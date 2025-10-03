Rywalizacja nie była łatwa, bowiem na torze wiał mocny wiatr, ale Klaudia Zwolińska pewnie awansowała do półfinału. Polka zajęła w nim szóste miejsce, notując jednak czysty przejazd.

Ta sztuka nie udała się niestety Mateuszowi Polaczykowi. Polak był pierwszym pod kreską. Nasz znakomity kajakarz, który w tym sezonie spisywał się wybornie zakończył zatem rywalizację na 13. pozycji. Do awansu do finału zabrakło mu zaledwie 0,04 sek.

Klaudia Zwolińska: Jestem szczęśliwa, bo to był długo wyczekiwany medal Polsat Sport Polsat Sport

Klaudia Zwolińska napisała historię. Niesamowity występ Polki w MŚ

W finale mistrzostw świata w slalomie kajakowym Zwolińska popłynęła jak natchniona. Nie popełniła żądnego błędu, a do tego poprawiła swój czas z półfinału aż o ponad sześć sekund. To był przejazd marzenie.

Żadnej z rywalek nie udało się nawet zbliżyć do Polki. Najbliżej tego była Brytyjka Kimberley Woods, która do naszej zawodniczki straciła 1,77 sek., ale miała dwie sekundy karne. Gdyby nie to, to wygrałaby ze Zwolińską. W slalomie kajakowym trzeba płynąć jednak nie tylko szybko, ale też czysto.

Po brązowy medal sięgnęła Australijka Kate Eckhardt. Ta popłynęła czysto, ale na mecie była wolniejsza od Zwolińskiej o 3,52 sek.

Rozwiń

Tym samym Polka została drugą w historii zawodniczką, która triumfowała w jednych MŚ w C-1 i K-1. Wcześniej dokonała tego tylko Australijka Jessica Fox. Została też pierwszą naszą kajakarką od 50 lat, która sięgnęła po mistrzostwo świata w K-1. Ostatnią była w 1975 roku Maria Ćwiertniewicz.

Nie wiem, co powiedzieć. Jestem taka szczęśliwa. Jestem w Australii, a moją wielką inspiracją była zawsze Jessica Fox. Ona przeżywała to, co ja. Zdobywała tytuł mistrzyni świata w C-1 i K-1. Teraz ja dokonałam tego samego. Trudno mi w tej chwili opisać to, co czuję. Jestem w szoku

W sobotę, 4 października, Zwolińska stanie przed szansą na kolejny medal. Na ten dzień przewidziano rywalizację w kajakcrossie. To najmłodsza z konkurencji w slalomie kajakowym.

Wyniki K-1 kobiet:

1. Klaudia Zwolińska (Polska) - 100,32 sek. (0 karnych sekund)

2. Kimberley Woods (Wielka Brytania) - strata 1,77 (2)

3. Kate Eckhardt (Australia) - 3,52 (0)

Klaudia Zwolińska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Klaudia Zwolińska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Klaudia Zwolińska BERTRAND GUAY AFP