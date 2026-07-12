Od 4:6 do 8:6. Wielki triumf Polaka w Niemczech. Wyrzucił światową "3"

Wyjątkowy był jednak nie sam finał, lecz i drogą, jaką musiał do niego pokonać Krzysztof Ratajski. Zaczął od zwycięstwa 6:3 z reprezentantem gospodarzy Maxem Hoppem. Później takim samym wynikiem na jego korzyść zakończyło się jego starcie z trzecim zawodnikiem światowego rankingu - słynnym Holendrem Gianem van Veenem. W ćwierćfinale natomiast wyższość 49-latka musiał uznać Anglik Nathan Aspinall (6:4).

Wówczas byliśmy już pewni, że w wielkim finale wystąpi chociaż jeden Polak. W półfinale "The Polish Eagle" zmierzył się bowiem ze swoim rodakiem Sebastianem Białeckim. Ten postawił mu wymagające warunki, którym jednak znacznie wyżej notowany z naszych reprezentantów zdołał dorównać, wygrywając 7:5.

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I tak awansował do finału, stając przed szansą na trzeci w karierze triumf w imprezie rangi European Tour. To cykl turniejów - w tym sezonie 15 - który wyłoni 32 uczestników uprawnionych do startu w październikowych mistrzostwach Europy. Jest on ceniony w kalendarzu organizacji PDC wyżej niż zawody World Series czy Players Championship, lecz niżej niż darterskie Wielkie Szlemy. Ale sukces w jednej z jego odsłon zawsze wiąże się ze sporym prestiżem.

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Finałowym rywalem sklasyfikowanego na 23. lokacie w światowym zestawieniu Krzysztofa Ratajskiego był zajmujący 17. lokatę Holender Jermaine Wattimena. Rywalizacja w decydującym meczu toczyła się do ośmiu wygranych legów, z których trzy pierwsze padły łupem Polaka. I w czwartym legu "The Polish Eagle" był już ustawiony na podwójną dwudziestkę, ale szybciej zdołał trafić ją Holender.

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Potem jednak zrobiło się 4:1 i Krzysztof Ratajski znalazł się w dość komfortowej sytuacji. Wystarczyło "bronić licznika" wygrywając te legi, w których jako pierwszy podchodził do tarczy. Niestety, przy dwóch kolejnych takich legach górą był Jermaine Wattimena, w czym 49-latek pomógł mu swoimi błędami.

Te były widoczne zwłaszcza w legu numer 10, gdy Krzysztof Ratajski nie wykorzystał pięciu lotek na podwójną 18. A gdy w kolejnej odsłonie rywalizacji nie mógł początkowo trafić podwójnej 6, zrobiło się nerwowo. Polak szybko się jednak poprawił i odzyskał rezon, wygrywając potem całe spotkanie 8:6.

- Rywal grał bardzo dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy, że finalnie tego dokonałem. To było dla mnie bardzo trudne. Nie wiem, co powiedzieć. Nie spodziewałem się tego. Cieszyłbym się już z miejsca w najlepszej ósemce czy czwórce. Ale zwycięstwo? To więcej niż to, czego oczekiwałem - mówił po swoim triumfie uszczęśliwiony Krzysztof Ratajski.

Za wygraną "The Polish Eagle" otrzymał 35 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje około 177 tysięcy złotych. Ta kwota pozwoli mu przesunąć się o jedno "oczko" w rankingu opierającym się o turniejowe zarobki.

Krzysztof Ratajski SHANE HEALEY AFP

Krzysztof Ratajski SHANE HEALEY AFP





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