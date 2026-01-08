W ostatnim czasie fani darta w Polsce nie mogą narzekać na brak emocji. Podczas mistrzostw świata ogromną dawkę wrażeń dostarczył Krzysztof Ratajski, który dotarł aż do ćwierćfinału czempionatu, rywalizując z najlepszymi zawodnikami globu. Teraz kraj obiegła kolejna dobra wiadomość dla polskich sympatyków tego sportu - sukces odniósł kolejny reprezentant Polski, który dołączył do światowej elity.

Tym razem triumfował Filip Bereza, który podczas zawodów Q-School rozgrywanych w Niemczech zdobył prestiżową kartę PDC. Dla 27-letniego dartera oznacza to nie tylko wejście do grona 128 profesjonalistów rywalizujących w głównym cyklu ProTour, lecz także gwarancję udziału w turniejach PDC przez co najmniej dwa kolejne sezony. Bereza tym samym dołącza do wąskiego grona Polaków, którzy mogą pochwalić się posiadaniem karty - obok niego znajdują się Krzysztof Ratajski, Sebastian Białecki i Tytus Kanik.

Rozwiń

Filip Bereza zdobył kartę PDC. Ogromny sukces 27-latka w Niemczech

Rywalizacja w Q-School rozpoczęła się 5 stycznia, a do fazy finałowej awans wywalczyło pięciu reprezentantów Polski: Maciej Łuczak, Mirosław Grudziecki, Radek Szagański, Łukasz Karcz oraz Filip Bereza. Już w pierwszych rundach z turnieju odpadli Łuczak i Grudziecki, a w polskim starciu pomiędzy Karczem i Szagańskim lepszy okazał się drugi z zawodników. Szagański w kolejnej rundzie przegrał z Davidem Cameronem, natomiast Bereza prezentował znakomitą formę od samego początku.

Rywalizację rozpoczął od zwycięstwa nad Niemcem Michaelem Hurtzem (6:2), a następnie po deciderze pokonał Węgra Petera Kelemena. W kolejnych meczach Polak utrzymał świetne tempo - pokonał Niemca Michaela Unterbuchnera (6:2) i Holendrów: Marcela Ottera (6:2) oraz Maikela Verberka (6:3). W decydującym starciu o kartę PDC zmierzył się z Jeffreyem de Zwaanem. Po fatalnym początku, gdy przegrywał 1:5, Filip zaprezentował niesamowitą serię, wygrywając pięć legów z rzędu i triumfując 6:5.

Dzięki temu zwycięstwu Bereza dołącza do światowej czołówki i ma szansę rozwijać swoją karierę na najwyższym poziomie, reprezentując Polskę w prestiżowych turniejach PDC. To kolejny dowód na rosnącą siłę polskiego darta na międzynarodowej arenie.

Joanna Wołosz: Nowy rok, nowe my i teraz idziemy po swoje Polsat Sport

Rozwiń

Rozwiń

Rozwiń