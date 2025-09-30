Nowa rola Apoloniusza Tajnera. Były prezes PZN wyszedł z zaskakującą inicjatywą

Apoloniusz Tajner w 2022 roku przestał być prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Za sterami zasiadał przez 16 lat. Jego następcą został Adam Małysz, którego Tajner doprowadził do wielkich sukcesów jako trener.

Działacze PZN uhonorowali odchodzącego prezesa godnością Honorowego Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Teraz Tajner, który jest posłem na Sejm, zamierza skorzystać z tego tytułu.

Apoloniusz Tajner o pracy w Sejmie: Nie jest to miejsce, które sobie wymarzyłem RMF FM RMF

Apoloniusz Tajner staje na czele nowej inicjatywy

71-latek jest inicjatorem spotkania założycielskiego Kapituły Honorowych Prezesów Sportu (KHPS). To rzecz bez precedensu, a historia napisze się w Krakowie i to w miejscu historycznym dla polskiego sportu.

Kapituła ma być ciałem zrzeszającym osoby, które otrzymały tytuł Honorowego Prezesa nadany przez właściwy Polski Związek Sportowy. Są to wybitne postaci polskiego sportu, których wiedza, doświadczenie i autorytet będą wspierać rozwój sportu w Polsce.

Kapituła zajmować się będzie m.in. integracją środowiska sportowego, promowaniem wartości olimpijskich i zasad fair play, doradztwem i działalnością ekspercką, opiniowaniem i inspirowaniem działań legislacyjnych oraz przyznawaniem nagród i wyróżnień osobom i instytucjom zasłużonym dla sportu. Ważnym elementem działalności będzie również wymiana międzypokoleniowa i transfer wiedzy osób z największym doświadczeniem w sporcie dla nowej generacji zarządzających sportem.

W spotkaniu w Krakowie udział potwierdziło 22 honorowych prezesów, a wśród nich m.in.: Andrzej Szalewicz, Tadeusz Wróblewski, Henryk Olszewski, Zenon Dagiel, Michał Listkiewicz, Adam Konopka, Ryszard Stadniuk czy Andrzej Supron.

Zebranie założycielskie odbędzie się w Sali Olimpijskiej Hotelu Francuskiego w Krakowie. To historyczne miejsce związane z narodzinami polskiego ruchu olimpijskiego.

W czasie tego spotkania przyjęty zostanie statut, a także wybrany zostanie prezes, sekretarz generalny oraz zarząd KHPS. Trudno przypuszczać, by na czele tego ciała stanął ktoś inny niż Tajner, który jest inicjatorem tego wydarzenia.

Apoloniusz Tajner AFP

Apoloniusz Tajner Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Apoloniusz Tajner Foto Olimpik/Nur Photo AFP