę kuriozalnej wpadki organizatorów, którą zobaczył cały świat.
Podczas rywalizacji w układach z obręczą najlepsza okazała się Ukrainka Taisija Onofrijczuk, a za nią uplasowały się Darja Varfolomeev z Niemiec z Vera Tugulukova z Cypru. Panie po zakończeniu zmagań stanęły na podium, odebrały nagrody, a następnie przygotowały się do wysłuchania hymnu Ukrainy. Problem jednak w tym, że zamiast "Szcze ne wmerła Ukrajiny i sława, i wola" na arenie rozbrzmiał... Mazurek Dąbrowskiego. Nagranie obiegło media społecznościowe.
Podczas zawodów w Kluż-Napoka nie zabrakło także polskich sukcesów. W układzie z piłką najlepsza była Liliana Lewińska, która zajęła trzecie miejsce w układzie w maczugami. W zmaganiach drużynowych Polska sięgnęła po dwa medale - srebro i brąz.
Młoda Ukrainka zachwyca. Była blisko medalu olimpijskiego w Paryżu
Taisija Onofrijczuk mimo młodego wieku ma na swoim koncie naprawdę imponujące sukcesy. 18-latka do tej pory wywalczyła dwa medale mistrzostw świata, siedem medali (w tym jeden złoty) mistrzostw Europy, osiem razy sięgała po medale w European Cup i siedmiokrotnie stawała na podium finałów Grand Prix.
W 2024 roku pochodząca z Kijowa sportsmenka zadebiutowała na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W kwalifikacjach Ukrainka uzyskała czwarty najlepszy wynik, jednak ostatecznie nie wystarczyło to, aby stanąć na podium. Do ojczyzny powróciła jednak bez medalu - zajęła bowiem dziewiąte miejsce. Złoto wywalczyła wówczas Niemka Darja Varfolomeev, srebro zdobyła Bułgarka Boryana Kaleyn, a brąz trafił do Sofii Raffaeli z Włoch.