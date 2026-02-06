Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ninja vs Ninja - Mistrzowie kontra Nowe Pokolenie!

Najnowszy sezon zapowiada się jako najbardziej elektryzująca edycja w historii programu. Wraca rywalizacja Polska kontra reszta świata, a po raz pierwszy na torze pojawią się zawodnicy od 16. roku życia - młodzi, dynamiczni, gotowi zmierzyć się z najbardziej utytułowanymi Ninja i udowodnić, że młodość potrafi stawić czoła doświadczeniu.

Po emocjonującym finale poprzedniej edycji Jan Tatarowicz stanie na torze z jasno postawionym celem - odebrać tytuł najlepszego Ninja Clémentowi Gravierowi, który zdobył go w ostatnim sezonie. To osobisty rewanż i jeden z najmocniejszych wątków nowej edycji. Ponownie zobaczymy również wicelidera Samuela Folsoma oraz Isabellę Folsom - zdobywczynię tytułu Last Woman Standing. To światowa czołówka, perfekcyjnie odnajdująca się w rywalizacji pod presją.

Polską stronę reprezentować będą doświadczeni liderzy i trenerzy, m.in. Paweł Murawski, Krzysztof Orankiewicz, Grzegorz Matyszewski oraz Grzegorz Niecko. To oni przez lata budowali fundamenty tej dyscypliny w Polsce i wyszkolili młode talenty, które teraz wejdą do rywalizacji z najlepszymi.

Nie zabraknie również wyjątkowych gości, którzy na własnej skórze przekonają się, jak ekstremalny jest ten tor. Zmierzą się z nim znakomici sportowcy, m.in. jeden z najlepszych skoczków narciarskich na świecie - Piotr Żyła - oraz gwiazdy showbiznesu, m.in. ulubieniec kobiet Bartek Wrona z zespołu Just 5. Ich zmagania na torze dodadzą widowisku jeszcze więcej adrenaliny i sportowych emocji.

Przed nami sześć odcinków kwalifikacyjnych, po których wyłonieni zostaną półfinaliści. W siódmym odcinku zawodnicy będą walczyć o awans do wielkiego finału, a w ósmym odcinku wyłoniony zostanie najlepszy Ninja sezonu. Nagroda główna wyniesie 200 tys. zł, a dodatkowe 50 tys. powędruje do zdobywcy drugiego miejsca oraz do Last Woman Standing - najlepszej zawodniczki edycji.

Widowisko z Host Tower komentować będą Łukasz "Juras" Jurkowski - nieustraszony gladiator i ekspert od pojedynków oraz Jerzy Mielewski, wielki erudyta i chodząca encyklopedia sportu. Wysłanniczką Polsat Sport ponownie będzie Marta Ćwiertniewicz, która z wrodzonym wdziękiem, wielką empatią i pełnym profesjonalizmem przepyta zawodników i wesprze ich dobrym słowem.

Ninja vs Ninja w każdy wtorek od 3. marca o godz. 21.30 w Polsacie!

