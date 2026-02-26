Nowy sezon, nowe zasady, jeszcze więcej emocji! "Ninja vs Ninja" w każdy wtorek od 3 marca o godz. 21.30 w Polsacie

ELIMINACJE (odcinki 1-6)

W każdym odcinku do rywalizacji staje 28 zawodników. Pary wyłaniane są w drodze losowania przeprowadzanego przez prowadzących - osobno wśród kobiet i mężczyzn. Już od pierwszego biegu wszystko zależy od pojedynku 1 na 1.

W pierwszym etapie zawodnicy ścigają się równolegle na dwóch identycznych torach. Kobiety rywalizują z kobietami, mężczyźni z mężczyznami. Zwycięzca każdego wyścigu przechodzi dalej, przegrany odpada. Jeśli ktoś nie ukończy toru, decyduje zasada: kto dotarł dalej i zrobił to szybciej.

Czternastu zwycięzców trafia do drugiego etapu, gdzie - zgodnie z rankingiem - najlepszy mierzy się z najsłabszym. Stawka rośnie: oprócz awansu do półfinału w grze pojawia się także Złoty Bilet.

Dwóch najszybszych zwycięzców drugiego etapu staje do widowiskowego pojedynku na Power Tower. Tu nie obowiązuje już podział na płeć - może dojść do starcia kobieta kontra mężczyzna. Zwycięzca zdobywa Złoty Bilet i jako pierwszy melduje się w finale.

Emocje podgrzewa jeszcze dogrywka Lucky Loser - dwóch najlepszych przegranych drugiego etapu dostaje ostatnią szansę walki o półfinał. Z każdego odcinka do półfinału awansuje siedmiu zawodników, a jeden zdobywa bezpośredni awans do finału.

PÓŁFINAŁ (odcinek 7)

W półfinale spotyka się 42 najlepszych zawodników sezonu.

Najpierw wszyscy walczą o jak najlepszy wynik czasowy - nikt nie odpada, ale każda sekunda ma znaczenie i buduje ranking przed kolejną rundą.

W drugim etapie rozpoczynają się bezpośrednie pojedynki według zasady "najlepszy z najsłabszym". Zwycięzcy wyścigów awansują do finału. Sześciu najlepszych przegranych otrzymuje jeszcze jedną szansę - w emocjonującej dogrywce na Power Tower walczą o trzy ostatnie miejsca w wielkim finale.

Do finału przechodzi łącznie 24 zawodników z półfinału oraz zdobywcy Złotych Biletów z odcinków eliminacyjnych. To ścisła elita sezonu.

FINAŁ (odcinek 8)

Wielki finał to trzy etapy i bezwzględna selekcja najlepszych z najlepszych.

Na początku 30 zawodników zostaje podzielonych na trzyosobowe grupy, w których każdy ściga się z każdym. Liczy się liczba zwycięstw - tylko 20 osób przejdzie dalej.

Następnie 20 finalistów rywalizuje w parach. Zwycięzcy - już tylko dziesięciu - awansują do półfinałowej rozgrywki finału.

W trzecim etapie zawodnicy mierzą się z podwójnym wyzwaniem - pokonują dwa tory, a ich czasy są sumowane. Do ostatecznego starcia przechodzi tylko dwóch najlepszych zawodników sezonu.

OSTATECZNY POJEDYNEK - LOTNE LINY

Dwóch najlepszych ninja sezonu staje do równoległego pojedynku na finałowej przeszkodzie. Aby wygrać, trzeba ją ukończyć. Zwycięzca zdobywa 200 tysięcy złotych. Drugie miejsce to 50 tysięcy.

Jeśli nikt nie pokona przeszkody w całości, wygrywa ten, kto dotrze najdalej w najlepszym czasie i otrzymuje tytuł Last Warrior Standing.

Najlepsza zawodniczka sezonu zdobywa tytuł Last Woman Standing oraz nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych.

Nowy sezon "Ninja vs Ninja" to czysta rywalizacja i maksimum adrenaliny. Tu nie wystarczy być dobrym. Trzeba być szybszym. Silniejszym. Lepszym dokładnie w tej jednej, decydującej chwili.

"Ninja vs Ninja" w każdy wtorek od 3 marca o godz. 21.30 w Polsacie.

