Nie żyje dwukrotny polski olimpijczyk. Był kapitanem reprezentacji

Smutne wieści obiegły Polskę. Portal siemianowice.pl przekazał, że w nocy 1 września zmarł dwukrotny polski olimpijczyk, Witold Ziaja. Reprezentant Polski w hokeju na trawie miał 84 lata.

Z przykrością informujemy, że w nocy (1.09), w wieku 84 lat zmarł Witold Ziaja – siemianowiczanin, wybitny hokeista na trawie, olimpijczyk z Rzymu (1960) i Monachium (1972), wieloletni reprezentant Polski, a także trener narodowej reprezentacji w hokeju na trawie

Nie żyje Witold Ziaja. Wystąpił na dwóch IO

Witold Ziaja urodził się 16 listopada 1940 roku. Od małego interesował się hokejem, zarówno w wydaniu na lodzie, jak i na trawie. W barwach Startu Katowice zdobył mistrzostwo Polski juniorów. W końcu postanowił, że wybierze hokej na trawie. Dzięki tej decyzji osiągnął wiele, a w barwach Siemianowiczanki grał przez 20 lat (1952-1972).

Witold Ziaja aż 79 razy wystąpił dla reprezentacji Polski. Strzelił 18 bramek, w tym jedną wbił Niemcom w wygranym 2:0 meczu z 1962 roku. Do dziś jest to jedyny triumf biało-czerwonych nad naszymi zachodnimi sąsiadami w hokeju na trawie.

Co więcej, Ziaja przez wiele lat był kapitanem reprezentacji Polski. W trakcie występów z orzełkiem na piersi miał również zaszczyt rywalizować na igrzyskach olimpijskich. W 1960 roku w Rzymie był zawodnikiem rezerwowym i nie wszedł na boisko. Potem wystąpił w 1972 roku w Monachium. Tam zagrał w sześciu z siedmiu spotkań, w których strzelił trzy gole.

Historyczny wynik Witolda Ziaji na IO. Zrobił to jako trener

Kiedy zakończył karierę zawodniczą, Witold Ziaja został trenerem. Prowadził najpierw kobiecą reprezentację Austrii, a następnie został menedżerem polskiej kadry mężczyzn w hokeju na lodzie. W ciągu sześciu lat (1974-1980) zdobył z biało-czerwonymi złoty medal na Turnieju Interkontynentalnym we Francji. Z kolei, na IO w Moskwie w 1980 roku osiągnął z hokeistami historyczne czwarte miejsce.

Później, w latach 1981-1983 Ziaja trenował męską reprezentację Szwajcarii. Jeszcze przed emeryturą, przez 16 lat sprawował funkcję kierownika reprezentacji narodowej juniorów U21 Niemiec.

Witold Ziaja mieszkał w Hamburgu. Tam spędził swoje ostatnie lata życia. Również w tym niemieckim mieście odbędą się uroczystości pogrzebowe.

