Nowy sezon, nowe zasady, jeszcze więcej emocji! "Ninja vs Ninja" w każdy wtorek od 3 marca o godz. 21.30 w Polsacie

Paweł Czechowski

Oprac.: Paweł Czechowski

Nadchodząca edycja "Ninja vs Ninja" to najbardziej dynamiczna odsłona programu w historii. Tu nie ma kalkulacji i nie ma miejsca na błędy - zawodnicy stają naprzeciw siebie w bezpośrednich wyścigach na dwóch identycznych torach. Liczy się szybkość, precyzja i odporność psychiczna. Jeden błąd może przekreślić marzenia. Jedno zwycięstwo może otworzyć drogę do wielkiego finału.

Dwóch umięśnionych mężczyzn w sportowych spodenkach rozpoczyna wyścig na torze przeszkód podczas programu Ninja vs Ninja, na tle dużego czerwonego napisu ‚START’ oraz dynamicznej scenografii z logotypem imprezy.
Ninja vs NinjaSebastian Rudnicki/Polsatmateriały prasowe

ELIMINACJE (odcinki 1-6)

W każdym odcinku do rywalizacji staje 28 zawodników. Pary wyłaniane są w drodze losowania przeprowadzanego przez prowadzących - osobno wśród kobiet i mężczyzn. Już od pierwszego biegu wszystko zależy od pojedynku 1 na 1.

W pierwszym etapie zawodnicy ścigają się równolegle na dwóch identycznych torach. Kobiety rywalizują z kobietami, mężczyźni z mężczyznami. Zwycięzca każdego wyścigu przechodzi dalej, przegrany odpada. Jeśli ktoś nie ukończy toru, decyduje zasada: kto dotarł dalej i zrobił to szybciej.

Czternastu zwycięzców trafia do drugiego etapu, gdzie - zgodnie z rankingiem - najlepszy mierzy się z najsłabszym. Stawka rośnie: oprócz awansu do półfinału w grze pojawia się także Złoty Bilet.

Dwóch najszybszych zwycięzców drugiego etapu staje do widowiskowego pojedynku na Power Tower. Tu nie obowiązuje już podział na płeć - może dojść do starcia kobieta kontra mężczyzna. Zwycięzca zdobywa Złoty Bilet i jako pierwszy melduje się w finale.

Emocje podgrzewa jeszcze dogrywka Lucky Loser - dwóch najlepszych przegranych drugiego etapu dostaje ostatnią szansę walki o półfinał. Z każdego odcinka do półfinału awansuje siedmiu zawodników, a jeden zdobywa bezpośredni awans do finału.

Polak cudem uniknął śmierci. "Lekarze dali mi drugie życie"

PÓŁFINAŁ (odcinek 7)

W półfinale spotyka się 42 najlepszych zawodników sezonu.

Najpierw wszyscy walczą o jak najlepszy wynik czasowy - nikt nie odpada, ale każda sekunda ma znaczenie i buduje ranking przed kolejną rundą.

W drugim etapie rozpoczynają się bezpośrednie pojedynki według zasady "najlepszy z najsłabszym". Zwycięzcy wyścigów awansują do finału. Sześciu najlepszych przegranych otrzymuje jeszcze jedną szansę - w emocjonującej dogrywce na Power Tower walczą o trzy ostatnie miejsca w wielkim finale.

Do finału przechodzi łącznie 24 zawodników z półfinału oraz zdobywcy Złotych Biletów z odcinków eliminacyjnych. To ścisła elita sezonu.

FINAŁ (odcinek 8)

Wielki finał to trzy etapy i bezwzględna selekcja najlepszych z najlepszych.

Na początku 30 zawodników zostaje podzielonych na trzyosobowe grupy, w których każdy ściga się z każdym. Liczy się liczba zwycięstw - tylko 20 osób przejdzie dalej.

Następnie 20 finalistów rywalizuje w parach. Zwycięzcy - już tylko dziesięciu - awansują do półfinałowej rozgrywki finału.

W trzecim etapie zawodnicy mierzą się z podwójnym wyzwaniem - pokonują dwa tory, a ich czasy są sumowane. Do ostatecznego starcia przechodzi tylko dwóch najlepszych zawodników sezonu.

Przyszłość Lewandowskiego wyjaśniona? Ujawniono plany Barcelony. Wszystko jasne

OSTATECZNY POJEDYNEK - LOTNE LINY

Dwóch najlepszych ninja sezonu staje do równoległego pojedynku na finałowej przeszkodzie. Aby wygrać, trzeba ją ukończyć. Zwycięzca zdobywa 200 tysięcy złotych. Drugie miejsce to 50 tysięcy.

Jeśli nikt nie pokona przeszkody w całości, wygrywa ten, kto dotrze najdalej w najlepszym czasie i otrzymuje tytuł Last Warrior Standing.

Najlepsza zawodniczka sezonu zdobywa tytuł Last Woman Standing oraz nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych.

Nowy sezon "Ninja vs Ninja" to czysta rywalizacja i maksimum adrenaliny. Tu nie wystarczy być dobrym. Trzeba być szybszym. Silniejszym. Lepszym dokładnie w tej jednej, decydującej chwili.

Nowy sezon "Ninja vs Ninja" to czysta rywalizacja i maksimum adrenaliny. Tu nie wystarczy być dobrym. Trzeba być szybszym. Silniejszym. Lepszym dokładnie w tej jednej, decydującej chwili.

"Ninja vs Ninja" w każdy wtorek od 3 marca o godz. 21.30 w Polsacie.

Zobacz również:

Antek Radzimski odnosi imponujące sukcesy w szachach
Szachy

Pilny apel rodziców polskiego geniusza. 13-latek potrzebuje pomocy

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Dwóch mężczyzn w sportowych strojach rywalizuje na torze przeszkód, zawieszając się na metalowej konstrukcji i poruszając się za pomocą czerwonych kółek. W tle widoczne są reflektory oraz widownia obserwująca ich zmagania.
Ninja vs NinjaSebastian Rudnicki/Polsatmateriały prasowe
Dwie kobiety pokonują tor przeszkód w stylu programu Ninja Warrior, skacząc po platformach i chwytając liny, otoczone kolorowymi światłami oraz metalowymi konstrukcjami.
Ninja vs NinjaSebastian Rudnicki/Polsatmateriały prasowe
Dwóch mężczyzn wspina się po grubych linach podczas telewizyjnego konkursu sprawnościowego, jeden z nich ubrany jest w żółto-czarny kostium przypominający pszczołę, a w tle widoczna jest rozświetlona scena z napisem Ninja.
Ninja vs NinjaSebastian Rudnicki/Polsatmateriały prasowe
Daniil Medvedev - Jenson Brooksby. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
materiały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja