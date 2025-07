Do wypadku doszło w stanie Pendżab, w rodzinnym mieście Fauja Singha - Beas Pind, w północnych Indiach. Informację przekazał londyński klub biegaczy oraz biograf sportowca Khushwant Singh.

Pierwszy maraton ukończył w Londynie w 2000 roku, uzyskując czas 6 godzin, 54 minuty. W swojej kategorii wiekowej był bezkonkurencyjny. Trzy lata później podczas biegu w Toronto pobił życiowy rekord. Zszedł poniżej sześciu godzin (5:40). Z czasem Brytyjczykowi urodzonemu w Indiach nadano przydomek "Tornado w Turbanie". A to dlatego, że rywalizował właśnie z charakterystycznym dla wyznawców sikhizmu nakryciem głowy.

W 2011 roku ponownie wystąpił w stolicy Anglii, stając się najstarszym maratończykiem świata. Miał wtedy równe 100 lat. Co ciekawe, rekordy Fauja Singha nigdy nie były oficjalne uznane ze względu na wspomniane wątpliwości dotyczące wieku. Nie zmienia to faktu, że stał się światową legendą oraz inspiracją dla maratończyków z całego świata. Niejednokrotnie Singha można było zobaczyć w reklamach z gwiazdami sportu, takimi jak David Beckham czy Muhammad Ali.

Podczas igrzysk w Atenach (2004 rok) i Londynie (2012) Brytyjczyk niósł ogień olimpijski. Ostatni raz w zawodach startował w 2013 roku w Hongkongu. Wtedy to 10 km przebiegł w czasie 1 godziny, 32 minut i 28 sekund. Pasja Fauja Singha do długodystansowych biegów wzięła się z namiętnego oglądania maratonów w telewizji, po śmierci żony i jednego z synów (łącznie miał sześcioro dzieci). Wtedy to na początku lat 90. ubiegłego wieku sportowiec zamieszkał w Londynie.