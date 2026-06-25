Nowość od Google. Sam decyduj o wynikach wyszukiwania. Subskrybuj i bądź na bieżąco ze sportem

Google wprowadził w kwietniu 2026 roku nową funkcję, która umożliwia czytelnikom za darmo wyselekcjonowanie preferowanych źródeł. Internauci mają teraz możliwość oznaczenia ulubionych serwisów gwiazdką, co sprawi, że treści z tych serwisów będą pokazywały się wyżej i częściej w wynikach wyszukiwania, a także w nowej, dodatkowej sekcji "Z twoich źródeł". Funkcja jest darmowa, działa we wszystkich przeglądarkach, na komputerze, telefonie czy tablecie.

To znacząca zmiana w porównaniu do poprzednich lat. Wcześniej wyszukiwarka Google miała pełną kontrolę nad wynikami wyszukiwania i narzucała je użytkownikom na podstawie opracowanego algorytmu, który brał pod uwagę popularność, świeżość oraz wiarygodność źródeł. Teraz Google oddał część władzy w Twoje ręce.

Google jednak nie zamyka Cię w bańce ulubionych serwisów czy bańce tematycznej. Treści innych portali, a także te o innej tematyce nadal będą pojawiać się w wynikach. Po prostu od teraz pierwszeństwo będą miały treści z serwisów wybranych przez Ciebie.

Dodaj Interia Sport do preferowanych źródeł, aby być na bieżąco z najważniejszymi tematami

Wybór Interii Sport do preferowanych źródeł sprawi, że nie umkną Ci żadne ważne wiadomości sportowe. Dodając nasz portal do grona ulubionych, zagwarantujesz sobie szybki dostęp do najświeższych i rzetelnych informacji. "Gwiazdka" od Ciebie będzie dla nas nie tylko gratyfikacją, ale też motywacją do jeszcze cięższej pracy.

Trzy sposoby jak dodać serwis Interia Sport do ulubionych:

Sposób nr 1 (najprostszy): użycie przycisku w artykule Interia Sport

Na naszych artykułach widoczne są dwa przyciski, które od razu pokierują Cię do strony Google. Pierwszy przycisk znajduje się pomiędzy pierwszym akapitem tekstu a zdjęciem głównym, z kolei drugi na samym dole pod wideo osadzonym w publikacji. Wystarczy kliknąć w jeden z nich, aby zostać przekierowanym do strony Google, gdzie można dodać serwis Interia Sport do preferowanych źródeł.

Te przyciski będą dostępne przez cały czas, dlatego możesz dodać portal Interia Sport do preferowanych źródeł w dowolnym momencie.

Sposób nr 2: ręcznie

Wystarczy wejść na https://google.com/preferences/source i samodzielnie dodać serwis Interia Sport.

Sposób nr 3: przez wyszukiwarkę

Wejdź na google.pl i wyszukaj dowolny aktualny temat (np. "sport") Przewiń wyniki do sekcji "Najważniejsze artykuły" Po prawej stronie zobaczysz ikonę gwiazdki - kliknij ją W oknie, które się otworzy, wpisz "Interia Sport" Zaznacz nasz serwis i zapisz

Po dodaniu Interii Sport do preferowanych źródeł odśwież wyniki wyszukiwania. W sekcji "Najważniejsze artykuły" oraz w nowym module "Z Twoich źródeł" zaczną pojawiać się nasze najnowsze treści.

To nie jest decyzja na zawsze. Wybór należy do Ciebie

Pamiętaj, jeśli dodasz serwis Interia Sport do preferowanych źródeł, możesz go usunąć z tej listy w każdym momencie. To Ty decydujesz. Nic na siłę. My jednak zrobimy wszystko, aby publikowane przez nas treści sprostały Twoim wymaganiom.

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